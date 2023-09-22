Supply chain بالعربي

بودكاست لسلاسل الإمداد بالعربي

DUBAI, UAE, September 22, 2023 /EINPresswire/ -- إطلاق أول بودكاست لسلاسل الإمداد باللغة العربية

زادت شعبية البودكاست في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يستمع حوالي 30% من السكان العام إلى بودكاست واحد على الأقل شهريًا.

هناك حاليًا أكثر من 4 ملايين بودكاست على مستوى العالم، منها 400 ألف بودكاست نشط، أي ينشر حلقة جديدة واحدة على الأقل شهريًا، و 200 ألف بودكاست ينشر حلقة جديدة واحدة أسبوعياً. تقل نسبة البودكاستات باللغة العربية عن 0.4% من إجمالي البودكاستات العالمية، على الرغم من أن الناطقين بالعربية يمثلون 4% من سكان العالم.

في حين أن هناك العديد من برامج البودكاست لمحترفي المشتريات وسلاسل الإمداد باللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات، إلا أنه كان هناك نقص في البودكاستات المتخصصة باللغة العربية لمحترفي المشتريات وسلسلة التوريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ميثم الخيرالله، وهو اداري متمرس في مجال المشتريات وسلاسل الإمداد ولديه 22 عامًا من الخبرة في قطاع الإعلام، هو مبتكر ومقدم أول بودكاست عربي لمحترفي سلاسل التوريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعنوان "Supply chain بالعربي".

شرح ميثم المنطق وراء قراره بإنشاء هذا البودكاست:

"هناك نقص في المحتوى العربي المهني الجيد عبر الإنترنت لمحترفي المشتريات وسلاسل الإمداد في المنطقة، وهو أحد قطاعات التوظيف الرئيسية في خطط رؤية دول المنطقة. يهدف هذا البودكاست إلى سد هذه الفجوة وتقديم منظور صناعي باللغة العربية حول مختلف الموضوعات التي تهم الزملاء الذين يدخلون هذا القطاع. اخترت البودكاست الصوتي على القنوات الإعلامية الأخرى بسبب شعبيته المتزايدة وسهولة الاستماع إليه في الطريق إلى العمل في الصباح."

هناك 27 حلقة حتى الآن في البودكاست، تتحدث عن مواضيع مثل ESG، والتوصيل في الميل الأخير، والسلسلة الباردة، والتخزين المظلم، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وتأثير الاختلافات الثقافية في عمليات سلسلة التوريد، من بين مواضيع أخرى.

البودكاست متاح على أنغامي، وبودكاست آبل، ودييزر، وبودكاست جوجل، وسبوتيفاي، وتيك توك، ويوتيوب، وموقع البودكاست:

Maytham Al-Khairulla

Supply chain bi al arabi podcast

