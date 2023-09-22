الخطة الاستثمارية لكهرباء شمال الدلتا ترتفع 3 أضعاف إلى 573 مليون جنيه

الخطة الاستثمارية لكهرباء شمال الدلتا ترتفع 3 أضعاف إلى 573 مليون جنيه
التاريخ
9/22/2023 10:21:34 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفعت قيمة الخطة الاستثمارية لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء فى العام الحالى إلى 573 مليون جنيه.
وقال محمد عسل، رئيس شركة توزيع كهرباء شمال الدلتا، إنَّ الزيادة فى استثمارات العام الحالى أكثر من 3 أضعاف الاستثمارات السابقة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتحسين جوده التغذية الكهربائية، تم الانتهاء من إحلال 35 خط جهد وإنشاء 12 خط جهد متوسط.
وأوضح أنه يتم العمل على رفع أداء مكونات الشبكة بإنشاء التحكمات الجديدة فى شبكات الجهد المتوسط لربط مكونات الشبكة فى منظومه التحكم وتركيب عدادات ذكية لمراقبة جميع المهمات عن بُعد، والتعامل مع الأعطال فور حدوثها لإعادة توصيل التيار فور انقطاعه لتحقيق استدامة التغذية الكهربائية للمشتركين.
وأضاف أنه تم تركيب العدادات مسبوقة الدفع وتعميمها لجميع المشتركين الجدد وإجمالى العدادات مسبوقة الدفع يمثل أكثر من 65% من إجمالى عدد المشتركين، كما تفعيل خدمة الدفع الإلكترونى، ما يسهل على المواطن شحن كارت عداد مسبوق الدفع من أى مكان وفى أى وقت.
وبلغ عدد مراكز الشحن الرئيسية بالشركة 102 مركز شحن وحوالى 100 وحدة شحن متنقلة، وبلغ عدد مراكز الخدمة الرئيسية 55 مركز خدمة، كما تم تجهيز 136 مقر خدمة، وجارٍ تجهيز 81 مقراً ليصل إجمالى عدد المقرات 217 مقراً.
وذكر أن الشركة بدأت الاستعداد المبكر للخريف والشتاء، خاصة أنها تخدم محافظات ساحلية؛ حيث تم تجهيز ماكينات الطوارئ للدفع بها عند الحاجة، والتأكيد على توافر جميع المهمات الاستراتيجية بمخازن القطاعات، وتواجد جميع فرق إزالة الأعطال للجهدين المتوسط والمنخفض.
وشدد على وجود 16 فرقة للصيانة المركزية، وكذلك فرقتى الصيانة تحت الجهد وتم تزويد جميع فرق صيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية لإتمام الأعمال طبقاً للأصول الفنية المعتمدة وتجهيز فرقة ثالثة للعمل بقطاع شمال الدقهلية.
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