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الخطة الاستثمارية لكهرباء شمال الدلتا ترتفع 3 أضعاف إلى 573 مليون جنيه

9/22/2023 10:21:34 AM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفعت قيمة الخطة الاستثمارية لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء فى العام الحالى إلى 573 مليون جنيه.

وقال محمد عسل، رئيس شركة توزيع كهرباء شمال الدلتا، إنَّ الزيادة فى استثمارات العام الحالى أكثر من 3 أضعاف الاستثمارات السابقة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتحسين جوده التغذية الكهربائية، تم الانتهاء من إحلال 35 خط جهد وإنشاء 12 خط جهد متوسط.

وأوضح أنه يتم العمل على رفع أداء مكونات الشبكة بإنشاء التحكمات الجديدة فى شبكات الجهد المتوسط لربط مكونات الشبكة فى منظومه التحكم وتركيب عدادات ذكية لمراقبة جميع المهمات عن بُعد، والتعامل مع الأعطال فور حدوثها لإعادة توصيل التيار فور انقطاعه لتحقيق استدامة التغذية الكهربائية للمشتركين.

وأضاف أنه تم تركيب العدادات مسبوقة الدفع وتعميمها لجميع المشتركين الجدد وإجمالى العدادات مسبوقة الدفع يمثل أكثر من 65% من إجمالى عدد المشتركين، كما تفعيل خدمة الدفع الإلكترونى، ما يسهل على المواطن شحن كارت عداد مسبوق الدفع من أى مكان وفى أى وقت.

وبلغ عدد مراكز الشحن الرئيسية بالشركة 102 مركز شحن وحوالى 100 وحدة شحن متنقلة، وبلغ عدد مراكز الخدمة الرئيسية 55 مركز خدمة، كما تم تجهيز 136 مقر خدمة، وجارٍ تجهيز 81 مقراً ليصل إجمالى عدد المقرات 217 مقراً.

وذكر أن الشركة بدأت الاستعداد المبكر للخريف والشتاء، خاصة أنها تخدم محافظات ساحلية؛ حيث تم تجهيز ماكينات الطوارئ للدفع بها عند الحاجة، والتأكيد على توافر جميع المهمات الاستراتيجية بمخازن القطاعات، وتواجد جميع فرق إزالة الأعطال للجهدين المتوسط والمنخفض.

وشدد على وجود 16 فرقة للصيانة المركزية، وكذلك فرقتى الصيانة تحت الجهد وتم تزويد جميع فرق صيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية لإتمام الأعمال طبقاً للأصول الفنية المعتمدة وتجهيز فرقة ثالثة للعمل بقطاع شمال الدقهلية.

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