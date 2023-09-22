ضم محافظات جديدة لمبادرة إحلال السيارات فى الربع الأخير من 2023

ضم محافظات جديدة لمبادرة إحلال السيارات فى الربع الأخير من 2023
التاريخ
9/22/2023 10:21:33 AM
(MENAFN- Al-BoNews) ((حسنى)): إنفاق 697 مليون جنيه على الحافز الأخضر بالمبادرة منذ تدشينها
تستهدف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة التى مرَّ عليها أكثر من 20 عاماً التوسع بمحافظات جديدة، خلال الربع الأخير من العام الجارى 2023.
قال مجاهد حسنى، المتحدث الرسمى باسم المبادرة، لـ((البورصة))، إنه من المتوقع انضمام محافظات جديدة للمبادرة، خلال الربع الأخير من العام الجارى 2023، مشيراً إلى أن المبادرة سبق أن ضمت محافظات ((سوهاج، والإسماعيلية، وبنى سويف، والبحيرة، والسويس)).
وأشار ((حسنى)) إلى أنه سيتم الإعلان عن تلك المحافظات تباعاً، موضحاً أن الخزانة العامة للدولة أنفقت ما يقرب من 697 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر للسيارات التى تم تسليمها منذ بداية شهر أبريل 2021، وحتى شهر سبتمبر الجارى ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات.
وتصل قيمة ((الحافز الأخضر)) بالمبادرة إلى 10% من سعر السيارة الملاكى بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% للسيارات التاكسى بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% للسيارة الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.
و((الحافز الأخضر)) وسيلة دعم للمستفيدين، وهو عبارة عن مبلغ مالى يحصل عليه كل مالك سيارة متهالكة يرغب فى استبدالها بأخرى تعمل بالوقود المزدوج (الغاز الطبيعى والبنزين) عبر خصمه من قيمة السيارة الجديدة.
أوضح ((حسنى))، أن الموقع الإلكترونى الرسمى للمبادرة استقبل 41.2 ألف طلب من راغبى إحلال سياراتهم بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى ((الطاقة النظيفة))، مضيفاً أن إجمالى عدد السيارات التى تم تسليمها بلغ نحو 28.3 ألف سيارة موزعة حسب العلامات ما بين (ملاكى، وتاكسى، وميكروباص)، خلال الفترة من شهر أبريل 2021 وحتى شهر سبتمبر 2023. 41.2 ألف إجمالى الطلبات على الموقع.. وتسليم 28.3 ألف سيارة للمستفيدين
لفت إلى أن المبادرة قامت بتخريد ما يقرب من أكثر من 28.2 ألف سيارة بساحات التخريد، فى محافظات ((الإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء)).
وأوضح ((حسنى))، أن أسعار السيارات الملاكى فى مبادرة الإحلال تبدأ من 381 ألف جنيه، وتصل إلى 640 ألف جنيه، بينما اسعار الميكروباص تبدأ من 415 ألف جنيه، وتصل إلى 599.880 ألف جنيه.
أما أسعار السيارات التاكسى، فتبدأ من 358 ألف جنيه، وتصل إلى 408 آلاف جنيه، بحسب آخر تحديث معلن عبر الموقع الإلكترونى الرسمى التابع للمبادرة.
MENAFN22092023000202011048ID1107122460
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.