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ضم محافظات جديدة لمبادرة إحلال السيارات فى الربع الأخير من 2023

9/22/2023 10:21:33 AM
(MENAFN- Al-BoNews) ((حسنى)): إنفاق 697 مليون جنيه على الحافز الأخضر بالمبادرة منذ تدشينها


تستهدف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة التى مرَّ عليها أكثر من 20 عاماً التوسع بمحافظات جديدة، خلال الربع الأخير من العام الجارى 2023.

قال مجاهد حسنى، المتحدث الرسمى باسم المبادرة، لـ((البورصة))، إنه من المتوقع انضمام محافظات جديدة للمبادرة، خلال الربع الأخير من العام الجارى 2023، مشيراً إلى أن المبادرة سبق أن ضمت محافظات ((سوهاج، والإسماعيلية، وبنى سويف، والبحيرة، والسويس)).

وأشار ((حسنى)) إلى أنه سيتم الإعلان عن تلك المحافظات تباعاً، موضحاً أن الخزانة العامة للدولة أنفقت ما يقرب من 697 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر للسيارات التى تم تسليمها منذ بداية شهر أبريل 2021، وحتى شهر سبتمبر الجارى ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات.

وتصل قيمة ((الحافز الأخضر)) بالمبادرة إلى 10% من سعر السيارة الملاكى بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% للسيارات التاكسى بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% للسيارة الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.

و((الحافز الأخضر)) وسيلة دعم للمستفيدين، وهو عبارة عن مبلغ مالى يحصل عليه كل مالك سيارة متهالكة يرغب فى استبدالها بأخرى تعمل بالوقود المزدوج (الغاز الطبيعى والبنزين) عبر خصمه من قيمة السيارة الجديدة.

أوضح ((حسنى))، أن الموقع الإلكترونى الرسمى للمبادرة استقبل 41.2 ألف طلب من راغبى إحلال سياراتهم بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى ((الطاقة النظيفة))، مضيفاً أن إجمالى عدد السيارات التى تم تسليمها بلغ نحو 28.3 ألف سيارة موزعة حسب العلامات ما بين (ملاكى، وتاكسى، وميكروباص)، خلال الفترة من شهر أبريل 2021 وحتى شهر سبتمبر 2023.

41.2 ألف إجمالى الطلبات على الموقع.. وتسليم 28.3 ألف سيارة للمستفيدين

لفت إلى أن المبادرة قامت بتخريد ما يقرب من أكثر من 28.2 ألف سيارة بساحات التخريد، فى محافظات ((الإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء)).

وأوضح ((حسنى))، أن أسعار السيارات الملاكى فى مبادرة الإحلال تبدأ من 381 ألف جنيه، وتصل إلى 640 ألف جنيه، بينما اسعار الميكروباص تبدأ من 415 ألف جنيه، وتصل إلى 599.880 ألف جنيه.

أما أسعار السيارات التاكسى، فتبدأ من 358 ألف جنيه، وتصل إلى 408 آلاف جنيه، بحسب آخر تحديث معلن عبر الموقع الإلكترونى الرسمى التابع للمبادرة.

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