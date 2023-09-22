النفط ينخفض تحت ضغط توقعات باستمرار التشديد النقدي الأمريكي

النفط ينخفض تحت ضغط توقعات باستمرار التشديد النقدي الأمريكي
التاريخ
9/22/2023 10:21:33 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
انخفضت أسعار النفط عند التسوية اليوم وسط توقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
أبقى الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة عند النطاق الحالي بين 5.25% و5.50%، خلال اجتماع السياسة النقدية والذي استمر يومين، مع توقعات بزيادة أخرى خلال العام الجاري، وتشديد السياسة النقدية خلال عام 2024 بأكثر من التوقعات الفصلية السابقة.
وبحسب التوقعات الاقتصادية لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، من المرجح نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي 2.1% خلال العام الجاري ارتفاعا من من توقعات شهر يونيو البالغة 1%.
و خفض بنك التنمية الآسيوي توقعاته بشأن نمو المنطقة في نهاية العام الجاري إلى 4.7% بدلاً من تقديره السابق عند نمو بنسبة 4.8%، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، وتعثر القطاع العقاري الصيني.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط انخفضت 2.14 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من سبتمبر الجاري، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع 2.2 مليون برميل.
وتوقع بنك جولدمان ساكس ارتفاع سعر خام برنت على مدى اثني عشر شهرًا من 93 دولارًا إلى 100 دولار للبرميل مع ارتفاع الطلب وقيود المعروض من قبل أوبك بلس.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر، عند التسوية، بنسبة 0.85% بما يعادل 81 سنتًا عند 93.53 دولار للبرميل، كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.9% أو 82 سنتًا، ليسجل 89.66 دولار للبرميل.
أ ش أ
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