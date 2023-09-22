النفط ينخفض تحت ضغط توقعات باستمرار التشديد النقدي الأمريكي

أبقى الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة عند النطاق الحالي بين 5.25% و5.50%، خلال اجتماع السياسة النقدية والذي استمر يومين، مع توقعات بزيادة أخرى خلال العام الجاري، وتشديد السياسة النقدية خلال عام 2024 بأكثر من التوقعات الفصلية السابقة.

وبحسب التوقعات الاقتصادية لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، من المرجح نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي 2.1% خلال العام الجاري ارتفاعا من من توقعات شهر يونيو البالغة 1%.

و خفض بنك التنمية الآسيوي توقعاته بشأن نمو المنطقة في نهاية العام الجاري إلى 4.7% بدلاً من تقديره السابق عند نمو بنسبة 4.8%، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، وتعثر القطاع العقاري الصيني.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط انخفضت 2.14 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من سبتمبر الجاري، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع 2.2 مليون برميل.

وتوقع بنك جولدمان ساكس ارتفاع سعر خام برنت على مدى اثني عشر شهرًا من 93 دولارًا إلى 100 دولار للبرميل مع ارتفاع الطلب وقيود المعروض من قبل أوبك بلس.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر، عند التسوية، بنسبة 0.85% بما يعادل 81 سنتًا عند 93.53 دولار للبرميل، كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.9% أو 82 سنتًا، ليسجل 89.66 دولار للبرميل.





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