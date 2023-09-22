مصادر: تبويب ((الهامش)) والملاءة المالية لـ((السمسرة)) أبرز تعديلات ((البورصة)) على قواعد العضوية

مصادر: تبويب ((الهامش)) والملاءة المالية لـ((السمسرة)) أبرز تعديلات ((البورصة)) على قواعد العضوية
التاريخ
9/22/2023 10:21:32 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
تقدمت البورصة المصرية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بعدد من التعديلات المقترحة لتطوير قواعد العضوية فى البورصة تمهيداً لاعتمادها من الهيئة، وذلك تيسيراً على الجهات الأعضاء وتخفيفاً للأعباء عن تلك الجهات وعن عملائها، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز استقرار السوق ورفع كفاءته.
وقال مسئول لـ((البورصة))، إنَّ التعديلات التى رفعتها البورصة المصرية للهيئة تحظر قيام شركة السمسرة بتبويب عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش التى يتم تمويلها من قِبل أمين الحفظ لعملائه.
بحسب المصدر فإنها تكون دائماً فى صورة عقود اتفاق ثلاثية للإقراض بالهامش، ويتم تبويبها وفقاً لمعاملات الترجيح الواردة ببند عملاء التسليم مقابل الدفع، ضمن بند عملاء الشراء بالهامش إلا فى حالة عدم قيام أمين الحفظ بالتغطية النقدية للكمية المشتراة فى الموعد المحدد لذلك، شريطة قبول شركة السمسرة تمويل تلك العمليات بدلاً من أمين الحفظ بموجب العقد المبرم بين العميل وشركة السمسرة لشراء الأوراق المالية بالهامش، ومن ثم معالجة تلك العمليات، وفقاً للأحكام والضوابط المنظمة لشراء الأوراق المالية بالهامش.
وذكر أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، فى بيان رسمى، أن جميع التعديلات المقترحة جاءت فى إطار التطوير المستمر للقواعد والإجراءات المعمول بها فى البورصة بهدف المواكبة مع أفضل الممارسات الدولية واتساقاً مع التعديلات التشريعية الحديثة، وتهدف إلى التيسير على الجهات الأعضاء وعلى عملائها بحيث يتم توفير الوقت والمجهود، وترشيد استخدام الموارد المتاحة مع كفاءة توجيهها للحصول على أفضل النتائج المرجوة. وأضاف أن نتائج التعديلات ستنعكس إيجاباً على الملاءة المالية للجهات الأعضاء وتعزيز الإطار التنظيمى لعملها. وتشمل تلك التعديلات المقترحة السماح للجهات الأعضاء بالبورصة المصرية بتحديث بيانات عملائها كل خمس سنوات بحد أقصى بدلاً من سنتين، مع ضرورة تحديث تلك البيانات بصفة مستمرة فور حدوث أى تغيير عليها خاصةً فيما يتعلق بفئات العملاء والعمليات مرتفعة المخاطر، وذلك نفاذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.
وتضم المقترحات، أيضاً، إضافة عدد من الأنشطة والآليات التى تزاولها الجهات الأعضاء، وذلك فى ضوء استحداث أنشطة وآليات لتداول بعض الأوراق والأدوات المالية الجديدة.
ومن أبرز تلك الأنشطة ((تلقى واسترداد وثائق صناديق الاستثمار))، بما يعمل على تسهيل وتشجيع تداول تلك الوثائق، و((المتعاملون غير الرئيسيين فى الأوراق والأدوات المالية الحكومية)) لتيسير التعامل على أذون الخزانة المزمع بدء التداول عليها قريباً.
كما تتضمن التعديلات عدة مقترحات رفعتها البورصة المصرية للهيئة العامة للرقابة المالية تتعلق بضوابط ومعايير الملاءة المالية للشركات الأعضاء بتعديلات تتواكب مع المستجدات والحالات العملية التى ظهرت من واقع التطبيق العملى للقواعد والإجراءات المعمول بها.
ويشمل ذلك منهجية تبويب عقود الإيجار الخاصة بالجهات الأعضاء فى ضوء تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (49)، وطريقة معالجة مديونية عملاء الشراء بالهامش فى مختلف الحالات بما يحافظ على سلامة الموقف المالى للجهات الأعضاء ويعزز من استقرار السوق.
وعقدت إدارة البورصة المصرية، اجتماعاً موسعاً مع نحو 90 ممثلاً عن شركات الوساطة، منتصف الأسبوع الجارى، فى مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية.
عرض رئيس البورصة محاور العمل فى الفترة القادمة التى ستشهد تطوير نظام التداول وإنشاء البورصة العقارية، وكذلك استمرار خطط إنشاء سوق المشتقات المالية وإطلاق سوق الكربون.
كما استمع رئيس البورصة لمقترحات الشركات الأعضاء لتطوير منظومة العمل مع التأكيد على ضرورة استمرار التواصل بين جميع أطراف السوق.
أوضحت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أنَّ الهدف الرئيسى من الاجتماع كان تخفيف أى عبء على الشركات وتوسيع دورة العمل، فى ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة بالوقت الحالى.
أضافت فى تصريحات لـ((البورصة))، أنه تمت مناقشة شروط إضافة الجهات الأعضاء وقواعد العضوية بالبورصة، من خلال نظام العضوية الإلكترونى، بالإضافة إلى إمكانية تحديث بيانات العملاء كل 5 سنوات بدلاً من إلزام الشركات بذلك كل سنتين.
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