مصادر: تبويب ((الهامش)) والملاءة المالية لـ((السمسرة)) أبرز تعديلات ((البورصة)) على قواعد العضوية

وقال مسئول لـ((البورصة))، إنَّ التعديلات التى رفعتها البورصة المصرية للهيئة تحظر قيام شركة السمسرة بتبويب عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش التى يتم تمويلها من قِبل أمين الحفظ لعملائه.

بحسب المصدر فإنها تكون دائماً فى صورة عقود اتفاق ثلاثية للإقراض بالهامش، ويتم تبويبها وفقاً لمعاملات الترجيح الواردة ببند عملاء التسليم مقابل الدفع، ضمن بند عملاء الشراء بالهامش إلا فى حالة عدم قيام أمين الحفظ بالتغطية النقدية للكمية المشتراة فى الموعد المحدد لذلك، شريطة قبول شركة السمسرة تمويل تلك العمليات بدلاً من أمين الحفظ بموجب العقد المبرم بين العميل وشركة السمسرة لشراء الأوراق المالية بالهامش، ومن ثم معالجة تلك العمليات، وفقاً للأحكام والضوابط المنظمة لشراء الأوراق المالية بالهامش.

وذكر أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، فى بيان رسمى، أن جميع التعديلات المقترحة جاءت فى إطار التطوير المستمر للقواعد والإجراءات المعمول بها فى البورصة بهدف المواكبة مع أفضل الممارسات الدولية واتساقاً مع التعديلات التشريعية الحديثة، وتهدف إلى التيسير على الجهات الأعضاء وعلى عملائها بحيث يتم توفير الوقت والمجهود، وترشيد استخدام الموارد المتاحة مع كفاءة توجيهها للحصول على أفضل النتائج المرجوة. وأضاف أن نتائج التعديلات ستنعكس إيجاباً على الملاءة المالية للجهات الأعضاء وتعزيز الإطار التنظيمى لعملها. وتشمل تلك التعديلات المقترحة السماح للجهات الأعضاء بالبورصة المصرية بتحديث بيانات عملائها كل خمس سنوات بحد أقصى بدلاً من سنتين، مع ضرورة تحديث تلك البيانات بصفة مستمرة فور حدوث أى تغيير عليها خاصةً فيما يتعلق بفئات العملاء والعمليات مرتفعة المخاطر، وذلك نفاذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.

وتضم المقترحات، أيضاً، إضافة عدد من الأنشطة والآليات التى تزاولها الجهات الأعضاء، وذلك فى ضوء استحداث أنشطة وآليات لتداول بعض الأوراق والأدوات المالية الجديدة.

ومن أبرز تلك الأنشطة ((تلقى واسترداد وثائق صناديق الاستثمار))، بما يعمل على تسهيل وتشجيع تداول تلك الوثائق، و((المتعاملون غير الرئيسيين فى الأوراق والأدوات المالية الحكومية)) لتيسير التعامل على أذون الخزانة المزمع بدء التداول عليها قريباً.

كما تتضمن التعديلات عدة مقترحات رفعتها البورصة المصرية للهيئة العامة للرقابة المالية تتعلق بضوابط ومعايير الملاءة المالية للشركات الأعضاء بتعديلات تتواكب مع المستجدات والحالات العملية التى ظهرت من واقع التطبيق العملى للقواعد والإجراءات المعمول بها.

ويشمل ذلك منهجية تبويب عقود الإيجار الخاصة بالجهات الأعضاء فى ضوء تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (49)، وطريقة معالجة مديونية عملاء الشراء بالهامش فى مختلف الحالات بما يحافظ على سلامة الموقف المالى للجهات الأعضاء ويعزز من استقرار السوق.

وعقدت إدارة البورصة المصرية، اجتماعاً موسعاً مع نحو 90 ممثلاً عن شركات الوساطة، منتصف الأسبوع الجارى، فى مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية.

عرض رئيس البورصة محاور العمل فى الفترة القادمة التى ستشهد تطوير نظام التداول وإنشاء البورصة العقارية، وكذلك استمرار خطط إنشاء سوق المشتقات المالية وإطلاق سوق الكربون.

كما استمع رئيس البورصة لمقترحات الشركات الأعضاء لتطوير منظومة العمل مع التأكيد على ضرورة استمرار التواصل بين جميع أطراف السوق.

أوضحت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أنَّ الهدف الرئيسى من الاجتماع كان تخفيف أى عبء على الشركات وتوسيع دورة العمل، فى ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة بالوقت الحالى.

أضافت فى تصريحات لـ((البورصة))، أنه تمت مناقشة شروط إضافة الجهات الأعضاء وقواعد العضوية بالبورصة، من خلال نظام العضوية الإلكترونى، بالإضافة إلى إمكانية تحديث بيانات العملاء كل 5 سنوات بدلاً من إلزام الشركات بذلك كل سنتين.