125 مليون دولار حصة التمويل الدولية فى تمويل محطة تحيا مصر 1

وبذلك تكون المؤسسة إلى جانب البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، الذى يدرس تمويل 100 مليون دولار من المشروع والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الذى يضخ 125 مليون دولار قد استحوذوا على 350 مليون دولارمن التمويل البالغ قيمته 455 مليون دولار من إجمالى 665 مليون دولار تكلفة المشروع.

وسيشترك فى القرض كل من المؤسسة الألمانية للاستثمار، و”بروباركو” الذراع الاستثمارية للوكالة الفرنسية للتنمية للاستثمار فى القطاع الخاص.

وستحصل على التمويل شركة لغرض خاص مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، لتدشين وتطوير وتشغيل محطة حاويات جديدة فى دمياط لمدة 30 عاما.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة الحاصلة على التمويل بواقع بواقع 39% لشركة“هاباج لويد”، و29.5% لكل من“يوروجيت”و”كونتشيب إيطاليا”، وستمتلك شركتان مصريتان من القطاع الخاص، وهما الشرق الأوسط للخدمات اللوجستية والاستشارات وشركة كرو مصر، حصة 1% لكل منهما.

وفى مايو 2022، تم توقيع اتفاقية التزام لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية“تحيا مصر 1” فى ميناء دمياط، وذلك بين هيئة ميناء دمياط، والتحالف.

وتصل الطاقة التشغيلية الإجمالية النهائية للمحطة إلى 3.3 مليون حاوية مكافئة، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلها بحلول عام 2024، وفقا لبيان مشترك للتحالف، وهو ما سيرفع الطاقة التشغيلية لميناء دمياط إلى 4.7 مليون حاوية مكافئة بحلول العام الثالث لتشغيلها بدلًا من 1.2 مليون حاوية مكافئة حاليًا.

ويقوم المشغل العالمي“يوروجيت” – مشغل ميناء هامبورج- بإدارة وتشغيل محطة الحاويات، وهو ما يزيد من القدرة التنافسية لميناء دمياط، ومن المتوقع أن يحقق المشروع إيرادات للدولة تصل إلى 3.364 مليار دولار خلال 30 عامًا، ويوفر نحو ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.



