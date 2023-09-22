125 مليون دولار حصة التمويل الدولية فى تمويل محطة تحيا مصر 1
التاريخ
9/22/2023 10:21:32 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
تدرس مؤسسة التمويل الدولية تمويل تحالف محطة تحيا مصر 1 بميناء دمياط بقيمة 125 مليون دولار، بجانب تقديم أداة لتبادل الفائدة بحجم اكتشاف قدره 10 ملايين دولار.
وبذلك تكون المؤسسة إلى جانب البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، الذى يدرس تمويل 100 مليون دولار من المشروع والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الذى يضخ 125 مليون دولار قد استحوذوا على 350 مليون دولارمن التمويل البالغ قيمته 455 مليون دولار من إجمالى 665 مليون دولار تكلفة المشروع.
وسيشترك فى القرض كل من المؤسسة الألمانية للاستثمار، و”بروباركو” الذراع الاستثمارية للوكالة الفرنسية للتنمية للاستثمار فى القطاع الخاص.
وستحصل على التمويل شركة لغرض خاص مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، لتدشين وتطوير وتشغيل محطة حاويات جديدة فى دمياط لمدة 30 عاما.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة الحاصلة على التمويل بواقع بواقع 39% لشركة“هاباج لويد”، و29.5% لكل من“يوروجيت”و”كونتشيب إيطاليا”، وستمتلك شركتان مصريتان من القطاع الخاص، وهما الشرق الأوسط للخدمات اللوجستية والاستشارات وشركة كرو مصر، حصة 1% لكل منهما.
وفى مايو 2022، تم توقيع اتفاقية التزام لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية“تحيا مصر 1” فى ميناء دمياط، وذلك بين هيئة ميناء دمياط، والتحالف.
وتصل الطاقة التشغيلية الإجمالية النهائية للمحطة إلى 3.3 مليون حاوية مكافئة، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلها بحلول عام 2024، وفقا لبيان مشترك للتحالف، وهو ما سيرفع الطاقة التشغيلية لميناء دمياط إلى 4.7 مليون حاوية مكافئة بحلول العام الثالث لتشغيلها بدلًا من 1.2 مليون حاوية مكافئة حاليًا.
ويقوم المشغل العالمي“يوروجيت” – مشغل ميناء هامبورج- بإدارة وتشغيل محطة الحاويات، وهو ما يزيد من القدرة التنافسية لميناء دمياط، ومن المتوقع أن يحقق المشروع إيرادات للدولة تصل إلى 3.364 مليار دولار خلال 30 عامًا، ويوفر نحو ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
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