اللولو ماركت تصدر 800 منتج مصرى من خلال شركتها واى إنترناشيونال

وتقدم السلسلة تخفيضات حتى 40% على جميع المنتجات داخل الـ3 فروع التابعين للمجموعة والعديد من العروض الحصرية والفعاليات لكل أفراد العائلة من 25 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر، وذلك بالتزامن مع احتفالية المجموعة بمرور 8 سنوات على تواجدها فى السوق المصرى.

وأضافت مجموعة اللولو هايبر ماركت الدولية، أنه يجرى العمل على تكثيف المعروض من السلع الاستراتيجية فى الثلاث فروع التابعين لها، وذلك لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق.

ويبلغ حجم المبيعات السنوية لمجموعة اللولو الدولية 8.4 مليار دولار أمريكى، وينتشر أكثر من 240 هايبر ماركت ومركز للتسوق لها فى منطقة الشرق الأوسط والهند وماليزيا وإندونيسيا.