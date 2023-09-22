اللولو ماركت تصدر 800 منتج مصرى من خلال شركتها واى إنترناشيونال

اللولو ماركت تصدر 800 منتج مصرى من خلال شركتها واى إنترناشيونال
التاريخ
9/22/2023 10:21:32 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قالت سلسلة اللولو هايبر ماركت، إن شركة واى إنترناشيونال مصر – فرع التصديرالتابع لها، قامت بتصدير كميات من 800 منتج مصرى من أقسام الخضار والفاكهة وغيرها من المنتجات الغذائية المبردة والمجمدة وأيضاً المنتجات غير الغذائية لفروعها الأخرى من الهايبر ماركت المنتشرة بدول الشرق الأوسط، وتخطط المجموعة لعمل زيادة جوهرية فى صادراتها من مصر.
وتقدم السلسلة تخفيضات حتى 40% على جميع المنتجات داخل الـ3 فروع التابعين للمجموعة والعديد من العروض الحصرية والفعاليات لكل أفراد العائلة من 25 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر، وذلك بالتزامن مع احتفالية المجموعة بمرور 8 سنوات على تواجدها فى السوق المصرى.
وأضافت مجموعة اللولو هايبر ماركت الدولية، أنه يجرى العمل على تكثيف المعروض من السلع الاستراتيجية فى الثلاث فروع التابعين لها، وذلك لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق.
ويبلغ حجم المبيعات السنوية لمجموعة اللولو الدولية 8.4 مليار دولار أمريكى، وينتشر أكثر من 240 هايبر ماركت ومركز للتسوق لها فى منطقة الشرق الأوسط والهند وماليزيا وإندونيسيا.
MENAFN22092023000202011048ID1107122456
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.