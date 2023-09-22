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اللولو ماركت تصدر 800 منتج مصرى من خلال شركتها واى إنترناشيونال

9/22/2023 10:21:32 AM
(MENAFN- Al-BoNews) قالت سلسلة اللولو هايبر ماركت، إن شركة واى إنترناشيونال مصر – فرع التصديرالتابع لها، قامت بتصدير كميات من 800 منتج مصرى من أقسام الخضار والفاكهة وغيرها من المنتجات الغذائية المبردة والمجمدة وأيضاً المنتجات غير الغذائية لفروعها الأخرى من الهايبر ماركت المنتشرة بدول الشرق الأوسط، وتخطط المجموعة لعمل زيادة جوهرية فى صادراتها من مصر.

وتقدم السلسلة تخفيضات حتى 40% على جميع المنتجات داخل الـ3 فروع التابعين للمجموعة والعديد من العروض الحصرية والفعاليات لكل أفراد العائلة من 25 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر، وذلك بالتزامن مع احتفالية المجموعة بمرور 8 سنوات على تواجدها فى السوق المصرى.

وأضافت مجموعة اللولو هايبر ماركت الدولية، أنه يجرى العمل على تكثيف المعروض من السلع الاستراتيجية فى الثلاث فروع التابعين لها، وذلك لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق.

ويبلغ حجم المبيعات السنوية لمجموعة اللولو الدولية 8.4 مليار دولار أمريكى، وينتشر أكثر من 240 هايبر ماركت ومركز للتسوق لها فى منطقة الشرق الأوسط والهند وماليزيا وإندونيسيا.

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