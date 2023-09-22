((تى آند سى)) للملابس الجاهزة تستهدف 200 مليون دولار صادرات بنهاية 2024

((تى آند سى)) للملابس الجاهزة تستهدف 200 مليون دولار صادرات بنهاية 2024
التاريخ
9/22/2023 10:21:32 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
تستهدف شركة تى آند سى للملابس الجاهزة، التابعة لمجموعة طلبة جروب الوصول بصادرات الشركة إلى 200 مليون دولار بنهاية العام المقبل مقابل 130 مليون دولار فى 2022.
قال مجدى طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة، إنَّ الشركة تعمل على تنفيذ توسعات جديدة للشركة، خلال الفترة الحالية، لزيادة الطاقة الإنتاجية لدعم عملية التصدير، وتلبية الطلبات فى السوقين الأوروبى والأفريقى، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثالثة من المصنع إنتاجها بحلول العام المقبل.
أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة تصدر 100% من إجمالى الإنتاج إلى 35 دولة فى العالم، ويستورد ما يقرب من 15 ((براند عالمى)) منتجات الشركة وهى شركات أمريكية وأروربية.
نوه بأن الشركة تستهدف، خلال الفترة المقبلة، التوسع فى إنتاج المواد الخام، من خلال إنشاء مصنع قماش فى الشركة ((لدينا الإمكانيات وفى حال تنفيذ هذه الاستراتيجية سترتفع نسبة القيمة المضافة فى المصنع إلى 85%)).
بدأ مصنعتا ((آند سى)) عملية التشغيل والإنتاج مارس 2011 بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، ويضم 4 خطوط إنتاج حالياً، ومن المرتقب أن ترتفع الطاقة الإنتاجية إلى مليون و800 ألف قطعة ملابس شهرياً بدلاً من مليون ونصف المليون حالياً.
ذكر أن المجموعة ركزت خلال الـ10 سنوات الماضية على إعادة تدوير الأرباح فى تنفيذ توسعات جديدة، وجارٍ دراسة خطة توسعية للمجموعة خلال الفترة المقبلة.
وأسست مجموعة طلبة جروب أول شركة متخصصة فى تصنيع ملابس التريكو من النسيج الدائرى مثل الملابس الداخلية والتيشرت وهى كايرو قطن.. لكنها تحولت للتركيز على إنتاج ملابس من أقمشة منسوجة مثل الجينز والقمصان نهاية 2010.
كتبت ـ مريم الرميحى
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