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((تى آند سى)) للملابس الجاهزة تستهدف 200 مليون دولار صادرات بنهاية 2024

9/22/2023 10:21:32 AM
(MENAFN- Al-BoNews) تستهدف شركة تى آند سى للملابس الجاهزة، التابعة لمجموعة طلبة جروب الوصول بصادرات الشركة إلى 200 مليون دولار بنهاية العام المقبل مقابل 130 مليون دولار فى 2022.

قال مجدى طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة، إنَّ الشركة تعمل على تنفيذ توسعات جديدة للشركة، خلال الفترة الحالية، لزيادة الطاقة الإنتاجية لدعم عملية التصدير، وتلبية الطلبات فى السوقين الأوروبى والأفريقى، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثالثة من المصنع إنتاجها بحلول العام المقبل.

أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة تصدر 100% من إجمالى الإنتاج إلى 35 دولة فى العالم، ويستورد ما يقرب من 15 ((براند عالمى)) منتجات الشركة وهى شركات أمريكية وأروربية.

نوه بأن الشركة تستهدف، خلال الفترة المقبلة، التوسع فى إنتاج المواد الخام، من خلال إنشاء مصنع قماش فى الشركة ((لدينا الإمكانيات وفى حال تنفيذ هذه الاستراتيجية سترتفع نسبة القيمة المضافة فى المصنع إلى 85%)).

بدأ مصنعتا ((آند سى)) عملية التشغيل والإنتاج مارس 2011 بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، ويضم 4 خطوط إنتاج حالياً، ومن المرتقب أن ترتفع الطاقة الإنتاجية إلى مليون و800 ألف قطعة ملابس شهرياً بدلاً من مليون ونصف المليون حالياً.

ذكر أن المجموعة ركزت خلال الـ10 سنوات الماضية على إعادة تدوير الأرباح فى تنفيذ توسعات جديدة، وجارٍ دراسة خطة توسعية للمجموعة خلال الفترة المقبلة.

وأسست مجموعة طلبة جروب أول شركة متخصصة فى تصنيع ملابس التريكو من النسيج الدائرى مثل الملابس الداخلية والتيشرت وهى كايرو قطن.. لكنها تحولت للتركيز على إنتاج ملابس من أقمشة منسوجة مثل الجينز والقمصان نهاية 2010.


كتبت ـ مريم الرميحى

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