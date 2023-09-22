Gates Developments تطلق 3 مشروعات فى غرب القاهرة خلال 2023 - جريدة البورصة

وكشفت الشركة أنها تتطلع دائمًا إلى تطوير محفظتها العقارية وتوسيع نطاق عملها من خلال تقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة، كما تحرص على التواجد فى أكثر المناطق تميزاً والأعلى طلباً فى السوق، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء المستهدفين.

ويقدم المشروع مساحات متنوعة من الوحدات السكنية، ويتميز بتخصيص جزء كبير منه للمساحات الخضراء، مما يضمن لكل الوحدات إطلالة مباشرة على المناظر الطبيعية والواجهات عبر تصميم فريد اعتادت به الشركة فى مشروعاتها حيث اعتمدت فى المشروع على كافة عناصر الاستدامة وهو ما يؤكد استراتيجية الشركة فى تعزيز واجهاتها العمرانية، فى غرب القاهرة.

ويقع المشروع الجديد فى مكان متميز على بعد دقائق من مطار سفنكس الدولى، كما يتيح المشروع الوصول المباشر إلى محور الضبعة – روض الفرج وطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى وطريق دهشور باستثمارات تتخطى 5 مليارات جنيه، وتشارك الشركة فى معرض سيتى سكيب بعروض متميزة لعملائها.

وأعرب حسن نصر الرئيس التنفيذى لشركة Gates Developments عن سعادته بإطلاق المشروع الجديد، مؤكدا أنه المشروع الثالث الذى تطلقه الشركة خلال عام 2023.

وأضاف أن المشروع يعتمد على صياغة شكل جديد للمجتمعات العمرانية المتكاملة فى تلك المنطقة مما يجعله نموذجًا لباقى المطورين العقاريين ليس فقط فى منطقة غرب القاهرة، وقدد راعينا فيه كل متطلبات العملاء من أجل حياة رفاهية بدون تعقيدات، وقمنا بالتوقيع مع شركة DMA للتصميمات والاستشارات الهندسية، للبدء فى عمل الماستر بلان والتصميمات الخاصة بمشروع الشركة الجديد.

وأوضح نصر، أن المشروع الثانى هو Space commercial complex الذى سيكون واحدًا من أهم المشروعات التجارية الإدارية الطبية فى غرب القاهرة، حيث تم وضع تصميمات متنوعة له تظهر لأول مرة فى السوق العقارى المصرى لخدمة منطقة زايد بأكملها، ونقدم من خلاله أفضل التصميمات المعمارية والهندسية، وتم التعاقد مع مجموعة من الماركات العالمية ويتكون المشروع من أربعة مراحل وتبدأ أولى مراحل التسليم بعد 3 سنوات ونصف.

والمشروع الثالث هو GATES PRIVÉ من المشروعات متعددة الاستخدامات سكنية وتجارية عالية الجودة لتلبية توقعات عملاء الشركة فى السوق المصرى، من خلال توفير كافة أنواع الرفاهية واستخدام الذكاء الاصطناعى وكل عوامل البيئة فى تحقيق الاستدامة فى المشروع.

وقال نصر:“فكرة GATES PRIVÉ مبنية على المساحات الخضراء الواسعة كما أن تصميم المبانى المعمارى مبنى على فكرة الخصوصية والرفاهية، ويوجد محلات تجارية ومقرات للبنوك والشركات الدولية، ونادى اجتماعى وممشى رياضى ولاند سكيب ومساحة خضراء تصل لحوالى 75% من مساحة المشروع حيث أن المساحة البنائية فيه حوالى 15%”.