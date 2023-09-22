Gates Developments تطلق 3 مشروعات فى غرب القاهرة خلال 2023 - جريدة البورصة
التاريخ
9/22/2023 10:21:31 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أطلقت شركة Gates Developments، ثامن مشروعاتها فى السوق العقارى وخامس مشروعاتها فى غرب القاهرة على مساحة 65 فدان بمنطقة نيو زايد.
وكشفت الشركة أنها تتطلع دائمًا إلى تطوير محفظتها العقارية وتوسيع نطاق عملها من خلال تقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة، كما تحرص على التواجد فى أكثر المناطق تميزاً والأعلى طلباً فى السوق، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء المستهدفين.
ويقدم المشروع مساحات متنوعة من الوحدات السكنية، ويتميز بتخصيص جزء كبير منه للمساحات الخضراء، مما يضمن لكل الوحدات إطلالة مباشرة على المناظر الطبيعية والواجهات عبر تصميم فريد اعتادت به الشركة فى مشروعاتها حيث اعتمدت فى المشروع على كافة عناصر الاستدامة وهو ما يؤكد استراتيجية الشركة فى تعزيز واجهاتها العمرانية، فى غرب القاهرة.
ويقع المشروع الجديد فى مكان متميز على بعد دقائق من مطار سفنكس الدولى، كما يتيح المشروع الوصول المباشر إلى محور الضبعة – روض الفرج وطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى وطريق دهشور باستثمارات تتخطى 5 مليارات جنيه، وتشارك الشركة فى معرض سيتى سكيب بعروض متميزة لعملائها.
وأعرب حسن نصر الرئيس التنفيذى لشركة Gates Developments عن سعادته بإطلاق المشروع الجديد، مؤكدا أنه المشروع الثالث الذى تطلقه الشركة خلال عام 2023.
وأضاف أن المشروع يعتمد على صياغة شكل جديد للمجتمعات العمرانية المتكاملة فى تلك المنطقة مما يجعله نموذجًا لباقى المطورين العقاريين ليس فقط فى منطقة غرب القاهرة، وقدد راعينا فيه كل متطلبات العملاء من أجل حياة رفاهية بدون تعقيدات، وقمنا بالتوقيع مع شركة DMA للتصميمات والاستشارات الهندسية، للبدء فى عمل الماستر بلان والتصميمات الخاصة بمشروع الشركة الجديد.
وأوضح نصر، أن المشروع الثانى هو Space commercial complex الذى سيكون واحدًا من أهم المشروعات التجارية الإدارية الطبية فى غرب القاهرة، حيث تم وضع تصميمات متنوعة له تظهر لأول مرة فى السوق العقارى المصرى لخدمة منطقة زايد بأكملها، ونقدم من خلاله أفضل التصميمات المعمارية والهندسية، وتم التعاقد مع مجموعة من الماركات العالمية ويتكون المشروع من أربعة مراحل وتبدأ أولى مراحل التسليم بعد 3 سنوات ونصف.
والمشروع الثالث هو GATES PRIVÉ من المشروعات متعددة الاستخدامات سكنية وتجارية عالية الجودة لتلبية توقعات عملاء الشركة فى السوق المصرى، من خلال توفير كافة أنواع الرفاهية واستخدام الذكاء الاصطناعى وكل عوامل البيئة فى تحقيق الاستدامة فى المشروع.
وقال نصر:“فكرة GATES PRIVÉ مبنية على المساحات الخضراء الواسعة كما أن تصميم المبانى المعمارى مبنى على فكرة الخصوصية والرفاهية، ويوجد محلات تجارية ومقرات للبنوك والشركات الدولية، ونادى اجتماعى وممشى رياضى ولاند سكيب ومساحة خضراء تصل لحوالى 75% من مساحة المشروع حيث أن المساحة البنائية فيه حوالى 15%”.
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