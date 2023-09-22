((هيبة)): ندرس مع ((الرقابة المالية)) تعديلات على تشريعات الصناديق العقارية - جريدة البورصة
التاريخ
9/22/2023 10:21:31 AM
(MENAFN- Al-BoNews) شركات عقارية صينية تقترب من السوق المصرى
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنَّ الهيئة تدرس مع هيئة الرقابة المالية تعديلات تشريعية خاصة بالصناديق العقارية فيما يتعلق بالجزء الخاص بضريبة التصرفات العقارية الخاصة بنقل ملكية العقارات بغرض تحفيز تدشين صناديق عقارية جديدة فى السوق المصرى.
وأضاف ((هيبة)) لـ((البورصة))، أن الصناديق العقارية أداة مهمة فى السوق المصرى نسعى لتشجيعها، خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك اهتماماً كبيراً فى السوق العقارى من قِبل العدييد من المستثمرين.
وأكد أنَّ هناك شركات صينية تسعى لدخول السوق العقارى المصرى بعد اهتمام كبير من الشركات الخليجية التى تتمتع بباع كبير فى السوق المصرى، مؤكداً أن هناك شركتين عقاريتين من كبار الخليجيين فى السوق العقارى تدرسان ضخ استثمارات مليارية الفترة القمبلة، رافضاً الإفصاح عن اسميهما.
وتابع، أن الهيئة نجحت فى جذب عدد كبير من المستثمرين لقطاع التصنيع، خاصة فيما يخص صناعة الأدوات المنزلية، موضحاً أن ((هاير الصينية)) بدأت فى 3 صناعات مغذية فى السوق المصرى، وتستهدف إضافة 3 صناعات مغذية أخرى خلال العام المقبل.
وأوضح أنَّ هناك شركات كبرى بدأت نشاطها فى توطين الصناعات فى مصر، ضارباً مثالاً بأريستون وبوش العالميتين، خاصة أن الشركات العالمية تستهدف توطين الصناعة فى مصر لجعلها مركزاً إقليمياً للبلاد المجاورة.
وتابع أن مجلس الوزراء يدرس حالياً منح رخصتين جديدتين، بعدما منحت الهيئة نحو 22 رخصة ذهبية للمستثمرين منذ بداية العام الجارى.
ورفض الإفصاح عن التوقعات عن حجم التدفقات الاستثمار الاجنبى، موضحاً أن النصف الأول من العام الجارى شهد استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، مقابل 5.4 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.
كتبت ـ فاطمة صلاح وسحر نصر وأمل سعداوى
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