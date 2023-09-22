((هيبة)): ندرس مع ((الرقابة المالية)) تعديلات على تشريعات الصناديق العقارية - جريدة البورصة

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنَّ الهيئة تدرس مع هيئة الرقابة المالية تعديلات تشريعية خاصة بالصناديق العقارية فيما يتعلق بالجزء الخاص بضريبة التصرفات العقارية الخاصة بنقل ملكية العقارات بغرض تحفيز تدشين صناديق عقارية جديدة فى السوق المصرى.

وأضاف ((هيبة)) لـ((البورصة))، أن الصناديق العقارية أداة مهمة فى السوق المصرى نسعى لتشجيعها، خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك اهتماماً كبيراً فى السوق العقارى من قِبل العدييد من المستثمرين.

وأكد أنَّ هناك شركات صينية تسعى لدخول السوق العقارى المصرى بعد اهتمام كبير من الشركات الخليجية التى تتمتع بباع كبير فى السوق المصرى، مؤكداً أن هناك شركتين عقاريتين من كبار الخليجيين فى السوق العقارى تدرسان ضخ استثمارات مليارية الفترة القمبلة، رافضاً الإفصاح عن اسميهما.

وتابع، أن الهيئة نجحت فى جذب عدد كبير من المستثمرين لقطاع التصنيع، خاصة فيما يخص صناعة الأدوات المنزلية، موضحاً أن ((هاير الصينية)) بدأت فى 3 صناعات مغذية فى السوق المصرى، وتستهدف إضافة 3 صناعات مغذية أخرى خلال العام المقبل.

وأوضح أنَّ هناك شركات كبرى بدأت نشاطها فى توطين الصناعات فى مصر، ضارباً مثالاً بأريستون وبوش العالميتين، خاصة أن الشركات العالمية تستهدف توطين الصناعة فى مصر لجعلها مركزاً إقليمياً للبلاد المجاورة.

وتابع أن مجلس الوزراء يدرس حالياً منح رخصتين جديدتين، بعدما منحت الهيئة نحو 22 رخصة ذهبية للمستثمرين منذ بداية العام الجارى.

ورفض الإفصاح عن التوقعات عن حجم التدفقات الاستثمار الاجنبى، موضحاً أن النصف الأول من العام الجارى شهد استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، مقابل 5.4 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.





كتبت ـ فاطمة صلاح وسحر نصر وأمل سعداوى