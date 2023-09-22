بوتين يقبل دعوة الرئيس الصيني لزيارة بكين أكتوبر المقبل

وقال بوتين – في اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانج يي، وفقا لما اوردته وكالة انباء (تاس) الروسية –“سررت بالتأكيد بقبول دعوة الرئيس الصيني لزيارة الصين في أكتوبر كجزء من حدث يروج لفكرة الرئيس المتمثلة في حزام واحد، طريق واحد، والتي تحولت إلى علامة تجارية دولية”.

وشدد بوتين على أن هذا يتماشى تماما مع مصالح روسيا والصين..“حيث إنه ينسق أفكارنا لخلق مساحة أوراسية واسعة، ونحن متزامنون تمامًا”.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الاستعدادات جارية لزيارة بوتين للصين وسيتم الإعلان عن موعدها في الوقت المناسب.

وتهدف مبادرة الحزام والطريق – وهي المفهوم الذي اقترحه شي جين بينج في عام 2013 – إلى إعادة إنشاء طريق الحرير القديم بشكل رمزي والهدف هو أن تتمكن الصين من الوصول إلى الأسواق في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا وأإريقيا ومناطق أخرى، بالإضافة إلى تكثيف مشاريع التجارة والاستثمار الدولية التي تشمل عددًا كبيرًا من الدول إلى جانب استخدام رأس المال الصيني والأجنبي. وقد انضمت أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية إلى المبادرة.





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