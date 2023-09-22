بوتين يقبل دعوة الرئيس الصيني لزيارة بكين أكتوبر المقبل

بوتين يقبل دعوة الرئيس الصيني لزيارة بكين أكتوبر المقبل
التاريخ
9/22/2023 10:21:30 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، قبول دعوة نظيره الصيني شي جين بينج؛ لزيارة بكين، أكتوبر المقبل؛ لحضور منتدى الحزام والطريق.
وقال بوتين – في اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانج يي، وفقا لما اوردته وكالة انباء (تاس) الروسية –“سررت بالتأكيد بقبول دعوة الرئيس الصيني لزيارة الصين في أكتوبر كجزء من حدث يروج لفكرة الرئيس المتمثلة في حزام واحد، طريق واحد، والتي تحولت إلى علامة تجارية دولية”.
وشدد بوتين على أن هذا يتماشى تماما مع مصالح روسيا والصين..“حيث إنه ينسق أفكارنا لخلق مساحة أوراسية واسعة، ونحن متزامنون تمامًا”.
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الاستعدادات جارية لزيارة بوتين للصين وسيتم الإعلان عن موعدها في الوقت المناسب.
وتهدف مبادرة الحزام والطريق – وهي المفهوم الذي اقترحه شي جين بينج في عام 2013 – إلى إعادة إنشاء طريق الحرير القديم بشكل رمزي والهدف هو أن تتمكن الصين من الوصول إلى الأسواق في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا وأإريقيا ومناطق أخرى، بالإضافة إلى تكثيف مشاريع التجارة والاستثمار الدولية التي تشمل عددًا كبيرًا من الدول إلى جانب استخدام رأس المال الصيني والأجنبي. وقد انضمت أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية إلى المبادرة.
أ ش أ
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