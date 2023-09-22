مخزونات النفط الأمريكية تتراجع 2.1 مليون برميل خلال أسبوع

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، أن مخزونات النفط انخفضت 2.14 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من سبتمبر الجاري، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع 2.2 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بنحو 800 ألف برميل، كما هبط مخزون المقطرات 2.9 مليون برميل.





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