مخزونات النفط الأمريكية تتراجع 2.1 مليون برميل خلال أسبوع

مخزونات النفط الأمريكية تتراجع 2.1 مليون برميل خلال أسبوع
التاريخ
9/22/2023 10:21:29 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، كما انخفضت مخزونات البنزين والمقطرات خلال نفس الفترة.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، أن مخزونات النفط انخفضت 2.14 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من سبتمبر الجاري، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع 2.2 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بنحو 800 ألف برميل، كما هبط مخزون المقطرات 2.9 مليون برميل.
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