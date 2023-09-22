مد مهلة استحواذ بى إنفستمنتس على أوراسكوم المالية

مد مهلة استحواذ بى إنفستمنتس على أوراسكوم المالية
التاريخ
9/22/2023 10:21:28 AM
(MENAFN- Al-BoNews) الشركة تعتزم الانتهاء من الإجراءات القانونية خلال 60 يوم عمل
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على طلب شركة بى إنفستمنتس القابضة بمد مهلة التقدم بعرض شراء إجبارى على أسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة لمدة 60 يوم عمل.
وأضافت الرقابة المالية، فى بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه تم مدة التقدم بعرض الشراء الاجبارى المحتمل تقديم المهلة بداية من أمس الأربعاء.
ويأتى ذلك فى إطار نية“بى إنفستمنتس القابضة”، تقديم عرض شراء اجبارى للاستحواذ على نسبة تصل إلى 90% وذلك عن طريق مبادلة الأسهم على أسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة.
وعزت“بى إنفستمنتس” طلبها مد مهلة التقدم بالعرض إلى أنها تستهدف إنهاء الإجراءات القانونية والداخلية اللازمة للتقدم بملف عرض الشراء المحتمل خلال المهلة الجديدة، فيما أنهى المستشار المالى المستقل دراسة القيمة العادلة الخاصة بشركة أوراسكوم المالية، لكن مازال مراقب الحسابات يعمل على إتمام تقريره الخاص بالشركة حتى الآن.
وقرر مجلس إدارة“بى إنفستمنتس”، أن تكون معادلة المبادلة فى عرض الاستحواذ، سهم واحد من أسهم“بى إنفستمنتس” مقابل 56.76 سهم من“أوراسكوم المالية القابضة” بعد استبعاد أسهم الخزينة، على أن يتم يكون المستشار المالى المستقل منوطًا بتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركتين فى صفقة المبادلة.
وذكر عمر اللبان مدير علاقات المستثمرين بالشركة، فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، أن إتمام الصفقة سيخلق كيان جديد، ومستثمر قوى فى قطاع الانشطة المالية غير المصرفية، وسوف يسهم بزيادة التدفقات النقدية للشركة، موضحًا أن توافق الرؤى للشركتين سوف يساهم نمو الشركة.
يشار إلى أن بى إنفستمنتس القابضة، سجلت صافى ربح بلغ 553.97 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 60.45 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 344.44 مليون جنيه، مقابل 59.55 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.
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