مد مهلة استحواذ بى إنفستمنتس على أوراسكوم المالية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على طلب شركة بى إنفستمنتس القابضة بمد مهلة التقدم بعرض شراء إجبارى على أسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة لمدة 60 يوم عمل.

وأضافت الرقابة المالية، فى بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه تم مدة التقدم بعرض الشراء الاجبارى المحتمل تقديم المهلة بداية من أمس الأربعاء.

ويأتى ذلك فى إطار نية“بى إنفستمنتس القابضة”، تقديم عرض شراء اجبارى للاستحواذ على نسبة تصل إلى 90% وذلك عن طريق مبادلة الأسهم على أسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة.

وعزت“بى إنفستمنتس” طلبها مد مهلة التقدم بالعرض إلى أنها تستهدف إنهاء الإجراءات القانونية والداخلية اللازمة للتقدم بملف عرض الشراء المحتمل خلال المهلة الجديدة، فيما أنهى المستشار المالى المستقل دراسة القيمة العادلة الخاصة بشركة أوراسكوم المالية، لكن مازال مراقب الحسابات يعمل على إتمام تقريره الخاص بالشركة حتى الآن.

وقرر مجلس إدارة“بى إنفستمنتس”، أن تكون معادلة المبادلة فى عرض الاستحواذ، سهم واحد من أسهم“بى إنفستمنتس” مقابل 56.76 سهم من“أوراسكوم المالية القابضة” بعد استبعاد أسهم الخزينة، على أن يتم يكون المستشار المالى المستقل منوطًا بتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركتين فى صفقة المبادلة.

وذكر عمر اللبان مدير علاقات المستثمرين بالشركة، فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، أن إتمام الصفقة سيخلق كيان جديد، ومستثمر قوى فى قطاع الانشطة المالية غير المصرفية، وسوف يسهم بزيادة التدفقات النقدية للشركة، موضحًا أن توافق الرؤى للشركتين سوف يساهم نمو الشركة.

يشار إلى أن بى إنفستمنتس القابضة، سجلت صافى ربح بلغ 553.97 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 60.45 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 344.44 مليون جنيه، مقابل 59.55 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.