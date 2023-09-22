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اليمن يرفع أسعار البنزين نحو 10.9%

9/22/2023 10:21:27 AM
(MENAFN- Al-BoNews) قال مسؤولون وسكان في مدينة عدن الساحلية باليمن إن شركة النفط الحكومية رفعت أسعار وقود السيارات في محافظات جنوب البلاد بنحو 10.9 بالمئة تقريبا، تماشيا مع هبوط العملة المحلية لأدنى مستوياتها والارتفاع في أسعار الوقود العالمية.

وقال مسؤول رفيع في الشركة لرويترز إنه بموجب القرار الذي بدأ سريانه يوم الأربعاء، ارتفع سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا إلى 25000 ريال (17.5 دولار)، أي بواقع 1250 ريالا للتر الواحد، من 22900 ريال (16 دولارا).

وأرجع سبب الزيادة إلى اعتماد الشركة لمادة البنزين المستورد السوبر الممتاز (95) بالسعر الجديد بدلا عن البنزين الخفيف المحلي الذي تنتجه محافظة مأرب بشمال شرق البلاد بعد تزايد الشكاوي من رداءته.

وسجل سعر صرف الدولار في عدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يوم الأربعاء انخفاضا جديدا إلى نحو 1435 ريالا للدولار مقارنة مع 1420 ريالا أمس الثلاثاء.

وأبدى ناشطون وسكان في عدن غضبهم من قرار رفع أسعار الوقود بصورة مفاجئة وكبيرة.

وقال عبد الناصر حسين المقيم في عدن لرويترز“الوضع صعب لا يطاق، لا كهرباء لساعات طويلة في ظل صيف ساخن، ولا توجد مياه وهناك تدهور في الخدمات والأوضاع الاقتصادية... وجاءت زيادة أسعار البنزين الكبيرة مجددا لتزيد من معاناة الناس”.


رويترز

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