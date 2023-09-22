كوفبك الكويتية تشترى 40% من امتياز تابع لـشل بمصر فى البحر المتوسط
التاريخ
9/22/2023 10:21:27 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
وقعت شركة“بى جى إنترناشيونال” المحدودة، التابعة لشركة“شل”، اتفاقية مشاركة لبيع حصة 40% من امتياز قطاع 3 دلتا النيل، الواقع فى شمال شرق العامرية قبل البحر المتوسط، للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية“كوفبك” عبر شركتها التابعة كوفبك-مصر.
والاتفاقية يُشار لها بـ”فارم أوت”، وهو نوع من العقود يمكّن أحد المشاركين الحاليين فى المشروع من إضافة أطراف جديدة إلى المشروع عن طريق بيع جزء من حصصه فى المشروع.
وبحسب بيان من الشركة تخضع هذه الاتفاقيات للموافقات الحكومية، والجهات التنظيمية دون الإخلال بحق الشفعة، وستظل“شل” هى المشغل الرئيسى لهذا القطاع.
قال خالد قاسم، رئيس مجلس إدارة شركات شل فى مصر، إن تلك الخطوة تعزز هذه الاتفاقية مكانة شل وأنشطتها الاستكشافية البحرية، كما أن قرب هذا القطاع من الأصول الحالية لشركة شل وغيرها من القطاعات الاستكشافية الخاصة شل فى المنطقة سيساعد فى تحقيق أهداف الشركة ودعم مصر فى تلبية احتياجاتها من إمدادات الطاقة.
وقال محمد سالم الحيمر، الرئيس التنفيذى للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، إن الاتفاق يوسع أنشطتهم، ويمكنهم من تعزيز أصولها البحرية، وأنشطتها الاستكشافية فى مصر.
وأضاف:“تتواجد كوفبك بالفعل فى هذه المنطقة حيث تم منحها قطاع شمال رأس كنايس البحرى فى البحر الأبيض المتوسط فى عام 2020”.
وفى أغسطس 2023، بدأت شركة شل مصر وشركاؤها أنشطة الحفر فى قطاعى 3 و4 بدلتا النيل، الواقعتين فى البحر الأبيض المتوسط، ويضمن المشروع الاستكشافى حفر ثلاثة آبار على التوالى.
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