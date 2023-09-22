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كوفبك الكويتية تشترى 40% من امتياز تابع لـشل بمصر فى البحر المتوسط

9/22/2023 10:21:27 AM
(MENAFN- Al-BoNews) وقعت شركة“بى جى إنترناشيونال” المحدودة، التابعة لشركة“شل”، اتفاقية مشاركة لبيع حصة 40% من امتياز قطاع 3 دلتا النيل، الواقع فى شمال شرق العامرية قبل البحر المتوسط، للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية“كوفبك” عبر شركتها التابعة كوفبك-مصر.

والاتفاقية يُشار لها بـ”فارم أوت”، وهو نوع من العقود يمكّن أحد المشاركين الحاليين فى المشروع من إضافة أطراف جديدة إلى المشروع عن طريق بيع جزء من حصصه فى المشروع.

وبحسب بيان من الشركة تخضع هذه الاتفاقيات للموافقات الحكومية، والجهات التنظيمية دون الإخلال بحق الشفعة، وستظل“شل” هى المشغل الرئيسى لهذا القطاع.

قال خالد قاسم، رئيس مجلس إدارة شركات شل فى مصر، إن تلك الخطوة تعزز هذه الاتفاقية مكانة شل وأنشطتها الاستكشافية البحرية، كما أن قرب هذا القطاع من الأصول الحالية لشركة شل وغيرها من القطاعات الاستكشافية الخاصة شل فى المنطقة سيساعد فى تحقيق أهداف الشركة ودعم مصر فى تلبية احتياجاتها من إمدادات الطاقة.

وقال محمد سالم الحيمر، الرئيس التنفيذى للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، إن الاتفاق يوسع أنشطتهم، ويمكنهم من تعزيز أصولها البحرية، وأنشطتها الاستكشافية فى مصر.

وأضاف:“تتواجد كوفبك بالفعل فى هذه المنطقة حيث تم منحها قطاع شمال رأس كنايس البحرى فى البحر الأبيض المتوسط فى عام 2020”.

وفى أغسطس 2023، بدأت شركة شل مصر وشركاؤها أنشطة الحفر فى قطاعى 3 و4 بدلتا النيل، الواقعتين فى البحر الأبيض المتوسط، ويضمن المشروع الاستكشافى حفر ثلاثة آبار على التوالى.


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