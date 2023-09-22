الأسهم الأوروبية ترتفع عند الإغلاق مع التفاؤل بتباطؤ الضغوط التضخمية

الأسهم الأوروبية ترتفع عند الإغلاق مع التفاؤل بتباطؤ الضغوط التضخمية
التاريخ
9/22/2023 10:21:27 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الأربعاء، مع تفاؤل المستثمرين ببيانات اقتصادية أظهرت تراجع الضغوط التضخمية في اقتصادات أوروبية رئيسية، في ظل ترقب قرار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
وأظهرت البيانات الرسمية، تسجيل أسعار المنتجين في ألمانيا أكبر انخفاض على أساس سنوي على الإطلاق، حيث تراجعت بنسبة 12.6% خلال أغسطس، بعد أن تراجعت لأول مرة في يوليو -6.0%- منذ أكثر من عامين ونصف العام مما عزز الآمال في انحسار التضخم في أكبر اقتصادات أوروبا.
وتراجع الاسترليني أمام الدولار قبل يوم من اجتماع بنك إنجلترا لبحث قرار الفائدة، بعد تباطؤ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة إلى 6.7% في أغسطس على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات بارتفاعه إلى 7%، بعدما سجل 6.8% في يوليو.
وارتفعت تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 21% إلى 904.5 ألف سيارة في أغسطس، لتواصل مبيعات السيارات زيادتها في أوروبا للشهر الثالث عشر على التوالي بدعم من نمو المركبات الكهربائية، التي صعدت خلال الشهر بنسبة 102% إلى 197 ألف سيارة تقريبًا، بحسب بيانات للصناعة.
وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.9% إلى 460.6 نقطة، مع مكاسب قطاعات البنوك والتعدين والتكنولوجيا والسيارات.
كما ارتفع“فوتسي 100” البريطاني 0.95% إلى 7731 نقطة، وصعد“داكس” الألماني 0.75% مسجلًا 15781 نقطة، كما زاد“كاك” الفرنسي بنسبة 0.65% عند 7330 نقطة.
أرقام
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