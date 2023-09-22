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الأسهم الأوروبية ترتفع عند الإغلاق مع التفاؤل بتباطؤ الضغوط التضخمية

9/22/2023 10:21:27 AM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الأربعاء، مع تفاؤل المستثمرين ببيانات اقتصادية أظهرت تراجع الضغوط التضخمية في اقتصادات أوروبية رئيسية، في ظل ترقب قرار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت البيانات الرسمية، تسجيل أسعار المنتجين في ألمانيا أكبر انخفاض على أساس سنوي على الإطلاق، حيث تراجعت بنسبة 12.6% خلال أغسطس، بعد أن تراجعت لأول مرة في يوليو -6.0%- منذ أكثر من عامين ونصف العام مما عزز الآمال في انحسار التضخم في أكبر اقتصادات أوروبا.

وتراجع الاسترليني أمام الدولار قبل يوم من اجتماع بنك إنجلترا لبحث قرار الفائدة، بعد تباطؤ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة إلى 6.7% في أغسطس على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات بارتفاعه إلى 7%، بعدما سجل 6.8% في يوليو.

وارتفعت تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 21% إلى 904.5 ألف سيارة في أغسطس، لتواصل مبيعات السيارات زيادتها في أوروبا للشهر الثالث عشر على التوالي بدعم من نمو المركبات الكهربائية، التي صعدت خلال الشهر بنسبة 102% إلى 197 ألف سيارة تقريبًا، بحسب بيانات للصناعة.

وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.9% إلى 460.6 نقطة، مع مكاسب قطاعات البنوك والتعدين والتكنولوجيا والسيارات.

كما ارتفع“فوتسي 100” البريطاني 0.95% إلى 7731 نقطة، وصعد“داكس” الألماني 0.75% مسجلًا 15781 نقطة، كما زاد“كاك” الفرنسي بنسبة 0.65% عند 7330 نقطة.


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