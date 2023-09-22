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1.8 مليار درهم التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي

9/22/2023 10:21:25 AM
(MENAFN- Al-BoNews) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم الأربعاء، أكثر من 1.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 283 مبايعة بقيمة 981.02 مليون درهم، منها 53 مبايعة للأراضي بقيمة 407.29 مليون درهم و230 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 573.73 مليون درهم.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 38.84 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 35.24 مليون درهم في منطقة الحبيه الخامسة تليها مبايعة بقيمة 26.81 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 55.65 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 21.01 مليون درهم في منطقة الصفا الثانية .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 579.04 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 336.64 مليون درهم و100 رهن فلل وشقق بقيمة 242.41 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الصفوح الأولى بقيمة 162.75 مليون درهم وأخرى في منطقة القوز الثالثة بقيمة 130 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 51 هبة بقيمة 272.16 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الصفوح الأولى بقيمة 150 مليون درهم وأخرى في منطقة أم سقيم الثانية بقيمة 35 مليون درهم.


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