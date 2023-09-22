1.8 مليار درهم التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي

1.8 مليار درهم التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي
التاريخ
9/22/2023 10:21:25 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم الأربعاء، أكثر من 1.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 283 مبايعة بقيمة 981.02 مليون درهم، منها 53 مبايعة للأراضي بقيمة 407.29 مليون درهم و230 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 573.73 مليون درهم.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 38.84 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 35.24 مليون درهم في منطقة الحبيه الخامسة تليها مبايعة بقيمة 26.81 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 55.65 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 21.01 مليون درهم في منطقة الصفا الثانية .
وسجلت الرهون قيمة قدرها 579.04 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 336.64 مليون درهم و100 رهن فلل وشقق بقيمة 242.41 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الصفوح الأولى بقيمة 162.75 مليون درهم وأخرى في منطقة القوز الثالثة بقيمة 130 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 51 هبة بقيمة 272.16 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الصفوح الأولى بقيمة 150 مليون درهم وأخرى في منطقة أم سقيم الثانية بقيمة 35 مليون درهم.
أ ش أ
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