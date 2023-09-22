الموافقة على قبول قيد 5 بنوك بسجل العضوية بالبورصة المصرية كأمناء حفظ والتعامل على أدوات الدين الحكومية

الموافقة على قبول قيد 5 بنوك بسجل العضوية بالبورصة المصرية كأمناء حفظ والتعامل على أدوات الدين الحكومية
التاريخ
9/22/2023 10:21:25 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم, الموافقة على قبول قيد بنك التجارى وفا بسجل العضوية بالبورصة المصرية كأمين حفظ وفقاً لقواعد العضوية بالبورصة المصرية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم (156) لسنة 2014، وذلك تحت كود رقم (4531).
وقررت اللجنة الموافقة على قبول قيد بنك التعمير والإسكان بسجل العضوية بالبورصة المصرية كأمين حفظ وفقاً لقواعد العضوية بالبورصة المصرية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم (156) لسنة 2014، وذلك تحت كود رقم (5002).
وقررت اللجنة الموافقة على طلب بنك الكويت الوطنى عضو البورصة المصرية كأمين حفظ بإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون الخزانة وأية أوراق أو أدوات حكومية أخرى يُسمح بالتداول عليها)، تحت كود رقم (3516) بناءاً على الموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية فى وقت سابق على التعامل مباشرة فى السوق الثانوى لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسى.
وقررت اللجنة الموافقة على طلب بنك المؤسسة العربية المصرفية بإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون الخزانة وأية أوراق أو أدوات حكومية أخرى يُسمح بالتداول عليها)، تحت كود رقم (3527) للتعامل مباشرة فى السوق الثانوى لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسى.
وقررت اللجنة الموافقة على طلب بنك أبو ظبى التجارى عضو البورصة المصرية كأمين حفظ تحت كود رقم (3537) بناءاً على الموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية على التعامل مباشرة فى السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسى.
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