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الموافقة على قبول قيد 5 بنوك بسجل العضوية بالبورصة المصرية كأمناء حفظ والتعامل على أدوات الدين الحكومية

9/22/2023 10:21:25 AM
(MENAFN- Al-BoNews) قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم, الموافقة على قبول قيد بنك التجارى وفا بسجل العضوية بالبورصة المصرية كأمين حفظ وفقاً لقواعد العضوية بالبورصة المصرية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم (156) لسنة 2014، وذلك تحت كود رقم (4531).

وقررت اللجنة الموافقة على قبول قيد بنك التعمير والإسكان بسجل العضوية بالبورصة المصرية كأمين حفظ وفقاً لقواعد العضوية بالبورصة المصرية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم (156) لسنة 2014، وذلك تحت كود رقم (5002).

وقررت اللجنة الموافقة على طلب بنك الكويت الوطنى عضو البورصة المصرية كأمين حفظ بإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون الخزانة وأية أوراق أو أدوات حكومية أخرى يُسمح بالتداول عليها)، تحت كود رقم (3516) بناءاً على الموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية فى وقت سابق على التعامل مباشرة فى السوق الثانوى لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسى.

وقررت اللجنة الموافقة على طلب بنك المؤسسة العربية المصرفية بإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون الخزانة وأية أوراق أو أدوات حكومية أخرى يُسمح بالتداول عليها)، تحت كود رقم (3527) للتعامل مباشرة فى السوق الثانوى لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسى.

وقررت اللجنة الموافقة على طلب بنك أبو ظبى التجارى عضو البورصة المصرية كأمين حفظ تحت كود رقم (3537) بناءاً على الموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية على التعامل مباشرة فى السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسى.

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