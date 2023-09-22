هل تسبب تراجع إنتاج السولار فى نقص المعروض؟

تشهد بعض محطات توزيع المواد البترولية نقصاً فى السولار، خلال فترات من اليوم، مع شكوى من السائقين خاصة على الطرق الطويلة، لكن متعاملون ومزودو الوقود نفوا أن تكون هناك أزمة.

وتراجع إنتاج السولار، خلال النصف الأول من العام الحالى، 6.7% ليصل إلى نحو 5.1 مليون طن، فى الوقت نفسه، ارتفع الاستهلاك 2% ليصل إلى 7 ملايين طن، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ونتيجة ذلك، اتسعت الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج بنحو 531 ألف طن، لتصل إلى 1.923 مليون طن خلال النصف الأول، مقابل 1.392 مليون طن.

ولسد هذه الفجوة، كثفت مصر الاستيراد ليصل إجمالى الورادات، خلال النصف الأول 2.5 مليون طن، بقيمة 1.6 مليار دولار، مقابل 1.6 مليون طن 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بحسب بيانات حصلت عليها ((البورصة)) من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وساعدها على ذلك انخفاض متوسط سعر طن السولار إلى 778 دولاراً، مقابل 997 دولاراً.

وعلى صعيد الاستهلاك كان أكبر زيادة خلال شهر مايو بنحو 10% إذ ارتفع إلى 1.258 مليون طن مقابل 1.148 مليون طن فى الشهر نفسه من العام الماضى.

وتشير البيانات إلى أن الكويت أكبر مُصدر للسولار لمصر، خلال النصف الأول من العام، بنحو 820 ألف طن، ثم السعودية بنحو 680 ألفاً، وروسيا بنحو 431 ألفاً، و327.3 ألف طن من اليونان، ونحو 130 ألف طن من الهند، و64 ألف طن من الإمارات، و31 ألفاً من رومانيا.

وخلال العام الماضى كاملاً استوردت مصر نحو 3.4 مليون طن بقيمة 3.5 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار فى 2021، ونحو 850 مليون دولار فقط فى 2020 والذى كان عاماً انخفض فيه الاستيراد بشكل استثنائى عن 3.8 مليار دولار واردات 2019.

قال محمد سعد، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للتكرير، إحدى شركات مجموعة القلعة القابضة للاستثمارات، إنَّ الشركة تسعى لوضع دراسة حالية من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة من السولار على المدى المتوسط.

أضاف لـ((البورصة))، أن الدراسة تأتى تحت مسمى ((إزالة الاختناقات)) أو زيادة التوسعات، وقال ((سعد))، إنَّ الشركة لم تلمس أزمات فى السولار فى الوقت الحالى، ولم تقم بأى خفض للإنتاج، مؤكداً أن العملية الإنتاجية متواصلة كالمعتاد؛ حيث يبلغ إنتاج الشركة نحو 2.3 مليون طن سولار سنوياً، فيما يصل حجم إنتاج المشتقات البترولية ككل من الشركة إلى 4.7 مليون طن سنوياً.

وقالت مصادر بمحطات غاز الشرق وغازتك، إن إمداداتهما من السولار انخفضت بشكل طفيف.

وقال رمضان أبوالعلا، الخبير البترولى لـ((البورصة))، إنَّ مصر يجب أن تعمل على اكتشافات نفطية جديدة من أجل زيادة معدل الاكتفاء الذاتى من السولار، وأن تقوم بتحديث معامل التكرير المصرية الموجودة، والتوسع بمعامل تكرير جديدة.

وكان أكثر الشهور التى شهدت انخفاضاً فى إنتاج مصر من السولار هى أبريل ومايو على الترتيب، إذ تراجع الإنتاج خلال أبريل نحو 13% ليصل إلى 815 ألف طن مقابل 935 ألف طن فى أبريل 2022، وانخفض إنتاج السولار فى شهر مايو 11% إلى 869 ألف طن مقابل 977 ألف طن فى مايو 2022.

وقال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إنَّ الدولة لها حساباتها فى بعض المنتجات مثل السولار، فرغم أنها توزع نحو 40 مليون لتر يومياً، وتتكلف مليارات دعماً، لكنها لم تحرك سعره سوى مرة واحدة بعد استقرار 3 سنوات.

وقالت وزارة البترول، فى بيان لها، إنَّ الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار الزيادة الأخير 222 مليون جنيه يومياً، بما يعادل 6.7 مليار جنيه شهرياً أى بإجمالى 80 مليار جنيه كمتوسط سنوى للسولار فقط، موضحة أنه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار يكلف الدولة دعماً يومياً قيمته 178 مليون جنيه بدلاً من 222 مليون جنيه أى ما يعادل 5.3 مليار جنيه شهرياً بإجمالى 64 مليار جنيه سنوياً.





كتبت – روان سامى صبح