لماذا عادت مصر للإعفاءات الضريبية كمحفز للاستثمار؟

(MENAFN- Al-BoNews) العادلى: الإعفاءات تشجع على الاستثمار محليًا وغير فعالة لجذب الاستثمار الأجنبى
تباينت الآراء حول جدوى عودة مصر للتوسع فى منح الإعفاءات الضريبية لجذب استثمارات جديدة، ما بين من اعتبرها خروج عن نهج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ فى 2016 بناء على توصيات صندوق النقد الدولى، وما بين من يرى ضرورتها فى جذب الاستثمارات المحلية، فيما اتفق خبراء الضرائب أن المستهدف هو المستثمر المحلى فى ظل وجود اتفاقية دولية بحد أدنى للضريبة على الشركات متعددة الجنسيات.
وأقرت الحكومة حزمة تحفيزية تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة منها الإعفاء الضرائب، باستثناء ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات، وإمكانية مد الإعفاء لفترة مماثلة بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء.
وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية لـ”لبورصة”، أن الحكومة تدرس مشروع قانون لتفعيل حزمة الإعفاءات، وأوضح أن تكلفة الإعفاءات الضريبية لا تتحملها الخزانة العامة للدولة، حيث أن تلك المشروعات غير مدرجة ضمن معدلات نمو المشروعات القائمة بالفعل.
وقال مسئول سابق فى تصريحات لـ”البورصة”، إن التوجه العالمى الآن لا يستهدف منح المزيد من الإعفاءات الضريبية بدليل أن دولًا مثل الإمارات والمغرب، فرضت الضرائب مؤخرًا. الكيلانى: استمرار فرض“القيمة المضافة” على المشروعات مهم لحوكمة المجتمع الضريبى
أوضح أن تلك الإعفاءات تسهم فى زيادة نسب التهرب الضريبى محليًا، وأن صندوق الدولى يوصى بضرورة الحد من دفع المزيد من الإعفاءات.
وبحسب وثائق برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى، تعهدت الحكومة بنشر تقرير سنوى شامل عن النفقات الضريبية، ويتضمن تفاصيل وتقديرات الإعفاءات الضريبية، بما فى ذلك تلك المقدمة للشركات فى المناطق الاقتصادية الحرة، وجميع المؤسسات المملوكة للدولة، وأيضًا شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمشاريع المشتركة والشراكات.
وقال شريف الكيلانى، الرئيس التنفيذى لـ”إرنست آند يونج مصر”، إن التوجيهات المرتبطة بإلإعفاءات الضريبية مشجعة للاستثمار المحلى بينما جذب الاستثمار الأجنبى يتطلب إضافة عدة عوامل منها إستقرار السياسة الضريبية، والسهولة فى إصدار التراخيص، وإمكانية تحويل الأرباح للخارج، مع التركيز على توافر العمالة المدربة.
وأوضح أن استمرار فرض ضريبة القيمة المضافة على تلك المشروعات هدفها زيادة حوكمة وحصر المجتمع الضريبى.
وقال عبدالله العادلى، شريك الضرائب الرئيسى فى مور إيجيبت للضرائب والاستشارات المالية، إنه بحسب الاتفاقية الدولية الإتفاقية متعددة الأطراف، فإن الإعفاءات الضريبية لا تشجع على الاستثمار الدولى، ما يعنى أن تأثيرها على الإعفاءات مقتصر فقط على الاستثمار المحلى. أبوزهرة: الإعفاء يزيد من الاهتمام بدراسات السعر المحايد
وتوصلت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى اتفاق بشأن فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، واتفق وزراء المالية من حيث المبدأ على حد أدنى عالمى لمعدل الضريبة على الشركات بنسبة 15%، لتجنب تقليل البلدان للضريبة لمنافسة بعضها البعض على جذب الشركات.
وقال خالد أبوزهرة، شريك الضرائب الرئيسى، لـ” إم إى سى مصر والخليج”، إنه وفقًا للاتفاقية متعددة الأطراف، فإن تخلى دول المصدر التى تمارس فيها الشركات النشاط، عن حقوقها الضريبية، من خلال تطبيق المزيد من الإعفاءات يحول تلك الإيرادات خارجيًا لدول الإقامة.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات لجذب تلك الاستثمارات مثل وجود بنية تحتية قوية، ومكافحة الفساد مما يقلل تكاليف الاستثمار.
وشدد على ضرورة وجود آلية لتطبيق تلك الإعفاءات، وقال إن ميكنة الإجراءات الضريبية ستسهل عملية تفعيل بداية الإعفاء للشركات التى ستستثمر بمصر.
وقال عماد الشلقانى، الشريك الرئيسى بمكتب الشلقانى للإستشارات القانونية، إن القرارات التحفيزية للمشروعات تستهدف دعم القطاع الصناعى.
أضاف أن هناك العديد من الحوافز الأخرى مثل تسهيل الحصول على أراض للمشروعات الصناعية، وإصدار التراخيص، وتوفير دعم للطاقة اللازمة للصناعات التصديرية. الشلقانى: البيروقراطية الشديدة فى المصالح الحكومية أهم تحدى للمستثمر
ونوه أن أهم ما يواجه المستثمر ويمثل تحديا هو البيروقراطية الشديدة فى المصالح الحكومية على سبيل المثال الحصول على تراخيص، وتعديل أى شئ يخص النظام الأساسى للشركة بالإضافة إلى صعوبة تنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات وأحكام المحكمين التى تصدر من هيئات تحكيمية.
وأكد أن الدراسة الأمنية للمستثمرين الأجانب شئ هام وضرورى، ولكن اقترح تيسير الإجراءات، وأن تبدأ الشركات فى نشاطها بالتوازى مع إجراء الدراسة، وفى حالة وجود ملحوظات فى الدراسة يوقف النشاط فورا ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وقال جمال أبو على، شريك مكتب حسونة وأبوعلى للاستشارات القانونية، إن حزمة الإعفاءات يجب أن تمتد لتشمل الشركات والمصانع فى المناطق النائية، حيث تساعد على خدمة أماكن تحتاج للتنمية مثل الصعيد كما إنها لها بالغ الأثر فى توفير فرص عمالة فى هذه المناطق.
ويتوقع صندوق النقد الدولى، أن يتخذ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر اتجاهًا عامًّا تصاعديًّا ليصل إلى نحو 17.1 مليار دولار فى العام المالى 2024-2025، فيما تتوقع وزارة التخطيط أن تصل صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 16 مليار دولار بحلول العام المالى 2025-2026.