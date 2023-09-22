لماذا عادت مصر للإعفاءات الضريبية كمحفز للاستثمار؟

تباينت الآراء حول جدوى عودة مصر للتوسع فى منح الإعفاءات الضريبية لجذب استثمارات جديدة، ما بين من اعتبرها خروج عن نهج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ فى 2016 بناء على توصيات صندوق النقد الدولى، وما بين من يرى ضرورتها فى جذب الاستثمارات المحلية، فيما اتفق خبراء الضرائب أن المستهدف هو المستثمر المحلى فى ظل وجود اتفاقية دولية بحد أدنى للضريبة على الشركات متعددة الجنسيات.

وأقرت الحكومة حزمة تحفيزية تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة منها الإعفاء الضرائب، باستثناء ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات، وإمكانية مد الإعفاء لفترة مماثلة بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء.

وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية لـ”لبورصة”، أن الحكومة تدرس مشروع قانون لتفعيل حزمة الإعفاءات، وأوضح أن تكلفة الإعفاءات الضريبية لا تتحملها الخزانة العامة للدولة، حيث أن تلك المشروعات غير مدرجة ضمن معدلات نمو المشروعات القائمة بالفعل.

وقال مسئول سابق فى تصريحات لـ”البورصة”، إن التوجه العالمى الآن لا يستهدف منح المزيد من الإعفاءات الضريبية بدليل أن دولًا مثل الإمارات والمغرب، فرضت الضرائب مؤخرًا.

أوضح أن تلك الإعفاءات تسهم فى زيادة نسب التهرب الضريبى محليًا، وأن صندوق الدولى يوصى بضرورة الحد من دفع المزيد من الإعفاءات.

وبحسب وثائق برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى، تعهدت الحكومة بنشر تقرير سنوى شامل عن النفقات الضريبية، ويتضمن تفاصيل وتقديرات الإعفاءات الضريبية، بما فى ذلك تلك المقدمة للشركات فى المناطق الاقتصادية الحرة، وجميع المؤسسات المملوكة للدولة، وأيضًا شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمشاريع المشتركة والشراكات.

وقال شريف الكيلانى، الرئيس التنفيذى لـ”إرنست آند يونج مصر”، إن التوجيهات المرتبطة بإلإعفاءات الضريبية مشجعة للاستثمار المحلى بينما جذب الاستثمار الأجنبى يتطلب إضافة عدة عوامل منها إستقرار السياسة الضريبية، والسهولة فى إصدار التراخيص، وإمكانية تحويل الأرباح للخارج، مع التركيز على توافر العمالة المدربة.

وأوضح أن استمرار فرض ضريبة القيمة المضافة على تلك المشروعات هدفها زيادة حوكمة وحصر المجتمع الضريبى.

وقال عبدالله العادلى، شريك الضرائب الرئيسى فى مور إيجيبت للضرائب والاستشارات المالية، إنه بحسب الاتفاقية الدولية الإتفاقية متعددة الأطراف، فإن الإعفاءات الضريبية لا تشجع على الاستثمار الدولى، ما يعنى أن تأثيرها على الإعفاءات مقتصر فقط على الاستثمار المحلى.

وتوصلت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى اتفاق بشأن فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، واتفق وزراء المالية من حيث المبدأ على حد أدنى عالمى لمعدل الضريبة على الشركات بنسبة 15%، لتجنب تقليل البلدان للضريبة لمنافسة بعضها البعض على جذب الشركات.

وقال خالد أبوزهرة، شريك الضرائب الرئيسى، لـ” إم إى سى مصر والخليج”، إنه وفقًا للاتفاقية متعددة الأطراف، فإن تخلى دول المصدر التى تمارس فيها الشركات النشاط، عن حقوقها الضريبية، من خلال تطبيق المزيد من الإعفاءات يحول تلك الإيرادات خارجيًا لدول الإقامة.

وأشار إلى أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات لجذب تلك الاستثمارات مثل وجود بنية تحتية قوية، ومكافحة الفساد مما يقلل تكاليف الاستثمار.

وشدد على ضرورة وجود آلية لتطبيق تلك الإعفاءات، وقال إن ميكنة الإجراءات الضريبية ستسهل عملية تفعيل بداية الإعفاء للشركات التى ستستثمر بمصر.

وقال عماد الشلقانى، الشريك الرئيسى بمكتب الشلقانى للإستشارات القانونية، إن القرارات التحفيزية للمشروعات تستهدف دعم القطاع الصناعى.

أضاف أن هناك العديد من الحوافز الأخرى مثل تسهيل الحصول على أراض للمشروعات الصناعية، وإصدار التراخيص، وتوفير دعم للطاقة اللازمة للصناعات التصديرية.

ونوه أن أهم ما يواجه المستثمر ويمثل تحديا هو البيروقراطية الشديدة فى المصالح الحكومية على سبيل المثال الحصول على تراخيص، وتعديل أى شئ يخص النظام الأساسى للشركة بالإضافة إلى صعوبة تنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات وأحكام المحكمين التى تصدر من هيئات تحكيمية.

وأكد أن الدراسة الأمنية للمستثمرين الأجانب شئ هام وضرورى، ولكن اقترح تيسير الإجراءات، وأن تبدأ الشركات فى نشاطها بالتوازى مع إجراء الدراسة، وفى حالة وجود ملحوظات فى الدراسة يوقف النشاط فورا ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وقال جمال أبو على، شريك مكتب حسونة وأبوعلى للاستشارات القانونية، إن حزمة الإعفاءات يجب أن تمتد لتشمل الشركات والمصانع فى المناطق النائية، حيث تساعد على خدمة أماكن تحتاج للتنمية مثل الصعيد كما إنها لها بالغ الأثر فى توفير فرص عمالة فى هذه المناطق.

ويتوقع صندوق النقد الدولى، أن يتخذ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر اتجاهًا عامًّا تصاعديًّا ليصل إلى نحو 17.1 مليار دولار فى العام المالى 2024-2025، فيما تتوقع وزارة التخطيط أن تصل صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 16 مليار دولار بحلول العام المالى 2025-2026.