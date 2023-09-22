الفيدرالي يُثبّت أسعار الفائدة للمرة الثانية

الفيدرالي يُثبّت أسعار الفائدة للمرة الثانية
التاريخ
9/22/2023 10:21:22 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، عند أعلى مستوياتها منذ عام 2001، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.
وقرر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في البنك المركزي الأمريكي الأربعاء، تثبيت معدلات الفائدة عند النطاق الحالي، والذي يتراوح بين 5.25% و5.50%، خلال اجتماع السياسة النقدية والذي استمر يومين.
وجاء في بيان السياسة النقدية، أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، في حين تباطأت مكاسب الوظائف لكنها ظلت قوية، وظل معدل البطالة منخفضًا، بينما لا يزال التضخم مرتفعا.
وأكد الفيدرالي في بيان عقب الاجتماع، مواصلة اللجنة تخفيض حيازاتها من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، كما هو موضح في الخطط المعلنة مسبقًا، مع الالتزام بشدة بعودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها عدم تغيير السياسة النقدية عبر ثلاثة عشر اجتماعًا منذ أوائل عام 2022، بعد تثبيت أسعار الفائدة خلال شهر يونيو الماضي، إثر تنامي حالة عدم اليقين حينها بشأن مدى تأثير الأزمة المصرفية على الإقراض.
ويهتم المستثمرون بالتقرير الفصلي المصاحب لقرار السياسة، والذي يتضمن رؤية صناع السياسات المستقبلية لمجموعة من المؤشرات الرئيسية مثل الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والبطالة، بالإضافة لتوقعات أسعار الفائدة.
وتترقب الأسواق المؤتمر الصحفي الذي يعقده“جيروم باول” رئيس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق اليوم، لاستشراف المزيد عن مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يجتمع صانعو السياسات مرتين أخريين هذا العام، في نوفمبر وديسمبر.
أرقام
MENAFN22092023000202011048ID1107122442
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.