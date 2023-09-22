الفيدرالي يُثبّت أسعار الفائدة للمرة الثانية

وقرر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في البنك المركزي الأمريكي الأربعاء، تثبيت معدلات الفائدة عند النطاق الحالي، والذي يتراوح بين 5.25% و5.50%، خلال اجتماع السياسة النقدية والذي استمر يومين.

وجاء في بيان السياسة النقدية، أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، في حين تباطأت مكاسب الوظائف لكنها ظلت قوية، وظل معدل البطالة منخفضًا، بينما لا يزال التضخم مرتفعا.

وأكد الفيدرالي في بيان عقب الاجتماع، مواصلة اللجنة تخفيض حيازاتها من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، كما هو موضح في الخطط المعلنة مسبقًا، مع الالتزام بشدة بعودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها عدم تغيير السياسة النقدية عبر ثلاثة عشر اجتماعًا منذ أوائل عام 2022، بعد تثبيت أسعار الفائدة خلال شهر يونيو الماضي، إثر تنامي حالة عدم اليقين حينها بشأن مدى تأثير الأزمة المصرفية على الإقراض.

ويهتم المستثمرون بالتقرير الفصلي المصاحب لقرار السياسة، والذي يتضمن رؤية صناع السياسات المستقبلية لمجموعة من المؤشرات الرئيسية مثل الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والبطالة، بالإضافة لتوقعات أسعار الفائدة.

وتترقب الأسواق المؤتمر الصحفي الذي يعقده“جيروم باول” رئيس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق اليوم، لاستشراف المزيد عن مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يجتمع صانعو السياسات مرتين أخريين هذا العام، في نوفمبر وديسمبر.





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