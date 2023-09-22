الحكومة تقرر وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر

الحكومة تقرر وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر
التاريخ
9/22/2023 10:21:22 AM
(MENAFN- Al-BoNews) جودة: ضعف الطلب الخارجى يخفف حدة الأزمة على الشركات
أصدر مجلس الوزراء قرارًا بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر تنتهى بنهاية 2023، للحفاظ على وفرة المعروض فى السوق المحلى، وبالتالى تتراجع الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.
قال عمر جودة رئيس لجنة البصل والثوم بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الشركات المصدرة للبصل لن تتضرر من قرار حظر التصدير لضعف الطلب الخارجى خلال الفترة الحالية ((ما حدث من زيادة أسعار خلال الفترة الماضية السبب الرئيسى هو ضعف الإنتاج)).
أوضح أن أبرز الأسواق التى يغزوها البصل المصرى هو السوق السعودى والروسى والأوروبى بالإضافة إلى السوق الخليجى.
أشار إلى أن القرار لن يساهم فى تخفيض الأسعار الحالية ..لكنه يدعم استقرارها لحين جنى المحصول الجديد، متوقعًا زيادة إنتاجية البصل خلال الموسم المقبل بنحو 30% لرغبة المزارعين فى الاستفادة من الزيادات السعرية التى طرأت على السوق خلال الموسم الحالى.
وتحتل مصر المرتبة الرابعة عالمياً فى إنتاج البصل، بإجمالى كميات تتجاوز 3.2 مليون طن، وتزرع ما يقرب من 200 ألف فدان، وفقاً لوزارة الزراعة. الوليلى: القرار يجبر الشركات والتجار لضخ الكميات المخزنة
قال محمود الوليلى، رئيس شركة الريادة لتصدير الحاصلات الزراعية، إن العديد من الشركات المصدرة للبصل لديها كميات كبيرة مخزنة، ومن المتوقع أن يجبرها القرار على ضخ تلك الكميات بالسوق المحلى، متوقعًا تراجع الأسعار إلى 10 جنيهات للكيلو خلال فترة قريبة.
ذكر أن توسع شركات الحاصلات الزراعية فى تصدير كميات كبيرة من البصل خلال الفترة الماضية، تسببت فى صعود أسعاره لمستوى 30 جنيهًا للكيلو مقارنة بـ 5 جنيهات العام الماضى.
لفت إلى أن الفيضانات التى ضربت كثير من الدول المنتجة للبصل وأتلفت المحصول بها، أدت إلى زيادة الطلب على البصل المصرى.
وسجلت صادرات مصر من البصل 74.8 مليون دولار أول 4 أشهر من العام الحالى بنمو 152% عن الفترة نفسها من العام الماضى، والتى بلغت صادراتها 29 مليون دولار.
قال هيثم السعدنى، رئيس شركة السادات أجرو فروت لتصدير الحاصلات الزراعية، إن الأسعار الحالية للبصل فى السوق المحلى كانت تتجه إلى 50 جنيهًا.. لكن ووقف التصدير على الأقل سيحافظ على واستقرارها، وذكر أن حظر التصدير يجنب مصر استيراد البصل لحين ظهور بشائر المحصول الجديد.
كتب ـ محمد يونس ومريم الرميحى
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