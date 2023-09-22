الحكومة تقرر وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر

أصدر مجلس الوزراء قرارًا بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر تنتهى بنهاية 2023، للحفاظ على وفرة المعروض فى السوق المحلى، وبالتالى تتراجع الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.

قال عمر جودة رئيس لجنة البصل والثوم بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الشركات المصدرة للبصل لن تتضرر من قرار حظر التصدير لضعف الطلب الخارجى خلال الفترة الحالية ((ما حدث من زيادة أسعار خلال الفترة الماضية السبب الرئيسى هو ضعف الإنتاج)).

أوضح أن أبرز الأسواق التى يغزوها البصل المصرى هو السوق السعودى والروسى والأوروبى بالإضافة إلى السوق الخليجى.

أشار إلى أن القرار لن يساهم فى تخفيض الأسعار الحالية ..لكنه يدعم استقرارها لحين جنى المحصول الجديد، متوقعًا زيادة إنتاجية البصل خلال الموسم المقبل بنحو 30% لرغبة المزارعين فى الاستفادة من الزيادات السعرية التى طرأت على السوق خلال الموسم الحالى.

وتحتل مصر المرتبة الرابعة عالمياً فى إنتاج البصل، بإجمالى كميات تتجاوز 3.2 مليون طن، وتزرع ما يقرب من 200 ألف فدان، وفقاً لوزارة الزراعة.

قال محمود الوليلى، رئيس شركة الريادة لتصدير الحاصلات الزراعية، إن العديد من الشركات المصدرة للبصل لديها كميات كبيرة مخزنة، ومن المتوقع أن يجبرها القرار على ضخ تلك الكميات بالسوق المحلى، متوقعًا تراجع الأسعار إلى 10 جنيهات للكيلو خلال فترة قريبة.

ذكر أن توسع شركات الحاصلات الزراعية فى تصدير كميات كبيرة من البصل خلال الفترة الماضية، تسببت فى صعود أسعاره لمستوى 30 جنيهًا للكيلو مقارنة بـ 5 جنيهات العام الماضى.

لفت إلى أن الفيضانات التى ضربت كثير من الدول المنتجة للبصل وأتلفت المحصول بها، أدت إلى زيادة الطلب على البصل المصرى.

وسجلت صادرات مصر من البصل 74.8 مليون دولار أول 4 أشهر من العام الحالى بنمو 152% عن الفترة نفسها من العام الماضى، والتى بلغت صادراتها 29 مليون دولار.

قال هيثم السعدنى، رئيس شركة السادات أجرو فروت لتصدير الحاصلات الزراعية، إن الأسعار الحالية للبصل فى السوق المحلى كانت تتجه إلى 50 جنيهًا.. لكن ووقف التصدير على الأقل سيحافظ على واستقرارها، وذكر أن حظر التصدير يجنب مصر استيراد البصل لحين ظهور بشائر المحصول الجديد.





كتب ـ محمد يونس ومريم الرميحى