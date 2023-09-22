نقص المعروض يرفع سعر كيلو ((اللوبيا)) إلى 100 جنيه

قال محمود الوليلى، رئيس مجلس إدارة شركة الريادة لضرب الأرز وتصدير البقوليات، إن القفزات الأخيرة التى شهدتها أسعار اللوبيا الجافة جاءت بسبب نقص المعروض والاعتماد علي الاستيراد.

أضاف لـ”البورصة”، أن البنوك أتاحت مؤخرًا للمستوردين تيسيرات وتسهيلات من خلال تدبير العملة الأجنبية من مواردهم الذاتية والخاصة، مما دفع بعضهم لتدبيرها من السوق الموازية بسعر 40 جنيهًا للدولار، وتغطية اعتماد بنسبة 100% من قيمة الشحنة بالدولار.

أوضح، أن ذلك يضع المستورد أمام أعباء فروق العملة والتى تصل إلى 25%، مقارنة بسعر الصرف داخل البنوك، والتى يمررها إلى سعر المنتج ومن ثم يتحملها المستهلك النهائى، لافتًا إلى أنه بخلاف أعباء الاستيراد السالف ذكرها، يحصل المستورد على نسبة ربح، ومن ثم تاجر الجملة ثم تاجر التجزئة حتى وصولها إلى المستهلك النهائى.

أشار إلى أن المساحات التى زرعت بها اللوبيا خلال العام ضئيلة، مما جعل إنتاجها ضعيف، ما أجبر السوق لاستيرادها بكميات ونسب تصل إلى 80% من الاستهلاك، وجعل التحركات عليها وفقا لتقلبات سعر الصرف بالسوق الموازى، والأسعار العالمية.

لفت إلى أن البرازيل والأرجنتين ومدغشقر وكازخستان من أبرز الدول المصدرة للوبيا الجافة، بأسعار تتراوح بين 1350 دولارا و1400 دولار للطن، ما يجعل المستورد أرخص من المحلى، ولكن يحمل بكثير من الأعباء الاستيرادية وفروق العملة.

قال أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عضو الجمعية العامة للمستوردين، إن البنوك العاملة فى مصر أتاحت تسهيلات وتيسيرات كثيرة خلال الفترة الماضية، حيث سمحت للمستوردين بتدبير الدولار من مواردها الذاتية لفتح الاعتماد المستندى.

أضاف لـ”البورصة”، أن الأولوية لفتح الاعتماد المستندى للسلع الغذائية والدوائية والخامات اللازمة للتصنيع، مما دعم الإفراج عن العديد من الشحنات منذ بداية العام.

قال عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية بتجارية القاهرة، إن الارتفاعات الكبيرة التى طالت أسعار اللوبيا الجافة، جاءت بفعل نقص المعروض وزيادة الطلب، مع تقلص المساحات المنزرعة منها خلال العام.

أضاف لـ”البورصة”، أن أسعارها تتراوح بين 60 و65 ألف جنيه للطن الجملة، لتصل إلى تاجر التجزئة بنحو 70 ألف جنيه للطن، ومن ثم تصل إلى المستهلك النهائى بسعر 80 جنيهًا للكيلو، وتصل فى بعض المولات والهايبرات إلى 100 جنيه للكيلو المعبأ بحسب جودة المنتج والتعبئة والتغليف.

لفت إلى أن نقص العروض منها بالأسواق والاعتماد على الاستيراد دفع أسعارها لمستويات قياسية، لترتفع بنحو 10 آلاف جنيه للطن خلال شهر، وأشار إلى أن أسعار اللوبيا الجافة مرتبطة بأسعار الفاصوليا البيضاء، ما دفعها للارتفاع بنفس نسبة القيمة التى شهدتها أسعار الفاصوليا البيضاء.

وفى جولة لـ”البورصة” على محال العطارة والبقوليات، قال التجار أن أسعار اللوبيا الجافة تتراوح بين 80 و90 جنيهًا حسب نوع الحبة والمنطقة التى يباع بها، مقارنة بـ 70 جنيها خلال شهر.

أشار التجار إلى أن نقص المعروض منها وزيادة الطلب أدت إلى ارتفاع اسعار لمستاويات كبيرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، ولفت البعض إلى أن ارتفاع أسعارها أدى إلى ترشيد استهلاكها، حيث بات المستهلك يشترى نصف كيلو فقط مقارنة بكيلو قبل وصولها للمستويات الحالية.