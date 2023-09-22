نقص المعروض يرفع سعر كيلو ((اللوبيا)) إلى 100 جنيه

(MENAFN- Al-BoNews) الوليلى: الاعتماد على الاستيراد دفع بأسعارها لمستويات قياسية
قال محمود الوليلى، رئيس مجلس إدارة شركة الريادة لضرب الأرز وتصدير البقوليات، إن القفزات الأخيرة التى شهدتها أسعار اللوبيا الجافة جاءت بسبب نقص المعروض والاعتماد علي الاستيراد.
أضاف لـ”البورصة”، أن البنوك أتاحت مؤخرًا للمستوردين تيسيرات وتسهيلات من خلال تدبير العملة الأجنبية من مواردهم الذاتية والخاصة، مما دفع بعضهم لتدبيرها من السوق الموازية بسعر 40 جنيهًا للدولار، وتغطية اعتماد بنسبة 100% من قيمة الشحنة بالدولار.
أوضح، أن ذلك يضع المستورد أمام أعباء فروق العملة والتى تصل إلى 25%، مقارنة بسعر الصرف داخل البنوك، والتى يمررها إلى سعر المنتج ومن ثم يتحملها المستهلك النهائى، لافتًا إلى أنه بخلاف أعباء الاستيراد السالف ذكرها، يحصل المستورد على نسبة ربح، ومن ثم تاجر الجملة ثم تاجر التجزئة حتى وصولها إلى المستهلك النهائى.
أشار إلى أن المساحات التى زرعت بها اللوبيا خلال العام ضئيلة، مما جعل إنتاجها ضعيف، ما أجبر السوق لاستيرادها بكميات ونسب تصل إلى 80% من الاستهلاك، وجعل التحركات عليها وفقا لتقلبات سعر الصرف بالسوق الموازى، والأسعار العالمية. شيحة: الأولوية للغذاء والدواء فى فتح الاعتمادات المستندية
لفت إلى أن البرازيل والأرجنتين ومدغشقر وكازخستان من أبرز الدول المصدرة للوبيا الجافة، بأسعار تتراوح بين 1350 دولارا و1400 دولار للطن، ما يجعل المستورد أرخص من المحلى، ولكن يحمل بكثير من الأعباء الاستيرادية وفروق العملة.
قال أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عضو الجمعية العامة للمستوردين، إن البنوك العاملة فى مصر أتاحت تسهيلات وتيسيرات كثيرة خلال الفترة الماضية، حيث سمحت للمستوردين بتدبير الدولار من مواردها الذاتية لفتح الاعتماد المستندى.
أضاف لـ”البورصة”، أن الأولوية لفتح الاعتماد المستندى للسلع الغذائية والدوائية والخامات اللازمة للتصنيع، مما دعم الإفراج عن العديد من الشحنات منذ بداية العام.
قال عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية بتجارية القاهرة، إن الارتفاعات الكبيرة التى طالت أسعار اللوبيا الجافة، جاءت بفعل نقص المعروض وزيادة الطلب، مع تقلص المساحات المنزرعة منها خلال العام.
أضاف لـ”البورصة”، أن أسعارها تتراوح بين 60 و65 ألف جنيه للطن الجملة، لتصل إلى تاجر التجزئة بنحو 70 ألف جنيه للطن، ومن ثم تصل إلى المستهلك النهائى بسعر 80 جنيهًا للكيلو، وتصل فى بعض المولات والهايبرات إلى 100 جنيه للكيلو المعبأ بحسب جودة المنتج والتعبئة والتغليف.
لفت إلى أن نقص العروض منها بالأسواق والاعتماد على الاستيراد دفع أسعارها لمستويات قياسية، لترتفع بنحو 10 آلاف جنيه للطن خلال شهر، وأشار إلى أن أسعار اللوبيا الجافة مرتبطة بأسعار الفاصوليا البيضاء، ما دفعها للارتفاع بنفس نسبة القيمة التى شهدتها أسعار الفاصوليا البيضاء.
وفى جولة لـ”البورصة” على محال العطارة والبقوليات، قال التجار أن أسعار اللوبيا الجافة تتراوح بين 80 و90 جنيهًا حسب نوع الحبة والمنطقة التى يباع بها، مقارنة بـ 70 جنيها خلال شهر.
أشار التجار إلى أن نقص المعروض منها وزيادة الطلب أدت إلى ارتفاع اسعار لمستاويات كبيرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، ولفت البعض إلى أن ارتفاع أسعارها أدى إلى ترشيد استهلاكها، حيث بات المستهلك يشترى نصف كيلو فقط مقارنة بكيلو قبل وصولها للمستويات الحالية.
MENAFN22092023000202011048ID1107122440