Friday, 22 September 2023 06:05 GMT

السلع التموينية تتعاقد على شراء 120 ألف طن قمح روماني

9/22/2023 10:21:20 AM
(MENAFN- Al-BoNews) تعاقدت“الهيئة العامة للسلع التموينية” نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 120 ألف طن قمح روماني.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن الشحن في الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر الحالي.


أ ش أ

MENAFN22092023000202011048ID1107122438

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث