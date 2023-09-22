السلع التموينية تتعاقد على شراء 120 ألف طن قمح روماني

السلع التموينية تتعاقد على شراء 120 ألف طن قمح روماني
التاريخ
9/22/2023 10:21:20 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
تعاقدت“الهيئة العامة للسلع التموينية” نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 120 ألف طن قمح روماني.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن الشحن في الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر الحالي.
أ ش أ
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