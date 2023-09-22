شعبة الذهب تطالب بمد فترة توريد حصيلة التصدير وإعفاء الواردات

شعبة الذهب تطالب بمد فترة توريد حصيلة التصدير وإعفاء الواردات
التاريخ
9/22/2023 10:21:19 AM
(MENAFN- Al-BoNews) ميلاد: المعرض فرصة جيدة لعرض مطالبنا على وزير التموين
قال هانى ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة ستطالب وزير التموين، خلال فعاليات معرض“نيبو”، بمد مهلة توريد حصيلة التصدير التى أقرها من 7 أيام عمل من تاريخ الشحن إلى 45 يوما للبنوك، أو دخول ذهب خام مقابل الصفقة، وطالب بالتفريق بين السبائك والمشغولات الذهبية من القرار.
أضاف أن تصدير المشغولات الذهبية يختلف عن تصدير السبائك، حيث أن العميل الخارجى يحتاج لمهلة أكبر لتسديد مستحقات المشغولات بخلاف السبائك التى تورد أموالها فى مدة قصيرة.
ووجه البنك المركزى البنوك فى حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل وإخطاره بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، تبدأ البنوك بإبلاغ المركزى باسم العميل والأطراف المرتبطه به، وفقا لخطاب دورى للبنك المركزى على موقعه الإلكترونى نهاية العام الماضى 2022.
وقال أنطوان وديع، نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية بالشعبة العامة، إنهم سيطالبون بمد فترة السماح بدخول الذهب بدون رسوم، والتى من المقرر الانتهاء لها فى شهر فبراير المقبل. عبدلله: نستهدف توسيع قاعدة العملاء المحليين ومضاعفة صادرات“كيرمينا”
وبدأت الشركات فى الاستعداد للمشاركة فى معرض نيبو للذهب فى دورته الثالثه مستهدفة توسيع قعدة عملائها وزيادة المبيعات محليا وخارجيا.
أوضح ميلاد، أن المعرض يحظى هذا العام بمشاركة كبيرة من معظم الشركات المصنعة على الصعيد المحلى والعالمى، وستقدم العديد من المنتجات والموديلات بأسعار وعروض خاصة، لافتًا إلى أن الشركات الأجنبية ستعرض منتجات متميزة.
أشار إلى أنه سيكون له أهمية قصوى، لتحقيق صفقات وتعاقدات وفتح أسواق تصديرية جديدة، لافتا إلى أن الشركات تفتح شهيتها للمعرض خلال هذه الدورة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة.
وذكر أنطوان أن العام الحالى سيشهد شركات أجنبية من جنسيات مختلفة، مثل إيطاليا، وتركيا بجانب الدول العربية.
ولفت إلى أن الشركات الصغيرة لديها فرصة للمشاركة، بجوار كبرى الشركات وانها ستستفيد بلا شك من التعامل مع عملاء جدد بجانب التعرف على كل ماهو جديد فيما يخص الصناعة خاصة فى ظل وجود وافين اجانب من دول مختلفة
وكشف ممدوح عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة“كيرمينا للذهب”، أن الشركة ستطرح منتجات جديدة خلال المعرض من الأعيرة المختلفة، مشيرًا الى حرصه على تقديم موديلات متنوعة بهدف جذب عملاء محليين وأجانب.
وذكر أن الشركة تُصدر بالفعل لعدة أسواق منها الإمارات، والسعودية، والأردن، وتستهدف من المعرض مضاعفة صادراتها خلال العام الحالى.
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