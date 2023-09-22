شعبة الذهب تطالب بمد فترة توريد حصيلة التصدير وإعفاء الواردات

قال هانى ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة ستطالب وزير التموين، خلال فعاليات معرض“نيبو”، بمد مهلة توريد حصيلة التصدير التى أقرها من 7 أيام عمل من تاريخ الشحن إلى 45 يوما للبنوك، أو دخول ذهب خام مقابل الصفقة، وطالب بالتفريق بين السبائك والمشغولات الذهبية من القرار.

أضاف أن تصدير المشغولات الذهبية يختلف عن تصدير السبائك، حيث أن العميل الخارجى يحتاج لمهلة أكبر لتسديد مستحقات المشغولات بخلاف السبائك التى تورد أموالها فى مدة قصيرة.

ووجه البنك المركزى البنوك فى حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل وإخطاره بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، تبدأ البنوك بإبلاغ المركزى باسم العميل والأطراف المرتبطه به، وفقا لخطاب دورى للبنك المركزى على موقعه الإلكترونى نهاية العام الماضى 2022.

وقال أنطوان وديع، نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية بالشعبة العامة، إنهم سيطالبون بمد فترة السماح بدخول الذهب بدون رسوم، والتى من المقرر الانتهاء لها فى شهر فبراير المقبل.

وبدأت الشركات فى الاستعداد للمشاركة فى معرض نيبو للذهب فى دورته الثالثه مستهدفة توسيع قعدة عملائها وزيادة المبيعات محليا وخارجيا.

أوضح ميلاد، أن المعرض يحظى هذا العام بمشاركة كبيرة من معظم الشركات المصنعة على الصعيد المحلى والعالمى، وستقدم العديد من المنتجات والموديلات بأسعار وعروض خاصة، لافتًا إلى أن الشركات الأجنبية ستعرض منتجات متميزة.

أشار إلى أنه سيكون له أهمية قصوى، لتحقيق صفقات وتعاقدات وفتح أسواق تصديرية جديدة، لافتا إلى أن الشركات تفتح شهيتها للمعرض خلال هذه الدورة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة.

وذكر أنطوان أن العام الحالى سيشهد شركات أجنبية من جنسيات مختلفة، مثل إيطاليا، وتركيا بجانب الدول العربية.

ولفت إلى أن الشركات الصغيرة لديها فرصة للمشاركة، بجوار كبرى الشركات وانها ستستفيد بلا شك من التعامل مع عملاء جدد بجانب التعرف على كل ماهو جديد فيما يخص الصناعة خاصة فى ظل وجود وافين اجانب من دول مختلفة

وكشف ممدوح عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة“كيرمينا للذهب”، أن الشركة ستطرح منتجات جديدة خلال المعرض من الأعيرة المختلفة، مشيرًا الى حرصه على تقديم موديلات متنوعة بهدف جذب عملاء محليين وأجانب.

وذكر أن الشركة تُصدر بالفعل لعدة أسواق منها الإمارات، والسعودية، والأردن، وتستهدف من المعرض مضاعفة صادراتها خلال العام الحالى.