الحكومة تقرر منح الرخصة الذهبية لـجاسكو وإيجيبت سات أتو

الحكومة تقرر منح الرخصة الذهبية لـجاسكو وإيجيبت سات أتو
التاريخ
9/22/2023 10:21:18 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لكل من الشركة المصرية للغازات الطبيعية“جاسكو”، بشأن مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع غازات الصحراء الغربية بخط إنتاج رابع بسعة تصميمية 600 مليون قدم مكعب يومياً، على مساحة نحو 33 فدانا بمنطقة النهضة الصناعية، بالعامرية، بمحافظة الإسكندرية.
والشركة الثانية هى شركة“إيجيبت سات أتو” بشأن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائى، والتروسيكل الكهربائى، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها، وذلك على مساحة نحو 50 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.
ومن المقرر أن يوفر مشروع شركة“جاسكو” فرص تشغيل لنحو 2500 عامل، من العمالة الوطنية، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو 380 مليون دولار، ويهدف لزيادة إنتاج مشتقات الغاز الطبيعى وتوفير احتياجات مصانع البتروكيماويات بالمادة الخام، مع توفير البوتاجاز والمكثفات لدعم احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات.
أما مشروع شركة“إيجيبت سات أتو” فمن المتوقع أن يتيح 500 فرصة عمل، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو 300 مليون جنيه، ويستهدف الانتهاء من تصنيع السيارات الكهربائية بنهاية عام 2024، ويسعى المشروع لتقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى، مع نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجال صناعة السيارات الكهربائية، وبالتالى الحد من التأثير البيئى وخفض الانبعاثات.
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