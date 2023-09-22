جوجل تضيف ميزات جديدة باللغة العربية إلى أداة Bard.. تعرف عليها

وأصبح بإمكان متحدثى اللغة العربية ابتداءً من اليوم تحميل صور إلى Bard باستخدام تقنية عدسة جوجل، والاستفادة من صور بحث جوجل فى الردود، والتمكن من تعديل الردود بأسلوب الكتابة المناسب.

ويستند Bard إلى نموذج PaLM2، النموذج اللغوى الأحدث فى Google، والذى طوّر مجددًا استنادًا لتعليقات المستخدمين ليتفاعل بطريقة أكثر عفوية، ودقة أعلى بمختلف اللغات.

ميزات Bard المتوفرة باللغة الإنجليزية فقط باتت تعمل الآن فى 40 لغة مختلفة، بالإضافة إلى إطلاق ميزات أخرى ستكون متوفرة فى البداية بالإنجليزية وقريبًا بلغات أخرى.

تحميل الصور فى الطلبات: إمكانية الاستفادة من“عدسة Google” – وهى منتج من جوجل يحدّد ويحلل الصور والنصوص – ليتمكّن المستخدمون من تحميل الصور ضمن طلباتهم فى Bard.

تغيير أسلوب كتابة الردود: إمكانية تغيير ردود Bard من حيث الأسلوب مع وجود خمس خيارات مختلفة: جعل الردود أكثر بساطةً أو أطول أو أقصر أو أكثر احترافية أو أقل رسمية.

عرض الصور فى الإجابات: مشاهدة مختلف الصور فى ردود Bard، حيث يكون مصدرها بحث Google، للاستفادة من ردود فيها نصوص وصور.

إكمال المحادثات: يمكن للمستخدمين إكمال محادثات سابقة لأناس آخرين، وذلك إما لطرح مزيد من الأسئلة حول الموضوع أو تعديله للحصول على أفكار جديدة، وهذه الميزة متوفرة فى حال حصول المستخدم على رابط لمحادثة أخرى من زميل أو صديق.

ربط Bard بتطبيقات وخدمات Google: إطلاق إضافات Bard باللغة الإنجليزية فقط، والتى بدورها تربط أداة Bard بمختلف التطبيقات مثل Gmail، ومستندات Google، وDrive، وخرائط Google، وYouTube، والرحلات الجوية من Google، والفنادق على Google، وذلك لتوفير تجربة أفضل للمستخدمين.