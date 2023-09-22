جوجل تضيف ميزات جديدة باللغة العربية إلى أداة Bard.. تعرف عليها

جوجل تضيف ميزات جديدة باللغة العربية إلى أداة Bard.. تعرف عليها
التاريخ
9/22/2023 10:21:16 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت جوجل، عن إطلاق عدد من الميزات الجديدة لأداة Bard للذكاء الاصطناعى؛ لتسهيل الاستخدام وتحسين الأداء باللغة العربية، وغيرها من اللغات حول العالم.
وأصبح بإمكان متحدثى اللغة العربية ابتداءً من اليوم تحميل صور إلى Bard باستخدام تقنية عدسة جوجل، والاستفادة من صور بحث جوجل فى الردود، والتمكن من تعديل الردود بأسلوب الكتابة المناسب.
ويستند Bard إلى نموذج PaLM2، النموذج اللغوى الأحدث فى Google، والذى طوّر مجددًا استنادًا لتعليقات المستخدمين ليتفاعل بطريقة أكثر عفوية، ودقة أعلى بمختلف اللغات.
ميزات Bard المتوفرة باللغة الإنجليزية فقط باتت تعمل الآن فى 40 لغة مختلفة، بالإضافة إلى إطلاق ميزات أخرى ستكون متوفرة فى البداية بالإنجليزية وقريبًا بلغات أخرى. قائمة الميزات:
تحميل الصور فى الطلبات: إمكانية الاستفادة من“عدسة Google” – وهى منتج من جوجل يحدّد ويحلل الصور والنصوص – ليتمكّن المستخدمون من تحميل الصور ضمن طلباتهم فى Bard.
تغيير أسلوب كتابة الردود: إمكانية تغيير ردود Bard من حيث الأسلوب مع وجود خمس خيارات مختلفة: جعل الردود أكثر بساطةً أو أطول أو أقصر أو أكثر احترافية أو أقل رسمية.
عرض الصور فى الإجابات: مشاهدة مختلف الصور فى ردود Bard، حيث يكون مصدرها بحث Google، للاستفادة من ردود فيها نصوص وصور.
إكمال المحادثات: يمكن للمستخدمين إكمال محادثات سابقة لأناس آخرين، وذلك إما لطرح مزيد من الأسئلة حول الموضوع أو تعديله للحصول على أفكار جديدة، وهذه الميزة متوفرة فى حال حصول المستخدم على رابط لمحادثة أخرى من زميل أو صديق.
ربط Bard بتطبيقات وخدمات Google: إطلاق إضافات Bard باللغة الإنجليزية فقط، والتى بدورها تربط أداة Bard بمختلف التطبيقات مثل Gmail، ومستندات Google، وDrive، وخرائط Google، وYouTube، والرحلات الجوية من Google، والفنادق على Google، وذلك لتوفير تجربة أفضل للمستخدمين.
MENAFN22092023000202011048ID1107122432
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.