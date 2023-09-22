مؤتمر Cloudtech Summit 2023 يوصى بالتوسع فى استخدام الحوسبة السحابية

وكان من بين المتحدثين فى المؤتمر عبد الرحمن البوشي، الرئيس التنفيذى لشركة فورتى كلاود، والدكتورة عزة الشناوي، مديرة مصر وشمال إفريقيا لشركة أمازون ويب سيرفيسز، والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومى للاتصالات، ومحمد إبراهيم مدير الأعمال الإقليمى للحوسبة السحابية، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة تريند مايكرو، وكريستين جواريت مديرة مبيعات التقنية السحابية للشرق الأوسط لشركة AMD.

وتم تنظيم المؤتمر بالشراكة مع شركة فورتى كلاود، الشريك الاستراتيجى لأمازون ويب سيرفيسز (AWS) فى منطقة مصر وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وركزت توصيات المؤتمر على أهمية التوسع فى مجال التكنولوجيا والحوسبة السحابية بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين أداء الأعمال وتجاوز التحديات فى العصر الرقمي، وهذا يساعد المؤسسات على التعامل بفعالية مع الأعباء المعقدة وتقليل التكاليف.

كما تمكن هذه الخدمات المنظمات من إعادة ابتكار عملياتها باستخدام البيانات فى مراحلها المختلفة، بدءًا من نقل البيانات وانتهاءً بتحليل البيانات الكبيرة، وتحليل السجلات، وتحليل البث، وتعلم الآلة (ML) بأفضل أداء.

وتقدم AWS خيارات متعددة لتخزين البيانات والقدرة على حماية واستعادة البيانات فى حالات الكوارث.

وعن التحديات التى تواجه القطاعات المختلفة فى التطور التكنولوجى قال البوشى فى تصريحات له: أى تغيرات تكنولوجية بمثابة تحدى جديد للمستخدمين سواء فى استخدام التكنولوجيا ذاتها وإيجاد الطاقة البشرية التى تنفذ الحلول التقنية، وهذا التحدى فى كل القطاعات سواء الحكومية أو القطاع الخاص، ولذلك نتواجد بخبراتنا ومهندسينا ونواكب التطورات التكنولوجية لشركائنا بتدريب الموظفين والمهندسين داخليا وخارجيا، كما تتماشى التكنولوجيا المستخدمة من FORTE CLOUD بأهداف التنمية المستدامة من نماذج تكنولوجية تتبع الاشتراطات البيئية التى تقلل المخاطر.

وأشار إلى أنه يستهدف أن يكون مؤتمر CloudTech Summit بشكل سنوى ويكون بتواجد مضاعف مع التطرق إلى موضوعات أعمق مثل التعليم عن بعد والذكاء الاصطناعى وغيرها وسيتم الإعلان عن المؤتمر القادم 2024 قريبا.

وأشادت الدكتورة عزة الشناوي، مديرة مصر وشمال إفريقيا لشركة أمازون ويب سيرفيسز، بالتعاون المثمر مع القطاعات الحكومية فى مصر والذى بدأ منذ عام 2017، حيث تتمثل هذه الشراكة فى تأهيل الكوادر البشرية لتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الاتصالات فى تدريب 500 متدرب فى مجال تعلم الآلة (ML)، مما سهم فى تفوق مصر فى منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومى للاتصالات، دور التكنولوجيا السحابية فى تحسين جاهزية الشباب والخريجين لسوق العمل وزيادة كفاءة تقديم الخدمات بتكاليف منخفضة.

وأوضح أن المعهد يسعى إلى تخريج كوادر بشرية مؤهلة لسوق العمل فى مجالات التحول الرقمى المتنوعة.