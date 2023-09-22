مؤتمر Cloudtech Summit 2023 يوصى بالتوسع فى استخدام الحوسبة السحابية

مؤتمر Cloudtech Summit 2023 يوصى بالتوسع فى استخدام الحوسبة السحابية
التاريخ
9/22/2023 10:21:16 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
شهدت النسخة الثانية من مؤتمر CLOUDTECH SUMMIT 2023، سلسلة من الجلسات التى استضافت نخبة من الخبراء والمتخصصين فى تكنولوجيا المعلومات.
وكان من بين المتحدثين فى المؤتمر عبد الرحمن البوشي، الرئيس التنفيذى لشركة فورتى كلاود، والدكتورة عزة الشناوي، مديرة مصر وشمال إفريقيا لشركة أمازون ويب سيرفيسز، والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومى للاتصالات، ومحمد إبراهيم مدير الأعمال الإقليمى للحوسبة السحابية، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة تريند مايكرو، وكريستين جواريت مديرة مبيعات التقنية السحابية للشرق الأوسط لشركة AMD.
وتم تنظيم المؤتمر بالشراكة مع شركة فورتى كلاود، الشريك الاستراتيجى لأمازون ويب سيرفيسز (AWS) فى منطقة مصر وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وركزت توصيات المؤتمر على أهمية التوسع فى مجال التكنولوجيا والحوسبة السحابية بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين أداء الأعمال وتجاوز التحديات فى العصر الرقمي، وهذا يساعد المؤسسات على التعامل بفعالية مع الأعباء المعقدة وتقليل التكاليف.
كما تمكن هذه الخدمات المنظمات من إعادة ابتكار عملياتها باستخدام البيانات فى مراحلها المختلفة، بدءًا من نقل البيانات وانتهاءً بتحليل البيانات الكبيرة، وتحليل السجلات، وتحليل البث، وتعلم الآلة (ML) بأفضل أداء.
وتقدم AWS خيارات متعددة لتخزين البيانات والقدرة على حماية واستعادة البيانات فى حالات الكوارث.
وعن التحديات التى تواجه القطاعات المختلفة فى التطور التكنولوجى قال البوشى فى تصريحات له: أى تغيرات تكنولوجية بمثابة تحدى جديد للمستخدمين سواء فى استخدام التكنولوجيا ذاتها وإيجاد الطاقة البشرية التى تنفذ الحلول التقنية، وهذا التحدى فى كل القطاعات سواء الحكومية أو القطاع الخاص، ولذلك نتواجد بخبراتنا ومهندسينا ونواكب التطورات التكنولوجية لشركائنا بتدريب الموظفين والمهندسين داخليا وخارجيا، كما تتماشى التكنولوجيا المستخدمة من FORTE CLOUD بأهداف التنمية المستدامة من نماذج تكنولوجية تتبع الاشتراطات البيئية التى تقلل المخاطر.
وأشار إلى أنه يستهدف أن يكون مؤتمر CloudTech Summit بشكل سنوى ويكون بتواجد مضاعف مع التطرق إلى موضوعات أعمق مثل التعليم عن بعد والذكاء الاصطناعى وغيرها وسيتم الإعلان عن المؤتمر القادم 2024 قريبا.
وأشادت الدكتورة عزة الشناوي، مديرة مصر وشمال إفريقيا لشركة أمازون ويب سيرفيسز، بالتعاون المثمر مع القطاعات الحكومية فى مصر والذى بدأ منذ عام 2017، حيث تتمثل هذه الشراكة فى تأهيل الكوادر البشرية لتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الاتصالات فى تدريب 500 متدرب فى مجال تعلم الآلة (ML)، مما سهم فى تفوق مصر فى منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومى للاتصالات، دور التكنولوجيا السحابية فى تحسين جاهزية الشباب والخريجين لسوق العمل وزيادة كفاءة تقديم الخدمات بتكاليف منخفضة.
وأوضح أن المعهد يسعى إلى تخريج كوادر بشرية مؤهلة لسوق العمل فى مجالات التحول الرقمى المتنوعة.
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