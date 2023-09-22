إندرايف تدعم شركات التكنولوجيا الناشئة عبر Underdog Tech

إندرايف تدعم شركات التكنولوجيا الناشئة عبر Underdog Tech
التاريخ
9/22/2023 10:21:16 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت إندرايف، لخدمات النقل الذكى، عن إطلاق جائزة دولية جديدة تحمل اسم Underdog Tech، لدعم مؤسسى أفضل شركات التكنولوجيا حديثة النشأة التى لا تتواجد أو تكون جزءاً من مراكز التكنولوجيا الكبرى أو مجتمعات الشركات الناشئة.
ويعود سبب إطلاق إندرايف لهذه الجائزة من أجل دعم الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا التى تأسست بنجاح رغم ما واجهته من تحديات إما بسبب موقعها، أو الموارد المالية المحدودة وأيضاً عدم القدرة على المشاركة فى المؤتمرات والفعاليات التكنولوجية الهامة أو الحصول على تمويل.
وتتضمن المرحلة الأولى من الجائزة تقديم طلب التسجيل فى الجائزة والتى بدأت منذ 19 سبتمبر الجارى وتستمر حتى الأول من شهر ديسمبر المقبل، حيث سيأخذ فى الاعتبار كل طلبات التسجيل المقدمة، والمرحلة الثانية فى شهر ديسمبر 2023 حيث سيتم تحديد المرشحين للجوائز وأفضل 20 مرشحًا وإدراج أسمائهم فى القائمة المختصرة.
وصرح مارك لوغران رئيس المجموعة بإندرايف:“فى إندرايف نحن نهدف لإطلاق العنان للإمكانات البشرية وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم والمزايا الاجتماعية الأخرى، نحن نعتبر أنه من الضرورى دعم أولئك الذين يعانون فى بدايتهم من الحرمان أو يجدون صعوبة فى الوصول إلى الموارد اللازمة: على سبيل المثال، أنشأنا بالفعل جائزة Aurora Tech، وهى جائزة لدعم النساء فى مجال تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مبادرات أخرى لدعم أولئك الذين يحتاجون إليها ويستحقونها”.
وأضاف لوغران:“نحن الآن نقوم بتقديم جائزة لهؤلاء الأشخاص الذين لديهم أهداف وإمكانات ولكن يواجهون صعوبات ونحن فى إندرايف مازلنا نواجه نفس الشيء ولكننا نشعر بالفخر ومن جانبنا نهدف لدعم الشركات الناشئة الإبداعية التى بالتأكيد تجعل العالم مكاناً أفضل، ونحن سعداء بتقديم لهم منصة ودعم مادى الذين يحتاجونه من أجل تطورهم ونموهم”.
وسيحصل الفائز بجائزة Underdog award على مكافأة مالية قدرها 60 ألف دولار بجانب بعض الامتيازات الهامة، كما أن جميع الشركات الناشئة التى قامت بالتسجيل سوف تحصل على تقييمات جيدة من صناديق المشاريع والاستثمارات المختلفة، بينما يحصل المرشحون الذين وصلوا للقائمة النهائية على تقييمات من لجنة تحكيم الجائزة، كما أن الفائزين سيحصلون على دعم من خلال العلاقات العامة وفرص للتدريب على أيدى متخصصين فى المجال.
MENAFN22092023000202011048ID1107122430
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.