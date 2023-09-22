إندرايف تدعم شركات التكنولوجيا الناشئة عبر Underdog Tech

ويعود سبب إطلاق إندرايف لهذه الجائزة من أجل دعم الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا التى تأسست بنجاح رغم ما واجهته من تحديات إما بسبب موقعها، أو الموارد المالية المحدودة وأيضاً عدم القدرة على المشاركة فى المؤتمرات والفعاليات التكنولوجية الهامة أو الحصول على تمويل.

وتتضمن المرحلة الأولى من الجائزة تقديم طلب التسجيل فى الجائزة والتى بدأت منذ 19 سبتمبر الجارى وتستمر حتى الأول من شهر ديسمبر المقبل، حيث سيأخذ فى الاعتبار كل طلبات التسجيل المقدمة، والمرحلة الثانية فى شهر ديسمبر 2023 حيث سيتم تحديد المرشحين للجوائز وأفضل 20 مرشحًا وإدراج أسمائهم فى القائمة المختصرة.

وصرح مارك لوغران رئيس المجموعة بإندرايف:“فى إندرايف نحن نهدف لإطلاق العنان للإمكانات البشرية وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم والمزايا الاجتماعية الأخرى، نحن نعتبر أنه من الضرورى دعم أولئك الذين يعانون فى بدايتهم من الحرمان أو يجدون صعوبة فى الوصول إلى الموارد اللازمة: على سبيل المثال، أنشأنا بالفعل جائزة Aurora Tech، وهى جائزة لدعم النساء فى مجال تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مبادرات أخرى لدعم أولئك الذين يحتاجون إليها ويستحقونها”.

وأضاف لوغران:“نحن الآن نقوم بتقديم جائزة لهؤلاء الأشخاص الذين لديهم أهداف وإمكانات ولكن يواجهون صعوبات ونحن فى إندرايف مازلنا نواجه نفس الشيء ولكننا نشعر بالفخر ومن جانبنا نهدف لدعم الشركات الناشئة الإبداعية التى بالتأكيد تجعل العالم مكاناً أفضل، ونحن سعداء بتقديم لهم منصة ودعم مادى الذين يحتاجونه من أجل تطورهم ونموهم”.

وسيحصل الفائز بجائزة Underdog award على مكافأة مالية قدرها 60 ألف دولار بجانب بعض الامتيازات الهامة، كما أن جميع الشركات الناشئة التى قامت بالتسجيل سوف تحصل على تقييمات جيدة من صناديق المشاريع والاستثمارات المختلفة، بينما يحصل المرشحون الذين وصلوا للقائمة النهائية على تقييمات من لجنة تحكيم الجائزة، كما أن الفائزين سيحصلون على دعم من خلال العلاقات العامة وفرص للتدريب على أيدى متخصصين فى المجال.