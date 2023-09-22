فاليو تجدد شراكتها مع لومارشيه 3 سنوات وتتعاون مع إلكتروتك لتمويل العملاء

أعلنت شركة فاليو المتخصصة فى تكنولوجيا الخدمات المالية، اليوم الأربعاء، تجديد خطط التعاون مع معرض ((لومارشيه))، معرض للأثاث والديكور، لمدة ثلاث سنوات إضافية، مع إبرام اتفاقية شراكة مع معرض الإلكترونيات الجديد ((إلكتروتك)).

وتساهم هذه الشراكة فى تسهيل حصول رواد المعارض على تجربة تسوق فريدة من خلال تقديم عروض تمويلية حصرية، وستتيح فاليو للعملاء بموجب الشراكة إمكانية تقسيط مشترياتهم على فترات تصل إلى 18 شهر بدون مقدم وبدون فوائد عند استخدام فاليو أثناء التسوق خلال فترة المعرض وذلك للعملاء المهتمين بعالم الأثاث والإلكترونيات.

وستعمل خطط التمويل التى تقدمها فاليو فى تسهيل حصول العملاء على منتجات عالية الجودة لتأثيث منازلهم دون الحاجة إلى سداد قيمة مشترياتهم بالكامل فور شرائها.

واستكمالًا للتسهيلات والامتيازات المخطط تنفيذها فى إطار هذه الاتفاقية، سوف تتيح فاليو لعملائها دخول معرض ((لومارشيه)) و ((إلكتروتك)) مجاناً، مما يضمن التعرف على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا عالم الأثاث والتصميم الداخلي.

وقال وليد حسونة الرئيس التنفيذى لشركة فاليو، إن الشراكة من شأنها خلق نمط تسوق فريد من نوعه حيث تجمع بين الحلول التمويلية الميّسرة التى تقدمها فاليو وأحدث منتجات الأثاث والديكور التى ينفرد بها ((لومارشيه))، فضلًا عن باقة متنوعة من الأجهزة المنزلية والإلكترونيات من ((إلكتروتك)).

وأكد حسونة أن تقديم حلول دفع مرنة مع إتاحة الدخول المجانى إلى المعرضين، سوف يساهم فى توسيع قاعدة عملاء فاليو فضلًا عن زيادة الإقبال الجماهيرى إلى المعرضين.

وأشار حسونة إلى أن هذا التعاون يجسد سعى الشركة الدائم على الابتكار وبناء الشراكات التى تساهم فى توفير حلول ميسرة التكلفة سعيًا لتسهيل حياة العملاء.

أكد أحمد طارق، شريك ورئيس مجلس إدارة مشارك لمجموعة طارق نور، أن التعاون مع شركة فاليو يتماشى مع رؤية وأهداف المجموعة المتمثلة فى توسيع قاعدة عملائها، فضلًا عن تخفيف الأعباء المالية عنهم، وكذلك تسهيل حصولهم على أفضل المنتجات عالية الجودة فى سوق الأثاث، والديكور، والأجهزة، ونظم الإضاءة والإكسسوارات المنزلية.

وأشار طارق إلى أن دمج خطط الدفع المرنة التى تتيحها فاليو فى سوق الأثاث والتصميم سيساهم فى تعظيم القيمة وتحسين تجربة التسوق للعملاء، والسماح لهم بالتمتع بالمساحات المعيشية التى يتطلعون إليها عبر تخفيف الأعباء المالية.

وأوضح طارق ثقته فى هذه الشراكة المثمرة التى تتطلع إلى ترسيخ مكانة ((لومارشيه)) و ((إلكتروتك)) ليصبحا وجهة التسوق المفضلة للمتسوقين الراغبين فى الاستمتاع بتجربة تسوق متكاملة عبر الحصول على أحدث منتجات الأثاث والإلكترونيات بتكلفة معقولة لمختلف شرائح رواد المعرض.

ويستعد معرض ((لومارشيه)) و((إلكتروتك)) لاستقبال الجمهور فى الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر 2023، ع فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك لاستعراض مجموعة كبيرة من المنتجات عالية الجودة فى عالم الأثاث و الديكور ومستلزمات المنزل، .وسيشهد معرض ((إلكتروتك)) عرض مجموعة متنوعة من الأجهزة المنزلية والإلكترونية والأجهزة التى تعمل بالطاقة الشمسية سواءً داخل المنزل أو خارجه.

وتتماشى الشراكة مع رؤية فاليو فى عملية التحول فى مشهد تكنولوجيا الخدمات المالية المصرى وذلك عبر تقديم عروض ابتكارية فريدة من نوعها وذلك بالتوازى مع استراتيجيتها الشاملة التى تهدف لتعزيز نمط الحياة للمستخدمين والمساهمة فى الجهود التى تبذلها الحكومة لتعزيز الشمول المالى فى جميع أنحاء البلاد.

و تقدم فاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات، ومنها خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع فى أكثر من 5,500 نقطة بيع وأكثر من 1,500 موقعاً إلكترونياً.

وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهراً للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والأزياء، والخدمات التعليمية، والصحية، وغيرها.

بالإضافة إلى أن تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار والقروض النقدية والادخار من خلال منتجاتها الفريدة ((AZ valu)) و((شقلباظ)) و((Ulter)) و((أكيد)). وتقوم الشركة بتقديم باقة من الحلول لخدمة الشركات مع توفير خدمة إدارة الموارد البشرية ونظام رواتب وغيره بأقل جهد ممكن.

وانطلق معرض ((لومارشيه)) للمرة الأولى عام 1987، ويعد ملتقى يجمع المصممين والمنتجين والموردين فى مجال الأثاث المنزلى وآلاف الزائرين والمتخصصين فى المجال، حيث يتميز باستضافة أكبر المصنعين والتجار ورجال الأعمال والعملاء فى مكان واحد، وهو يتيح الفرصة أمام مصنعى الأثاث المحليين للتواصل مع سوق الأثاث الدولى لاستهداف جمهور جديد لمنتجاتهم.

ويجرى تنظيم المعرض مرتين سنويًا على مساحة 32 ألف متر مربع، حيث يستقبل طوال فترته الممتدة لأربعة أيام ما يربو على 85 ألف زائر، ويستضيف ما يزيد على 300 شركة محلية ودولية من الأسماء اللامعة فى قطاع الأثاث المنزلي، تتنافس جميعها على تقديم مفاهيم راقية للأثاث المنزلى بتصميمات متنوعة تلبى مختلف الأذواق.