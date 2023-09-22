فاليو تجدد شراكتها مع لومارشيه 3 سنوات وتتعاون مع إلكتروتك لتمويل العملاء

(MENAFN- Al-BoNews)
حسونة: الشراكة تجمع بين الحلول التمويلية الميسرة وأحدث منتجات الأثاث والديكور
طارق: دمج خطط الدفع المرنة بسوق الأثاث سيساهم فى تعظيم القيمة وتحسين تجارب الشراء
أعلنت شركة فاليو المتخصصة فى تكنولوجيا الخدمات المالية، اليوم الأربعاء، تجديد خطط التعاون مع معرض ((لومارشيه))، معرض للأثاث والديكور، لمدة ثلاث سنوات إضافية، مع إبرام اتفاقية شراكة مع معرض الإلكترونيات الجديد ((إلكتروتك)).
وتساهم هذه الشراكة فى تسهيل حصول رواد المعارض على تجربة تسوق فريدة من خلال تقديم عروض تمويلية حصرية، وستتيح فاليو للعملاء بموجب الشراكة إمكانية تقسيط مشترياتهم على فترات تصل إلى 18 شهر بدون مقدم وبدون فوائد عند استخدام فاليو أثناء التسوق خلال فترة المعرض وذلك للعملاء المهتمين بعالم الأثاث والإلكترونيات.
وستعمل خطط التمويل التى تقدمها فاليو فى تسهيل حصول العملاء على منتجات عالية الجودة لتأثيث منازلهم دون الحاجة إلى سداد قيمة مشترياتهم بالكامل فور شرائها.
واستكمالًا للتسهيلات والامتيازات المخطط تنفيذها فى إطار هذه الاتفاقية، سوف تتيح فاليو لعملائها دخول معرض ((لومارشيه)) و ((إلكتروتك)) مجاناً، مما يضمن التعرف على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا عالم الأثاث والتصميم الداخلي.
وقال وليد حسونة الرئيس التنفيذى لشركة فاليو، إن الشراكة من شأنها خلق نمط تسوق فريد من نوعه حيث تجمع بين الحلول التمويلية الميّسرة التى تقدمها فاليو وأحدث منتجات الأثاث والديكور التى ينفرد بها ((لومارشيه))، فضلًا عن باقة متنوعة من الأجهزة المنزلية والإلكترونيات من ((إلكتروتك)).
وأكد حسونة أن تقديم حلول دفع مرنة مع إتاحة الدخول المجانى إلى المعرضين، سوف يساهم فى توسيع قاعدة عملاء فاليو فضلًا عن زيادة الإقبال الجماهيرى إلى المعرضين.
وأشار حسونة إلى أن هذا التعاون يجسد سعى الشركة الدائم على الابتكار وبناء الشراكات التى تساهم فى توفير حلول ميسرة التكلفة سعيًا لتسهيل حياة العملاء.
أكد أحمد طارق، شريك ورئيس مجلس إدارة مشارك لمجموعة طارق نور، أن التعاون مع شركة فاليو يتماشى مع رؤية وأهداف المجموعة المتمثلة فى توسيع قاعدة عملائها، فضلًا عن تخفيف الأعباء المالية عنهم، وكذلك تسهيل حصولهم على أفضل المنتجات عالية الجودة فى سوق الأثاث، والديكور، والأجهزة، ونظم الإضاءة والإكسسوارات المنزلية.
وأشار طارق إلى أن دمج خطط الدفع المرنة التى تتيحها فاليو فى سوق الأثاث والتصميم سيساهم فى تعظيم القيمة وتحسين تجربة التسوق للعملاء، والسماح لهم بالتمتع بالمساحات المعيشية التى يتطلعون إليها عبر تخفيف الأعباء المالية.
وأوضح طارق ثقته فى هذه الشراكة المثمرة التى تتطلع إلى ترسيخ مكانة ((لومارشيه)) و ((إلكتروتك)) ليصبحا وجهة التسوق المفضلة للمتسوقين الراغبين فى الاستمتاع بتجربة تسوق متكاملة عبر الحصول على أحدث منتجات الأثاث والإلكترونيات بتكلفة معقولة لمختلف شرائح رواد المعرض.
ويستعد معرض ((لومارشيه)) و((إلكتروتك)) لاستقبال الجمهور فى الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر 2023، ع فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك لاستعراض مجموعة كبيرة من المنتجات عالية الجودة فى عالم الأثاث و الديكور ومستلزمات المنزل، .وسيشهد معرض ((إلكتروتك)) عرض مجموعة متنوعة من الأجهزة المنزلية والإلكترونية والأجهزة التى تعمل بالطاقة الشمسية سواءً داخل المنزل أو خارجه.
وتتماشى الشراكة مع رؤية فاليو فى عملية التحول فى مشهد تكنولوجيا الخدمات المالية المصرى وذلك عبر تقديم عروض ابتكارية فريدة من نوعها وذلك بالتوازى مع استراتيجيتها الشاملة التى تهدف لتعزيز نمط الحياة للمستخدمين والمساهمة فى الجهود التى تبذلها الحكومة لتعزيز الشمول المالى فى جميع أنحاء البلاد.
و تقدم فاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات، ومنها خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع فى أكثر من 5,500 نقطة بيع وأكثر من 1,500 موقعاً إلكترونياً.
وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهراً للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والأزياء، والخدمات التعليمية، والصحية، وغيرها.
بالإضافة إلى أن تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار والقروض النقدية والادخار من خلال منتجاتها الفريدة ((AZ valu)) و((شقلباظ)) و((Ulter)) و((أكيد)). وتقوم الشركة بتقديم باقة من الحلول لخدمة الشركات مع توفير خدمة إدارة الموارد البشرية ونظام رواتب وغيره بأقل جهد ممكن.
وانطلق معرض ((لومارشيه)) للمرة الأولى عام 1987، ويعد ملتقى يجمع المصممين والمنتجين والموردين فى مجال الأثاث المنزلى وآلاف الزائرين والمتخصصين فى المجال، حيث يتميز باستضافة أكبر المصنعين والتجار ورجال الأعمال والعملاء فى مكان واحد، وهو يتيح الفرصة أمام مصنعى الأثاث المحليين للتواصل مع سوق الأثاث الدولى لاستهداف جمهور جديد لمنتجاتهم.
ويجرى تنظيم المعرض مرتين سنويًا على مساحة 32 ألف متر مربع، حيث يستقبل طوال فترته الممتدة لأربعة أيام ما يربو على 85 ألف زائر، ويستضيف ما يزيد على 300 شركة محلية ودولية من الأسماء اللامعة فى قطاع الأثاث المنزلي، تتنافس جميعها على تقديم مفاهيم راقية للأثاث المنزلى بتصميمات متنوعة تلبى مختلف الأذواق.