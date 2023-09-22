وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة المتحف المصري الكبير

وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة المتحف المصري الكبير
التاريخ
9/22/2023 10:21:15 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير.
واستهل وزير السياحة الاجتماع مشيراً إلى الجولة التفقدية الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء للمتحف وحرص خلالها على الاطلاع عما يشهده مشروع المتحف والمنطقة المحيطة به من تطورات ومتابعة سير العمل به والاطمئنان على معدلات التنفيذ ووضع القطع الأثرية.
وتحدث عن المتحف المصري الكبير وأبرز المقتنيات والمعروضات الأثرية التي سيعرضها والتجربة السياحية المتميزة التي سيقدمها للزائرين حول العالم حيث سيكون هناك ملايين من الزائرين الذين سيأتون خصيصاً إلى مصر لزيارة المتحف، مشيراً إلى أن المتحف سيعرض لأول مرة المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون في مكان واحد والتي تضم أكثر من 5400 قطعة أثرية.
كما أشار وزير السياحة إلى أن المتحف سيُلقي الضوء أيضاً من خلال القطع الأثرية الموجودة بالقاعات الرئيسية على موضوعات تتعلق بالمجتمع والملكية والعالم الآخر في مصر القديمة، لافتاً إلى أن هذه القاعات الرئيسية ستعيد اتصال المصريين والأجيال القادمة بما قدمه المصري القديم للإنسانية جمعاء.
وقد تم خلال الاجتماع التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة للمجلس، وكذلك اعتماد القوائم المالية المعدلة والحساب الختامي المعدل لهيئة المتحف عن العام المالي 2022-2023 بحضور أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب إحاطة المجلس بصدور قرار الوزير الخاص بتحديد أسعار تذاكر زيارة المتحف.
وقام اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، خلال الاجتماع، بإحاطة المجلس بالموقف التنفيذي لآخر مستجدات الأعمال بالمتحف والمنطقة المحيطة به وآخر ما تم إنجازه من أعمال بالمتحف؛ والتي تشمل المبنى الرئيسي شاملًا الجزء المتحفي والخدمي، والمباني المحيطة وتضم مبنى الدخول والتذاكر، ومطعم الأهرامات، ومبنى متعدد الاستخدام، وميدان المسلة المعلقة والحدائق المحيطة، ومناطق انتظار السيارات القائمة والمستجدة والحدائق المحيطة.
كما استعرض الأعمال الجاري الانتهاء من تنفيذها، والتي تتمثل في: تجهيزات العرض المتحفي بقاعات العرض الرئيسية، ومتحف مراكب الملك خوفو والميدان الأمامي، ومناطق انتظار السيارات المستجدة والمبنى المتعدد P8 والانتظار خلف متحف المراكب، ورفع كفاءة مركز ترميم الآثار، والمبنى الإداري الجديد، بالإضافة إلى النسب التنفيذية لهذه الأعمال.
وتم أيضاً خلال الاجتماع مناقشة ما يخص أعمال نظام تشغيل التذاكر الإلكترونية، وعرض ومناقشة الرسالة الخاصة بالمتحف.
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