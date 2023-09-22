وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة المتحف المصري الكبير

واستهل وزير السياحة الاجتماع مشيراً إلى الجولة التفقدية الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء للمتحف وحرص خلالها على الاطلاع عما يشهده مشروع المتحف والمنطقة المحيطة به من تطورات ومتابعة سير العمل به والاطمئنان على معدلات التنفيذ ووضع القطع الأثرية.

وتحدث عن المتحف المصري الكبير وأبرز المقتنيات والمعروضات الأثرية التي سيعرضها والتجربة السياحية المتميزة التي سيقدمها للزائرين حول العالم حيث سيكون هناك ملايين من الزائرين الذين سيأتون خصيصاً إلى مصر لزيارة المتحف، مشيراً إلى أن المتحف سيعرض لأول مرة المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون في مكان واحد والتي تضم أكثر من 5400 قطعة أثرية.

كما أشار وزير السياحة إلى أن المتحف سيُلقي الضوء أيضاً من خلال القطع الأثرية الموجودة بالقاعات الرئيسية على موضوعات تتعلق بالمجتمع والملكية والعالم الآخر في مصر القديمة، لافتاً إلى أن هذه القاعات الرئيسية ستعيد اتصال المصريين والأجيال القادمة بما قدمه المصري القديم للإنسانية جمعاء.

وقد تم خلال الاجتماع التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة للمجلس، وكذلك اعتماد القوائم المالية المعدلة والحساب الختامي المعدل لهيئة المتحف عن العام المالي 2022-2023 بحضور أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب إحاطة المجلس بصدور قرار الوزير الخاص بتحديد أسعار تذاكر زيارة المتحف.

وقام اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، خلال الاجتماع، بإحاطة المجلس بالموقف التنفيذي لآخر مستجدات الأعمال بالمتحف والمنطقة المحيطة به وآخر ما تم إنجازه من أعمال بالمتحف؛ والتي تشمل المبنى الرئيسي شاملًا الجزء المتحفي والخدمي، والمباني المحيطة وتضم مبنى الدخول والتذاكر، ومطعم الأهرامات، ومبنى متعدد الاستخدام، وميدان المسلة المعلقة والحدائق المحيطة، ومناطق انتظار السيارات القائمة والمستجدة والحدائق المحيطة.

كما استعرض الأعمال الجاري الانتهاء من تنفيذها، والتي تتمثل في: تجهيزات العرض المتحفي بقاعات العرض الرئيسية، ومتحف مراكب الملك خوفو والميدان الأمامي، ومناطق انتظار السيارات المستجدة والمبنى المتعدد P8 والانتظار خلف متحف المراكب، ورفع كفاءة مركز ترميم الآثار، والمبنى الإداري الجديد، بالإضافة إلى النسب التنفيذية لهذه الأعمال.

وتم أيضاً خلال الاجتماع مناقشة ما يخص أعمال نظام تشغيل التذاكر الإلكترونية، وعرض ومناقشة الرسالة الخاصة بالمتحف.