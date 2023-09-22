((جى فى للاستثمارات)) تستهدف 2 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بنهاية 2023 - جريدة البورصة

قال المهندس شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة جى فى للاستثمارات“GV”، إنَّ الشركة تسير بشكل جيد بمعدلات التنفيذ بمشروعاتها، وتستهدف مبيعات تعاقدية بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام الجارى.

وأضاف ((حمودة)) لـ((البورصة))، أن الشركة ستعلن خلال مشاركتها فى معرض سيتى سكيب العقارى، عن مبادرة ((صْنع)) لتوفير عدد من المجمعات الصناعية الجاهزة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك ضمن مشروع مدينة ((طربول))، أكبر مدينة صناعية مستدامة فى مصر.

وأوضح أنه تم تخصيص مساحة تصل إلى نصف مليون متر مربع لإقامة المصانع الجاهزة، على مساحات تتراوح من 700 متر وحتى 1100 متر مربع، حيث سيتم توفير 4 نماذج تلائم مختلف الصناعات غير الخطرة.

وأشار ((حمودة)) إلى أنه تم البدء فى أعمال الإنشاءات بالمنطقة، وسيحصل العميل على مصنعه جاهزاً للتشغيل خلال 9 أشهر فقط من تاريخ التعاقد.

وقال إنه سيتم توفير أنظمة سداد ميسرة، بالتعاون مع عدد من البنوك، بدون مقدمات وأقساط حتى عشرة أعوام بفائدة بسيطة لا تتجاوز 5%.

وحصلت شركة ((جى فى)) مؤخراً على موافقة الهيئة العامة للاستثمار لإقامة مدينة طربول بنظام المناطق الاستثمارية، وذلك على مساحة 26 ألف فدان ((109 ملايين متر مربع)) بالظهير الصحراوى لمدينة أطفيح شمال الجيزة، لتستوعب مزيجاً من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأوضح ((حمودة))، أن المدينة تحظى بموقع استراتيجى يقترب مع المحاور الرئيسية فى مناطق الدلتا والصعيد، وتتمتع ببنية تحتية حديثة ومتطورة، متوافقة مع تقنيات الجيل الرابع، وتعتبر مجمعاً صناعياً مُبتكَراً يتضمن مفهوماً جديداً للتنمية المستدامة؛ حيث تشتمل على مجمعات صناعية، ومراكز تجارية مُحيطة بمرافق سكنية وترفيهية، وتقدم خدمات اجتماعية متنوعة، تحقق توازناً مثالياً بين الأعمال والحياة اليومية.

وقال إنه من المتوقع أن تبلغ التكاليف الاستثمارية لمدينة ((طربول)) نحو نصف تريليون جنيه، وستسهم فى توفير نحو 750 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأضاف ((حمودة))، أن ((طربول)) نموذج للمدن الذكية والخضراء، والتى تتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن المدينة سيكون لها دور بالغ الأهمية فى تحقيق النهضة الصناعية، وإيجاد فرص عمل لكثير من الشباب، فضلاً عن المساهمة فى تعميق التصنيع المحلى وخفض فاتورة الواردات.

وأوضح أن المدينة ستضم نحو 12 محوراً صناعياً، منها وادى تكنولوجيا ومناطق للصناعات الغذائية وصناعات السيارات الكهربائية ومنطقة للصناعات الطبية والملابس الجاهزة والمنسوجات ومواد البناء والكيماويات والبلاستيك وغيرها.

وقال إنه تم وضع خطة متكاملة للترويج للمدينة فى العديد من الدول والمعارض الخارجية لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أنه قام بزيارات ترويجية لدولتى سنغافورة وروسيا وكانت إيجابية جداً، وتم التوصل لاتفاقيات مبدئية.

وأضاف أن الشركة وقعت فى مارس الماضى، اتفاقية مع شركة طاقة عربية لتدشين شركة ((طربول إنفرا)) لتكون مسئولة عن توفير المرافق الكاملة للمدينة، ومن ضمنها الكهرباء والمياه والغاز، بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وبمواصفات صديقة للبيئة، بما يتوافق مع كونها مركزاً صناعياً رئيسياً للمصنعين والمستثمرين الدوليين، ووجهة جاذبة للاستثمار العالمى.

وعن مشاركة ((جى فى)) بمعرض سيتى سكيب مصر، أوضح ((حمودة))، أن ((سيتى سكيب)) يعد من أهم المعارض السنوية التى تقام فى مصر، ويحظى دائماً بمشاركة كبرى الشركات العقارية لعرض مشروعاتهم بتسهيلات ومزايا حصرية لعملاء سيتى سكيب، كما أن المعرض يلقى قبولاً جماهيرياً واسعًا، بما يسمح للشركات بتحقيق مبيعات جيدة للغاية.

وقال إن شركة ((جى فى)) تشارك خلال المعرض بثلاثة مشروعات رئيسية وهى مدينة طربول، ووايت ساند الساحل الشمالى، ومشروع جديد سيتم الكشف عنه.

وأضاف ((حمودة))، أنه رغم الوضع الاقتصادى الاستثنائى الذى تمر به البلاد فى ظل ارتفاع مستويات التضخم محلياً وعالميًا، وتبعيات ذلك على السوق العقارى من ارتفاعات فى تكاليف التنفيذ، فإنَّ السوق العقارى يمتلك القوة لمواجهة التحديات، وتحقيق نجاحات ملحوظة، وظهر هذا من خلال ما حققته الشركات من مبيعات مرتفعة خلال العام الجارى، مقارنة بما تحقق العام الماضى.

وأوضح أن المصريين يعتبرون شراء العقار الاستثمار الأكثر أماناً، ويحافظ على مدخراتهم، كما أن أسعار العقارات فى مصر رغم ارتفاعها ما زالت الأرخص فى المنطقة.

وأشار إلى أن معرض سيتى سكيب يعد فرصة مهمة للتعريف بمنتجات الشركات والتنافس فيما بينها لتقديم أفضل ما لديهم من منتجات فى السوق المصرى.

وقال إن شركة ((جى فى)) سوف تشارك فى المعرض بثلاثة مشروعات، الأول مدينة طربول وإطلاق مبادرة ((صنع))، أما المشروع الثانى فهو ((وايت ساند)) بالساحل الشمالى.

وأضاف أن مشروع ((وايت ساند)) يقع فى موقع قريب من مدينة العلمين الجديدة على مساحة 186 فداناً، ويضم نحو 3200 وحدة سكنية تتنوع ما بين شقق وفيلات وتوين هاوس وشاليهات واستوديوهات ووحدات تجارية، بالإضافة إلى مبانٍ خدمية تشمل نادياً رياضياً وفندقاً.

وأوضح أن هناك مساحات خضراء ومسطحات مائية لإضافة مزيد من الرفاهية والاستمتاع لعملاء المشروع، مشيراً إلى أن المشروع يمتلك شاطئاً خاصاً على مسافة 750 متراً مربعاً.

وقال ((حمودة))، إنه خلال معرض سيتى سكيب سيتم الكشف عن تفاصيل ثالث مشروعات الشركة المشاركة فى المعرض وهو ((كايرو سيتى)) بمدينة العبور، والذى سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال أيام المعرض.

يذكر أن شركة جى فى للاستثمار تمتلك 14 شركة تابعة تعمل فى 3 قطاعات رئيسية، تشمل الاستثمار العقارى ويضم 6 شركات وهى ((جى فى للتطوير العقارى، وكريو للاستثمار، وكريو للتطوير العقارى، وجى فى للاستثمار الرياضى، وكريو بروبرتيز للتشطيبات والديكورات، وجى فى للتطوير والخدمات الفندقية)).

وفيما يتعلق بالقطاع الثانى وهو المقاولات يضم شركات ((جرين فود كريو للمقاولات، وكريو للمقاولات العامة، وجرين للاستثمار، ودار العرب، ودانا، وجرين ويف للمقاولات المتخصصة))، علاوة على تأسيس جرين إنفيرومينتال المختصة بالموانئ، وشركة بينكو، والقطاع الأخير هو الاستثمار الأخضر.