((جى فى للاستثمارات)) تستهدف 2 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بنهاية 2023 - جريدة البورصة

(MENAFN- Al-BoNews) إطلاق مبادرة ((صنع)) لتوفير مصانع جاهزة للمستثمرين بمدينة ((طربول)) الشركة تتواجد بثلاثة مشروعات فى معرض سيتى سكيب العقارى
قال المهندس شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة جى فى للاستثمارات“GV”، إنَّ الشركة تسير بشكل جيد بمعدلات التنفيذ بمشروعاتها، وتستهدف مبيعات تعاقدية بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام الجارى.
وأضاف ((حمودة)) لـ((البورصة))، أن الشركة ستعلن خلال مشاركتها فى معرض سيتى سكيب العقارى، عن مبادرة ((صْنع)) لتوفير عدد من المجمعات الصناعية الجاهزة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك ضمن مشروع مدينة ((طربول))، أكبر مدينة صناعية مستدامة فى مصر.
وأوضح أنه تم تخصيص مساحة تصل إلى نصف مليون متر مربع لإقامة المصانع الجاهزة، على مساحات تتراوح من 700 متر وحتى 1100 متر مربع، حيث سيتم توفير 4 نماذج تلائم مختلف الصناعات غير الخطرة.
وأشار ((حمودة)) إلى أنه تم البدء فى أعمال الإنشاءات بالمنطقة، وسيحصل العميل على مصنعه جاهزاً للتشغيل خلال 9 أشهر فقط من تاريخ التعاقد.
وقال إنه سيتم توفير أنظمة سداد ميسرة، بالتعاون مع عدد من البنوك، بدون مقدمات وأقساط حتى عشرة أعوام بفائدة بسيطة لا تتجاوز 5%.
وحصلت شركة ((جى فى)) مؤخراً على موافقة الهيئة العامة للاستثمار لإقامة مدينة طربول بنظام المناطق الاستثمارية، وذلك على مساحة 26 ألف فدان ((109 ملايين متر مربع)) بالظهير الصحراوى لمدينة أطفيح شمال الجيزة، لتستوعب مزيجاً من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأوضح ((حمودة))، أن المدينة تحظى بموقع استراتيجى يقترب مع المحاور الرئيسية فى مناطق الدلتا والصعيد، وتتمتع ببنية تحتية حديثة ومتطورة، متوافقة مع تقنيات الجيل الرابع، وتعتبر مجمعاً صناعياً مُبتكَراً يتضمن مفهوماً جديداً للتنمية المستدامة؛ حيث تشتمل على مجمعات صناعية، ومراكز تجارية مُحيطة بمرافق سكنية وترفيهية، وتقدم خدمات اجتماعية متنوعة، تحقق توازناً مثالياً بين الأعمال والحياة اليومية. اقرأ أيضا:“جى فى” توقع شراكة مع المنظمة الخليجية لتطبيق معايير“جى ساس” للاستدامة
وقال إنه من المتوقع أن تبلغ التكاليف الاستثمارية لمدينة ((طربول)) نحو نصف تريليون جنيه، وستسهم فى توفير نحو 750 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأضاف ((حمودة))، أن ((طربول)) نموذج للمدن الذكية والخضراء، والتى تتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن المدينة سيكون لها دور بالغ الأهمية فى تحقيق النهضة الصناعية، وإيجاد فرص عمل لكثير من الشباب، فضلاً عن المساهمة فى تعميق التصنيع المحلى وخفض فاتورة الواردات.
وأوضح أن المدينة ستضم نحو 12 محوراً صناعياً، منها وادى تكنولوجيا ومناطق للصناعات الغذائية وصناعات السيارات الكهربائية ومنطقة للصناعات الطبية والملابس الجاهزة والمنسوجات ومواد البناء والكيماويات والبلاستيك وغيرها.
وقال إنه تم وضع خطة متكاملة للترويج للمدينة فى العديد من الدول والمعارض الخارجية لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أنه قام بزيارات ترويجية لدولتى سنغافورة وروسيا وكانت إيجابية جداً، وتم التوصل لاتفاقيات مبدئية.
وأضاف أن الشركة وقعت فى مارس الماضى، اتفاقية مع شركة طاقة عربية لتدشين شركة ((طربول إنفرا)) لتكون مسئولة عن توفير المرافق الكاملة للمدينة، ومن ضمنها الكهرباء والمياه والغاز، بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وبمواصفات صديقة للبيئة، بما يتوافق مع كونها مركزاً صناعياً رئيسياً للمصنعين والمستثمرين الدوليين، ووجهة جاذبة للاستثمار العالمى.
وعن مشاركة ((جى فى)) بمعرض سيتى سكيب مصر، أوضح ((حمودة))، أن ((سيتى سكيب)) يعد من أهم المعارض السنوية التى تقام فى مصر، ويحظى دائماً بمشاركة كبرى الشركات العقارية لعرض مشروعاتهم بتسهيلات ومزايا حصرية لعملاء سيتى سكيب، كما أن المعرض يلقى قبولاً جماهيرياً واسعًا، بما يسمح للشركات بتحقيق مبيعات جيدة للغاية.
وقال إن شركة ((جى فى)) تشارك خلال المعرض بثلاثة مشروعات رئيسية وهى مدينة طربول، ووايت ساند الساحل الشمالى، ومشروع جديد سيتم الكشف عنه.
وأضاف ((حمودة))، أنه رغم الوضع الاقتصادى الاستثنائى الذى تمر به البلاد فى ظل ارتفاع مستويات التضخم محلياً وعالميًا، وتبعيات ذلك على السوق العقارى من ارتفاعات فى تكاليف التنفيذ، فإنَّ السوق العقارى يمتلك القوة لمواجهة التحديات، وتحقيق نجاحات ملحوظة، وظهر هذا من خلال ما حققته الشركات من مبيعات مرتفعة خلال العام الجارى، مقارنة بما تحقق العام الماضى.
وأوضح أن المصريين يعتبرون شراء العقار الاستثمار الأكثر أماناً، ويحافظ على مدخراتهم، كما أن أسعار العقارات فى مصر رغم ارتفاعها ما زالت الأرخص فى المنطقة. اقرأ أيضا: هيئة الاستثمار توافق على إقامة مدينة طربول بنظام المناطق الاستثمارية
وأشار إلى أن معرض سيتى سكيب يعد فرصة مهمة للتعريف بمنتجات الشركات والتنافس فيما بينها لتقديم أفضل ما لديهم من منتجات فى السوق المصرى.
وقال إن شركة ((جى فى)) سوف تشارك فى المعرض بثلاثة مشروعات، الأول مدينة طربول وإطلاق مبادرة ((صنع))، أما المشروع الثانى فهو ((وايت ساند)) بالساحل الشمالى.
وأضاف أن مشروع ((وايت ساند)) يقع فى موقع قريب من مدينة العلمين الجديدة على مساحة 186 فداناً، ويضم نحو 3200 وحدة سكنية تتنوع ما بين شقق وفيلات وتوين هاوس وشاليهات واستوديوهات ووحدات تجارية، بالإضافة إلى مبانٍ خدمية تشمل نادياً رياضياً وفندقاً.
وأوضح أن هناك مساحات خضراء ومسطحات مائية لإضافة مزيد من الرفاهية والاستمتاع لعملاء المشروع، مشيراً إلى أن المشروع يمتلك شاطئاً خاصاً على مسافة 750 متراً مربعاً.
وقال ((حمودة))، إنه خلال معرض سيتى سكيب سيتم الكشف عن تفاصيل ثالث مشروعات الشركة المشاركة فى المعرض وهو ((كايرو سيتى)) بمدينة العبور، والذى سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال أيام المعرض.
يذكر أن شركة جى فى للاستثمار تمتلك 14 شركة تابعة تعمل فى 3 قطاعات رئيسية، تشمل الاستثمار العقارى ويضم 6 شركات وهى ((جى فى للتطوير العقارى، وكريو للاستثمار، وكريو للتطوير العقارى، وجى فى للاستثمار الرياضى، وكريو بروبرتيز للتشطيبات والديكورات، وجى فى للتطوير والخدمات الفندقية)).
وفيما يتعلق بالقطاع الثانى وهو المقاولات يضم شركات ((جرين فود كريو للمقاولات، وكريو للمقاولات العامة، وجرين للاستثمار، ودار العرب، ودانا، وجرين ويف للمقاولات المتخصصة))، علاوة على تأسيس جرين إنفيرومينتال المختصة بالموانئ، وشركة بينكو، والقطاع الأخير هو الاستثمار الأخضر.