منصات للتطوير تستهدف 3 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية خلال 2023 - جريدة البورصة

(MENAFN- Al-BoNews) ضخ 600 مليون جنيه فى الأعمال الإنشائية لمشروعات الشركة العام الجارى %30 حصة الأجانب والعاملين بالخارج من إجمالى مبيعات الشركة
قال تامر فؤاد، الرئيس التنفيذى لشركة منصات للتطوير العقارى، إن الشركة تركز فى الوقت الحالى على عدة محاور منها الإسراع بمعدلات التنفيذ فى مشروعاتها، وزيادة حجم أعمال الشركة من خلال عدة مشروعات جديدة بعدد من المناطق.
وأضاف فؤاد لـ”البورصة”، أن الشركة تدرس حاليا مشروعين جديدين فى منطقتى شرق وغرب القاهرة، لتنفيذ مشروع سكنى تجارى، وآخر إدارى تجارى، لافتا إلى أن المساحة المقترحة تتراوح من 60 إلى 120 فدانا.
وأوضح فؤاد، أن الشركة تعمل حاليا على الإسراع من معدلات التنفيذ واستكمال مشروعاتها القائمة، خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى من ارتفاع مستمر لأسعار مواد البناء.
وقال إن شركة“منصات” سوف تبدأ مرحلة التسليمات بعدد من المشروعات من ضمنها“بوديا تاور” فى العاصمة الإدارية، ومول“أكسل” بمدينة القاهرة الجديدة خلال الربع الأول من عام 2025.
وأضاف أن مشروع“أكسل” يعتبر مبنى متعدد الاستخدامات وتم إطلاقه فى فبراير 2023، ويضم المشروع وحدات تجارية وإدارية وطبية تناسب مختلف قطاعات الأعمال والشركات الناشئة وكذلك الشركات الراغبة فى التوسع.
وأوضح فؤاد، أن التكلفة الاستثمارية لمشروع“أكسل” تصل إلى مليار جنيه، ومن المقرر تسليمه خلال 3 سنوات، مشيرا إلى أن المشروع تم تصميمه بشكل ذكى صديق للبيئة بحيث يحقق مزيجًا مثاليًا من الوحدات متكاملة الخدمات، والمرافق الأساسية، والتصميم الديناميكى القابل للتغيير بسهولة.
وقال إن المشروع يضم 150 وحدة تتراوح مساحاتها من 35 إلى 2000 متر مربع، مما يضمن مزيجًا استثنائيًا من المساحة الحضرية والمرافق.
وأضاف فؤاد، أن الشركة تستهدف 3 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية بمشروعاتها خلال العام الجارى 2023، موضحا أن الشركة نجحت فى تحقيق 60% من إجمالى المستهدف البيعى حتى نهاية شهر أغسطس الماضى.
وأشار إلى أن حصة الأجانب والمصريين العاملين بالخارج بلغت 30% من إجمالى مبيعات شركة“منصات”.
وقال فؤاد إن الشركة حريصة على الترويج لمنتجاتها خارجيا من خلال المشاركة فى معظم الفعاليات والمؤتمرات العقارية خارج مصر.
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وأضاف أن الشركة تستهدف ضخ 600 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية بمشروعاتها خلال العام الجارى، موضحا أن معدلات التنفيذ تسير بشكل جيد وفقا للجدول الزمنى لكل مشروع.
وأوضح أن الشركة تعتمد على التمويل الذاتى بالكامل فى مشروعاتها، ولكن من المخطط دراسة كافة آليات التمويل المتاحة وإجراء مفاوضات مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية، لتمويل المشروعات الجارى تنفيذها والإسراع من معدلات التنفيذ.
وحول خطة الشركة للتحوط من الزيادة المستمرة فى أسعار مواد البناء، قال فؤاد، إنه يتم عمل دراسات دورية للسوق العقارى وكافة متغيراته لتحديد نسبة الزيادة وفقا للتطورات الجديدة فى السوق.
وأضاف أن الشركة تتخذ عدة خطوات للتحوط من تلك الزيادات من ضمنها تخزين المواد الخام ومواد البناء بحجم يكفى تنفيذ الأعمال الإنشائية لفترة طويلة، لتتمكن الشركة من استكمال تنفيذ مشروعاتها، فضلا عن مراجعة الأسعار بشكل مستمر.
وأوضح فؤاد، أن نسبة الزيادة فى كافة المنتجات العقارية من سكنى وتجارى وإدارى تراوحت من 20% إلى 30% منذ بداية العام الجارى 2023.
وقال إن شركة“منصات” تحتفظ بنسبة من الوحدات للتحوط فى حالة وجود فروق أسعار خلال فترة التنفيذ، ولكن نسبة الوحدات العقارية دون البيع ليست ثابتة، فتختلف مع اختلاف استراتيجية كل شركة، إلا أنها بحد أدنى 20%.
وأكد على وجود مرونة شديدة فى منح الجنسية للأجانب مقابل شراء العقار، خاصة فى ظل سرعة الاستجابة وتغيير بعض القوانين والقرارات لشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية بإجراءات سهلة وبسيطة.
وأضاف فؤاد، أن شركة“منصات” توفر أنظمة سداد متنوعة تلبى احتياجات كافة العملاء، موضحا أنها تتراوح من 5 إلى 8 سنوات حسب كل مشروع ونسب التنفيذ ومواعيد التسليم.
وأوضح أن السوق العقارى المصرى هو الأكثر طلبًا بين الأسواق العربية، والأزمة الوحيدة أن التكلفة الإنشائية للعقارات المصرية مرتفعة مقارنة بأسواق الدول المجاورة.
وقال إن الفرص دائما تأتى فى ظل الأزمات، وصلابة السوق العقارى المصرى تدعمه فى مواجهة التحديات الاقتصادية، والأمر يتطلب تعاون الحكومة مع المطورين.
وأضاف فؤاد، أن قرار تثبيت أسعار الفائدة على الأراضى ضخ دماءً جديدة للسوق العقارى، وجدد ثقة المطور فى صلابة السوق، والسوق شهد انتعاشه كبيرة فى آخر 4 أشهر.
وأوضح أن شركة ((منصات)) قامت بدراسة الفرص الاستثمارية فى السعودية على أرض الواقع عبر زيارة ميدانية للمملكة، والدراسة مازالت قائمة، بالإضافة إلى افتتاح فرع تسويقى بدولة الإمارات.
وأكد فؤاد، أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة نوعية فى مجال التنمية العمرانية، موضحا أن انتقال الهيئات والوزارات إلى العاصمة الإدارية سوف يؤدى إلى زيادة مبيعات الشركات العقارية بالعاصمة.
وقال إن التسهيلات التى أقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية للمطورين العقاريين تساهم فى دعم المطور خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى فى الوقت الحالى.