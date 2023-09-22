منصات للتطوير تستهدف 3 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية خلال 2023 - جريدة البورصة

قال تامر فؤاد، الرئيس التنفيذى لشركة منصات للتطوير العقارى، إن الشركة تركز فى الوقت الحالى على عدة محاور منها الإسراع بمعدلات التنفيذ فى مشروعاتها، وزيادة حجم أعمال الشركة من خلال عدة مشروعات جديدة بعدد من المناطق.

وأضاف فؤاد لـ”البورصة”، أن الشركة تدرس حاليا مشروعين جديدين فى منطقتى شرق وغرب القاهرة، لتنفيذ مشروع سكنى تجارى، وآخر إدارى تجارى، لافتا إلى أن المساحة المقترحة تتراوح من 60 إلى 120 فدانا.

وأوضح فؤاد، أن الشركة تعمل حاليا على الإسراع من معدلات التنفيذ واستكمال مشروعاتها القائمة، خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى من ارتفاع مستمر لأسعار مواد البناء.

وقال إن شركة“منصات” سوف تبدأ مرحلة التسليمات بعدد من المشروعات من ضمنها“بوديا تاور” فى العاصمة الإدارية، ومول“أكسل” بمدينة القاهرة الجديدة خلال الربع الأول من عام 2025.

وأضاف أن مشروع“أكسل” يعتبر مبنى متعدد الاستخدامات وتم إطلاقه فى فبراير 2023، ويضم المشروع وحدات تجارية وإدارية وطبية تناسب مختلف قطاعات الأعمال والشركات الناشئة وكذلك الشركات الراغبة فى التوسع.

وأوضح فؤاد، أن التكلفة الاستثمارية لمشروع“أكسل” تصل إلى مليار جنيه، ومن المقرر تسليمه خلال 3 سنوات، مشيرا إلى أن المشروع تم تصميمه بشكل ذكى صديق للبيئة بحيث يحقق مزيجًا مثاليًا من الوحدات متكاملة الخدمات، والمرافق الأساسية، والتصميم الديناميكى القابل للتغيير بسهولة.

وقال إن المشروع يضم 150 وحدة تتراوح مساحاتها من 35 إلى 2000 متر مربع، مما يضمن مزيجًا استثنائيًا من المساحة الحضرية والمرافق.

وأضاف فؤاد، أن الشركة تستهدف 3 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية بمشروعاتها خلال العام الجارى 2023، موضحا أن الشركة نجحت فى تحقيق 60% من إجمالى المستهدف البيعى حتى نهاية شهر أغسطس الماضى.

وأشار إلى أن حصة الأجانب والمصريين العاملين بالخارج بلغت 30% من إجمالى مبيعات شركة“منصات”.

وقال فؤاد إن الشركة حريصة على الترويج لمنتجاتها خارجيا من خلال المشاركة فى معظم الفعاليات والمؤتمرات العقارية خارج مصر.

وأضاف أن الشركة تستهدف ضخ 600 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية بمشروعاتها خلال العام الجارى، موضحا أن معدلات التنفيذ تسير بشكل جيد وفقا للجدول الزمنى لكل مشروع.

وأوضح أن الشركة تعتمد على التمويل الذاتى بالكامل فى مشروعاتها، ولكن من المخطط دراسة كافة آليات التمويل المتاحة وإجراء مفاوضات مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية، لتمويل المشروعات الجارى تنفيذها والإسراع من معدلات التنفيذ.

وحول خطة الشركة للتحوط من الزيادة المستمرة فى أسعار مواد البناء، قال فؤاد، إنه يتم عمل دراسات دورية للسوق العقارى وكافة متغيراته لتحديد نسبة الزيادة وفقا للتطورات الجديدة فى السوق.

وأضاف أن الشركة تتخذ عدة خطوات للتحوط من تلك الزيادات من ضمنها تخزين المواد الخام ومواد البناء بحجم يكفى تنفيذ الأعمال الإنشائية لفترة طويلة، لتتمكن الشركة من استكمال تنفيذ مشروعاتها، فضلا عن مراجعة الأسعار بشكل مستمر.

وأوضح فؤاد، أن نسبة الزيادة فى كافة المنتجات العقارية من سكنى وتجارى وإدارى تراوحت من 20% إلى 30% منذ بداية العام الجارى 2023.

وقال إن شركة“منصات” تحتفظ بنسبة من الوحدات للتحوط فى حالة وجود فروق أسعار خلال فترة التنفيذ، ولكن نسبة الوحدات العقارية دون البيع ليست ثابتة، فتختلف مع اختلاف استراتيجية كل شركة، إلا أنها بحد أدنى 20%.

وأكد على وجود مرونة شديدة فى منح الجنسية للأجانب مقابل شراء العقار، خاصة فى ظل سرعة الاستجابة وتغيير بعض القوانين والقرارات لشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية بإجراءات سهلة وبسيطة.

وأضاف فؤاد، أن شركة“منصات” توفر أنظمة سداد متنوعة تلبى احتياجات كافة العملاء، موضحا أنها تتراوح من 5 إلى 8 سنوات حسب كل مشروع ونسب التنفيذ ومواعيد التسليم.

وأوضح أن السوق العقارى المصرى هو الأكثر طلبًا بين الأسواق العربية، والأزمة الوحيدة أن التكلفة الإنشائية للعقارات المصرية مرتفعة مقارنة بأسواق الدول المجاورة.

وقال إن الفرص دائما تأتى فى ظل الأزمات، وصلابة السوق العقارى المصرى تدعمه فى مواجهة التحديات الاقتصادية، والأمر يتطلب تعاون الحكومة مع المطورين.

وأضاف فؤاد، أن قرار تثبيت أسعار الفائدة على الأراضى ضخ دماءً جديدة للسوق العقارى، وجدد ثقة المطور فى صلابة السوق، والسوق شهد انتعاشه كبيرة فى آخر 4 أشهر.

وأوضح أن شركة ((منصات)) قامت بدراسة الفرص الاستثمارية فى السعودية على أرض الواقع عبر زيارة ميدانية للمملكة، والدراسة مازالت قائمة، بالإضافة إلى افتتاح فرع تسويقى بدولة الإمارات.

وأكد فؤاد، أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة نوعية فى مجال التنمية العمرانية، موضحا أن انتقال الهيئات والوزارات إلى العاصمة الإدارية سوف يؤدى إلى زيادة مبيعات الشركات العقارية بالعاصمة.

وقال إن التسهيلات التى أقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية للمطورين العقاريين تساهم فى دعم المطور خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى فى الوقت الحالى.