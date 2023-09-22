رويال للتطوير تستهدف 1.2 مليار جنيه مبيعات بمشروع مونارك خلال 2023 - جريدة البورصة

قال الدكتور كريم شعلان، المؤسس والمدير التنفيذى لشركة رويال للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 1.2 مليار جنيه بمشروع ((مونارك)) بنهاية عام 2023.

وأضاف شعلان لـ”البورصة”، أن الشركة لديها رؤية مستقبلية وخطة توسعية فى السوق المصرى وتطوير مشروعات متنوعة خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأوضح أن خبرات الشركة تمتد لنحو 16 عاما فى مجال التطوير العقارى بالسوق المصرى، حيث نفذت الشركة أكثر من 100 مشروع سكنى فى عدد من المناطق بمدينة القاهرة الجديدة.

وقال إن الشركة أطلقت مؤخرا مشروع ((مونارك)) بمنطقة شرق القاهرة بمدينة ((المستقبل)) بالتعاون مع الدكتور ياسر البلتاجى رئيس مكتب“YBA” للاستشارات المعمارية والهندسية.

وأضاف شعلان أن مشروع ((مونارك)) بنشاط سكنى متكامل على مساحة 40 فدانا بإجمالى استثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه.

وأوضح أن المشروع يضم 1200 وحدة سكنية ما بين شقق وفيلات وتوين هاوس ووحدات كواترو بمساحات متنوعة حيث تتراوح مساحات الشقق من 120 إلى 250 مترا، والفيلات تبدأ من 215 إلى 295 مترا، بالإضافة إلى تنفيذ مول تجارى متكامل طبى وإدارى وتجارى بالمشروع بمساحة 5 أفدنة.

وقال إن الشركة بدأت طرح المرحلة الأولى من المشروع خلال الربع الثالث من العام الجارى والتى تمثل 20% من حجم المشروع، وتم الانتهاء من بيع أكثر من 70% من وحدات المرحلة الأولى خلال شهر واحد من طرح المشروع.

وأضاف شعلان، أن المشروع يشمل 4 مراحل بمستهدف بيعى مقدر بنحو 1.2 مليار جنيه بنهاية عام 2023.

وأوضح أن الشركة وقعت بروتوكولات تعاون مع عدد من الشركاء لمتابعة أعمال التصميم والتنفيذ والتطوير مع كبرى المكاتب الاستشارية لضمان تنفيذ المشروع وفقا لكافة شروط التصميم والاستدامة.

وأشار إلى أنه تم اختيار موقع المشروع بمدينة المسقبل لتميزها بموقع استراتيجى بالقرب من معظم المحاور الرئيسية بشرق القاهرة وعلى بعد دقائق من أهم الأحياء فى العاصمة الإدارية ومدينتى وهليوبوليس الجديدة والشروق والرحاب.

وقال إن الشركة تمتلك العديد من المشروعات المتنوعة فى مناطق اللوتس والنرجس الجديدة وبيت الوطن وغيرها من المناطق فى شرق القاهرة كما امتدت استثمارات الشركة إلى العاصمة الإدارية ونفذت الشركة أولى مشروعاتها بالعاصمة وهو مشروع مول ((كابيتال برايم)).

وأضاف أن المشروع يضم وحدات ((تجارية – إدارية – طبية – فندقية))، وتم الانتهاء تقريبا من بيع وحداته بالكامل، وتجاوزت نسب التنفيذ على أرض الواقع 90% بنسب أعلى من المعدلات الزمنية الموضوعة من قبل الشركة.

وأوضح شعلان، أن الشركة تعتمد على إدارة واستغلال المساحات فى مشروعاتها وتوفير كافة الإمكانيات من أجل خلق مجتمع عقارى متناغم، واستغلال التكنولوجيا لتحقيق أعلى معايير الرفاهية والراحة للعملاء طوال الوقت، وتصميم مبان عقارية تتماشى مع طبيعة مبانى الجيل الرابع والتى تتميز بالاستدامة فى كافة الخدمات والأجزاء الإنشائية.

وقال إن الشركة تركز خلال الفترة الحالية على الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروعاتها الحالية، بالإضافة إلى دراسة عدد من الفرص الاستثمارية فى غرب القاهرة والساحل الشمالى.

وأضاف المدير التنفيذى لشركة“رويال”، أن 60% من عملاء مشروع ((مونارك)) من المصريين العاملين بالخارج والأجانب.

وأوضح أن السوق العقارى المصرى تأثر خلال الفترة الأخيرة نتيجة دخول عدد من الشركات إلى السوق بدراسات جدوى غير واقعية ما أدى إلى تسعير المنتج بشكل خاطئ بالإضافة الى احتساب تكلفة الإنشاءات بصورة غير صحيحة، ونتج عن ذلك حدوث مشاكل عند بعض شركات التطوير العقارى حديثة العهد بالسوق ظهرت فى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء سواء فى موعد التسليم نتيجة التأخر فى العملية الإنشائية أو اختلاف جودة المنتج المتفق عليه.

وقال إنه يجب على الشركات العمل على إيجاد حلول سريعة والتركيز فى الإسراع من العملية الإنشائية ووضع سياسة تسعيرية بشكل سليم لما تبقى من وحدات مشروعاتها.

وأضاف أن نسبة العمولات المبالغ فيها لشركات التسويق العقارى تعود بالضرر على الطرفين سواء شركة التطوير العقارى أو شركة التسويق، فمن الأفضل بناء الثقة مع العميل من خلال التواجد بإنشاءات المشروع على أرض الواقع والتسليم فى المواعيد المتفق عليها مع العملاء بأفضل جودة، وهذه هى أفضل وسيلة لتسويق المنتج العقارى.

وتوقع حدوث زيادة فى أسعار المنتج العقارى تتراوح من 10 إلى 20% حتى نهاية العام الجارى، علماً بأن الأسعار ارتفعت لأكثر من 40% خلال العام الحالى نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام ومواد البناء والتشييد.

وأشار إلى أن الشركة تركز خلال الفترة المقبلة على تنوع المشروعات والمساحات العقارية المباعة سواء كانت ((سكنية أو تجارية أو إدارية أو طبية)) بما يناسب القدرة الشرائية للعملاء مع العمل على استحداث أنظمة متعددة ومتنوعة للسداد تلبى كافة الاحتياجات.

وأوضح أن الرؤية التسويقية الخاصة بالشركة خلال الفترة المقبلة هى تطوير العلامة التجارية للشركة لمواكبة المتغيرات والتوسعات التى تنوى الشركة تنفيذها خلال السنوات المقبلة، ولذلك تم عمل تغيير فى العلامة التجارية مع الحفاظ على الهوية الأساسية لرؤية واستراتيجية الشركة.