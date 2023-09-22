رويال للتطوير تستهدف 1.2 مليار جنيه مبيعات بمشروع مونارك خلال 2023 - جريدة البورصة

(MENAFN- Al-BoNews) بيع 70% من وحدات المرحلة الأولى للمشروع خلال شهر من طرحها 60% حصة الأجانب والمصريين العاملين بالخارج من مبيعات مشروع“مونارك”
قال الدكتور كريم شعلان، المؤسس والمدير التنفيذى لشركة رويال للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 1.2 مليار جنيه بمشروع ((مونارك)) بنهاية عام 2023.
وأضاف شعلان لـ”البورصة”، أن الشركة لديها رؤية مستقبلية وخطة توسعية فى السوق المصرى وتطوير مشروعات متنوعة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأوضح أن خبرات الشركة تمتد لنحو 16 عاما فى مجال التطوير العقارى بالسوق المصرى، حيث نفذت الشركة أكثر من 100 مشروع سكنى فى عدد من المناطق بمدينة القاهرة الجديدة.
وقال إن الشركة أطلقت مؤخرا مشروع ((مونارك)) بمنطقة شرق القاهرة بمدينة ((المستقبل)) بالتعاون مع الدكتور ياسر البلتاجى رئيس مكتب“YBA” للاستشارات المعمارية والهندسية.
وأضاف شعلان أن مشروع ((مونارك)) بنشاط سكنى متكامل على مساحة 40 فدانا بإجمالى استثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه.
وأوضح أن المشروع يضم 1200 وحدة سكنية ما بين شقق وفيلات وتوين هاوس ووحدات كواترو بمساحات متنوعة حيث تتراوح مساحات الشقق من 120 إلى 250 مترا، والفيلات تبدأ من 215 إلى 295 مترا، بالإضافة إلى تنفيذ مول تجارى متكامل طبى وإدارى وتجارى بالمشروع بمساحة 5 أفدنة.
وقال إن الشركة بدأت طرح المرحلة الأولى من المشروع خلال الربع الثالث من العام الجارى والتى تمثل 20% من حجم المشروع، وتم الانتهاء من بيع أكثر من 70% من وحدات المرحلة الأولى خلال شهر واحد من طرح المشروع.
وأضاف شعلان، أن المشروع يشمل 4 مراحل بمستهدف بيعى مقدر بنحو 1.2 مليار جنيه بنهاية عام 2023.
وأوضح أن الشركة وقعت بروتوكولات تعاون مع عدد من الشركاء لمتابعة أعمال التصميم والتنفيذ والتطوير مع كبرى المكاتب الاستشارية لضمان تنفيذ المشروع وفقا لكافة شروط التصميم والاستدامة.
وأشار إلى أنه تم اختيار موقع المشروع بمدينة المسقبل لتميزها بموقع استراتيجى بالقرب من معظم المحاور الرئيسية بشرق القاهرة وعلى بعد دقائق من أهم الأحياء فى العاصمة الإدارية ومدينتى وهليوبوليس الجديدة والشروق والرحاب.
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وقال إن الشركة تمتلك العديد من المشروعات المتنوعة فى مناطق اللوتس والنرجس الجديدة وبيت الوطن وغيرها من المناطق فى شرق القاهرة كما امتدت استثمارات الشركة إلى العاصمة الإدارية ونفذت الشركة أولى مشروعاتها بالعاصمة وهو مشروع مول ((كابيتال برايم)).
وأضاف أن المشروع يضم وحدات ((تجارية – إدارية – طبية – فندقية))، وتم الانتهاء تقريبا من بيع وحداته بالكامل، وتجاوزت نسب التنفيذ على أرض الواقع 90% بنسب أعلى من المعدلات الزمنية الموضوعة من قبل الشركة.
وأوضح شعلان، أن الشركة تعتمد على إدارة واستغلال المساحات فى مشروعاتها وتوفير كافة الإمكانيات من أجل خلق مجتمع عقارى متناغم، واستغلال التكنولوجيا لتحقيق أعلى معايير الرفاهية والراحة للعملاء طوال الوقت، وتصميم مبان عقارية تتماشى مع طبيعة مبانى الجيل الرابع والتى تتميز بالاستدامة فى كافة الخدمات والأجزاء الإنشائية.
وقال إن الشركة تركز خلال الفترة الحالية على الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروعاتها الحالية، بالإضافة إلى دراسة عدد من الفرص الاستثمارية فى غرب القاهرة والساحل الشمالى.
وأضاف المدير التنفيذى لشركة“رويال”، أن 60% من عملاء مشروع ((مونارك)) من المصريين العاملين بالخارج والأجانب.
وأوضح أن السوق العقارى المصرى تأثر خلال الفترة الأخيرة نتيجة دخول عدد من الشركات إلى السوق بدراسات جدوى غير واقعية ما أدى إلى تسعير المنتج بشكل خاطئ بالإضافة الى احتساب تكلفة الإنشاءات بصورة غير صحيحة، ونتج عن ذلك حدوث مشاكل عند بعض شركات التطوير العقارى حديثة العهد بالسوق ظهرت فى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء سواء فى موعد التسليم نتيجة التأخر فى العملية الإنشائية أو اختلاف جودة المنتج المتفق عليه.
وقال إنه يجب على الشركات العمل على إيجاد حلول سريعة والتركيز فى الإسراع من العملية الإنشائية ووضع سياسة تسعيرية بشكل سليم لما تبقى من وحدات مشروعاتها.
وأضاف أن نسبة العمولات المبالغ فيها لشركات التسويق العقارى تعود بالضرر على الطرفين سواء شركة التطوير العقارى أو شركة التسويق، فمن الأفضل بناء الثقة مع العميل من خلال التواجد بإنشاءات المشروع على أرض الواقع والتسليم فى المواعيد المتفق عليها مع العملاء بأفضل جودة، وهذه هى أفضل وسيلة لتسويق المنتج العقارى.
وتوقع حدوث زيادة فى أسعار المنتج العقارى تتراوح من 10 إلى 20% حتى نهاية العام الجارى، علماً بأن الأسعار ارتفعت لأكثر من 40% خلال العام الحالى نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام ومواد البناء والتشييد.
وأشار إلى أن الشركة تركز خلال الفترة المقبلة على تنوع المشروعات والمساحات العقارية المباعة سواء كانت ((سكنية أو تجارية أو إدارية أو طبية)) بما يناسب القدرة الشرائية للعملاء مع العمل على استحداث أنظمة متعددة ومتنوعة للسداد تلبى كافة الاحتياجات.
وأوضح أن الرؤية التسويقية الخاصة بالشركة خلال الفترة المقبلة هى تطوير العلامة التجارية للشركة لمواكبة المتغيرات والتوسعات التى تنوى الشركة تنفيذها خلال السنوات المقبلة، ولذلك تم عمل تغيير فى العلامة التجارية مع الحفاظ على الهوية الأساسية لرؤية واستراتيجية الشركة.