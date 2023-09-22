مصر إيطاليا العقارية تستهدف 11 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال 2023 - جريدة البورصة

قال المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذى لشركة“مصر إيطاليا العقارية”، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 11 مليار جنيه خلال العام الجارى 2023.

وأضاف العسال لـ”البورصة”، أن الشركة نجحت فى تحقيق مبيعات بقيمة 7.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل 4.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأوضح العسال، أن نسبة النمو فى المبيعات بلغت 71% وتخطت المستهدف بنحو 36%، مشيرا إلى أن إجمالى المبيعات بمشروعات الشركة بلغ 9.2 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس الماضى.

وقال إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 3.5 مليار جنيه فى كافة مشروعاتها خلال عام 2023، لتسريع الجداول الزمنية للبناء وضمان تسليم مشروعات عالية الجودة تتجاوز توقعات العملاء.

وأضاف العسال، أن الخطة الاستراتيجية للشركة خلال الفترة الحالية تستهدف التركيز على ملف التنفيذ بمشروعاتها، وزيادة حجم أعمالها من خلال دراسة عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة.

وأوضح أنه جار تنفيذ 1000 وحدة بمشروع“البوسكو” فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المخطط تسليم تلك الوحدات للعملاء خلال العام الجارى.

وأشار إلى أن شركة“مصر إيطاليا” تستعد لطرح مرحلة جديدة للبيع فى مشروع“البوسكو سيتى” خلال شهر أكتوبر المقبل.

وقال العسال، إنه جار تنفيذ أعمال البنية التحتية بما فى ذلك الغاز والمياه والكهرباء والألياف الضوئية للمرحلة الأولى من المشروع.

وأضاف أنه جار تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع“فينشى” فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضم 200 فيلا و600 شقة والتى سيتم البدء فى تسليمها خلال العام الجارى.

وأوضح أن“مصر إيطاليا” وقعت عقدى مقاولات مع شركتى جروب للإنشاءات والأندلس للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون جنيه؛ لتنفيذ واستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعات“البوسكو سيتى” بمدينة القاهرة الجديدة، و”البوسكو” و”فينشى” فى العاصمة الإدارية.

وقال العسال إنه تم الانتهاء من أعمال الحفر والتسوية داخل منطقة“Sila” بمشروع“البوسكو سيتى” بالإضافة إلى تحديد جدول أعمال البناء خلال الـ14 شهرًا القادمة، وتم الانتهاء أيضا من الأعمال الخرسانية لإنشاء 76 فيلا بمنطقة“Sila”، وسيبدأ التشطيب الخارجى قريبًا، على أن يتم التسليم للعملاء خلال شهر أكتوبر من العام المقبل.

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وأضاف أنه تم البدء فى تسليم المرحلة الأولى من مشروع“كاى السخنة” والتى بدأت فى استقبال الملاك بعد اكتمال كافة المرافق والخدمات الخاصة بالمرحلة.

وأوضح العسال، أن شركة“مصر إيطاليا” تتفاوض مع عدد من البنوك للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه جار دراسة كافة آليات التمويل المتاحة ضمن خطة الشركة للتوسع خلال الفترة القادمة وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بمجرد الانتهاء منها.

وقال إن القطاع العقارى واجه عدة تحديات خلال الفترة الماضية وأهمها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المواد الخام والفائدة البنكية.

وأضاف العسال، أن تلك المتغيرات أدت إلى ارتفاع سعر المنتج العقارى بنسبة تتراوح من 10 إلى 15%.

وأوضح أن شركة“مصر إيطاليا” تمتلك“إدارة مخاطر” تجتمع عند حدوث أى تغيرات تؤثر فى تكلفة الإنتاج بشكل مباشر مثل أسعار مواد البناء أو الفائدة، وتعمل هذه الإدارة على مراقبة الموقف فى السوق واتخاذ القرارات المناسبة فور حدوث أى تغيرات على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الشركة تستكشف إمكانات الصناديق العقارية، للاستفادة من قدرتها على جذب الاستثمار حيث إن هدفهم الأساسى هو جمع رأس المال من المستثمرين وتخصيصه فى مشروعات عقارية مختلفة.

وقال العسال، إن“مصر إيطاليا” لجأت إلى الاعتماد على التسويق الرقمى والجولات الافتراضية والمنصات عبر الإنترنت لتعزيز المشاركة وإمكانية الوصول للعملاء من كافة البلاد، فضلا عن توسيع نطاق عمل الشركة من خلال استكشاف فرص تصدير العقارات المصرية، والاستفادة من الأسواق الدولية، وجذب المستثمرين الأجانب.

وأضاف أن شركة“مصر إيطاليا” تمتلك محفظة أراضى تقدر بنحو 7.1 مليون متر مربع، وتضم مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية والساحلية والتجارية والإدارية.

وأوضح أن الشركة تدرس عددا من الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة غرب القاهرة، كما تدرس السوق العقارى الخليجى من خلال التوجه للسعودية باعتبارها فرصة لتقديم مشروعاتها للعملاء الدوليين.

وأشار إلى أن الطلب على العقارات عالية الجودة فى مصر يزدهر بجميع القطاعات، سواء كانت عقارات إدارية أو سكنية أو تجارية أو ساحلية، ويشهد السوق تعطشًا حقيقيًا للتطور عالى الجودة، وعلاوة على ذلك فإن الاستثمار فى العقارات فى مصر ليس مربحًا فحسب، بل هو أيضًا أحد أكثر أشكال الاستثمار أمانًا فى البلاد.

وقال العسال، إن شركة“مصر إيطاليا” تشارك فى معرض سيتى سكيب العقارى بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الوحدات بمشروعات الشركة فى المناطق المختلفة، من ضمنها مشروع“البوسكو سيتى”، و”فينشى”، و”فينشى ستريت”، و”كايرو بيزنس”، و”كاى السخنة”، و”سولارى رأس الحكمة”.

وأضاف أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Future Clean Energy لتنفيذ حلول صديقة للبيئة، كما تعاونت“مصر إيطاليا” مع هانيويل لإنشاء نظام“مركز القيادة والتحكم”، الذى يهدف إلى تحسين استهلاك الكهرباء، وتقليل الأعطال وانقطاع التيار الكهربائى، وتقديم حلول ذكية فعالة لإدارة الخدمات.