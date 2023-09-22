مصر إيطاليا العقارية تستهدف 11 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال 2023 - جريدة البورصة

(MENAFN- Al-BoNews) 9.2 مليار جنيه مبيعات الشركة التعاقدية حتى نهاية أغسطس الماضى خطة لضخ 3.5 مليار جنيه بالأعمال الإنشائية للمشروعات خلال العام الجارى
قال المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذى لشركة“مصر إيطاليا العقارية”، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 11 مليار جنيه خلال العام الجارى 2023.
وأضاف العسال لـ”البورصة”، أن الشركة نجحت فى تحقيق مبيعات بقيمة 7.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل 4.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأوضح العسال، أن نسبة النمو فى المبيعات بلغت 71% وتخطت المستهدف بنحو 36%، مشيرا إلى أن إجمالى المبيعات بمشروعات الشركة بلغ 9.2 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس الماضى.
وقال إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 3.5 مليار جنيه فى كافة مشروعاتها خلال عام 2023، لتسريع الجداول الزمنية للبناء وضمان تسليم مشروعات عالية الجودة تتجاوز توقعات العملاء.
وأضاف العسال، أن الخطة الاستراتيجية للشركة خلال الفترة الحالية تستهدف التركيز على ملف التنفيذ بمشروعاتها، وزيادة حجم أعمالها من خلال دراسة عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة.
وأوضح أنه جار تنفيذ 1000 وحدة بمشروع“البوسكو” فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المخطط تسليم تلك الوحدات للعملاء خلال العام الجارى.
وأشار إلى أن شركة“مصر إيطاليا” تستعد لطرح مرحلة جديدة للبيع فى مشروع“البوسكو سيتى” خلال شهر أكتوبر المقبل.
وقال العسال، إنه جار تنفيذ أعمال البنية التحتية بما فى ذلك الغاز والمياه والكهرباء والألياف الضوئية للمرحلة الأولى من المشروع.
وأضاف أنه جار تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع“فينشى” فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضم 200 فيلا و600 شقة والتى سيتم البدء فى تسليمها خلال العام الجارى.
وأوضح أن“مصر إيطاليا” وقعت عقدى مقاولات مع شركتى جروب للإنشاءات والأندلس للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون جنيه؛ لتنفيذ واستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعات“البوسكو سيتى” بمدينة القاهرة الجديدة، و”البوسكو” و”فينشى” فى العاصمة الإدارية.
وقال العسال إنه تم الانتهاء من أعمال الحفر والتسوية داخل منطقة“Sila” بمشروع“البوسكو سيتى” بالإضافة إلى تحديد جدول أعمال البناء خلال الـ14 شهرًا القادمة، وتم الانتهاء أيضا من الأعمال الخرسانية لإنشاء 76 فيلا بمنطقة“Sila”، وسيبدأ التشطيب الخارجى قريبًا، على أن يتم التسليم للعملاء خلال شهر أكتوبر من العام المقبل.
اقرأ أيضا:“مصر إيطاليا العقارية” توقع عقود مقاولات بقيمة 500 مليون جنيه
وأضاف أنه تم البدء فى تسليم المرحلة الأولى من مشروع“كاى السخنة” والتى بدأت فى استقبال الملاك بعد اكتمال كافة المرافق والخدمات الخاصة بالمرحلة.
وأوضح العسال، أن شركة“مصر إيطاليا” تتفاوض مع عدد من البنوك للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه جار دراسة كافة آليات التمويل المتاحة ضمن خطة الشركة للتوسع خلال الفترة القادمة وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بمجرد الانتهاء منها.
وقال إن القطاع العقارى واجه عدة تحديات خلال الفترة الماضية وأهمها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المواد الخام والفائدة البنكية.
وأضاف العسال، أن تلك المتغيرات أدت إلى ارتفاع سعر المنتج العقارى بنسبة تتراوح من 10 إلى 15%.
وأوضح أن شركة“مصر إيطاليا” تمتلك“إدارة مخاطر” تجتمع عند حدوث أى تغيرات تؤثر فى تكلفة الإنتاج بشكل مباشر مثل أسعار مواد البناء أو الفائدة، وتعمل هذه الإدارة على مراقبة الموقف فى السوق واتخاذ القرارات المناسبة فور حدوث أى تغيرات على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الشركة تستكشف إمكانات الصناديق العقارية، للاستفادة من قدرتها على جذب الاستثمار حيث إن هدفهم الأساسى هو جمع رأس المال من المستثمرين وتخصيصه فى مشروعات عقارية مختلفة.
وقال العسال، إن“مصر إيطاليا” لجأت إلى الاعتماد على التسويق الرقمى والجولات الافتراضية والمنصات عبر الإنترنت لتعزيز المشاركة وإمكانية الوصول للعملاء من كافة البلاد، فضلا عن توسيع نطاق عمل الشركة من خلال استكشاف فرص تصدير العقارات المصرية، والاستفادة من الأسواق الدولية، وجذب المستثمرين الأجانب.
وأضاف أن شركة“مصر إيطاليا” تمتلك محفظة أراضى تقدر بنحو 7.1 مليون متر مربع، وتضم مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية والساحلية والتجارية والإدارية.
وأوضح أن الشركة تدرس عددا من الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة غرب القاهرة، كما تدرس السوق العقارى الخليجى من خلال التوجه للسعودية باعتبارها فرصة لتقديم مشروعاتها للعملاء الدوليين.
وأشار إلى أن الطلب على العقارات عالية الجودة فى مصر يزدهر بجميع القطاعات، سواء كانت عقارات إدارية أو سكنية أو تجارية أو ساحلية، ويشهد السوق تعطشًا حقيقيًا للتطور عالى الجودة، وعلاوة على ذلك فإن الاستثمار فى العقارات فى مصر ليس مربحًا فحسب، بل هو أيضًا أحد أكثر أشكال الاستثمار أمانًا فى البلاد.
وقال العسال، إن شركة“مصر إيطاليا” تشارك فى معرض سيتى سكيب العقارى بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الوحدات بمشروعات الشركة فى المناطق المختلفة، من ضمنها مشروع“البوسكو سيتى”، و”فينشى”، و”فينشى ستريت”، و”كايرو بيزنس”، و”كاى السخنة”، و”سولارى رأس الحكمة”.
وأضاف أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Future Clean Energy لتنفيذ حلول صديقة للبيئة، كما تعاونت“مصر إيطاليا” مع هانيويل لإنشاء نظام“مركز القيادة والتحكم”، الذى يهدف إلى تحسين استهلاك الكهرباء، وتقليل الأعطال وانقطاع التيار الكهربائى، وتقديم حلول ذكية فعالة لإدارة الخدمات.