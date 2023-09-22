IGI Developments تطلق أول مشروعاتها التجارية والإدارية City Central - جريدة البورصة

وتقدم الشركة العديد من العروض والتسهيلات للعملاء خلال معرض سيتى سكيب وذلك على مدار أيامه فى الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية.

وقال المهندس شريف مصطفى، العضو المنتدب لشركة ((IGI Developments)): مشاركتنا فى سيتى سكيب مصر ليست الأولى، حيث تواجدت ((IGI Developments)) بالمعرض العام الماضى وتمكنا بالفعل من تحقيق مبيعات ملفتة، من خلال مجموعة من العروض المتميزة والأسعار التنافسية التى أشاد بها الكثير من العملاء، وهذا العام كنا حريصين تمامًا على المشاركة بسيتى سكيب مصر كجزء من خطة تسويقية طرحتها الشركة خلال العام الجارى 2023 للترويج لمنتجاتها العقارية داخل وخارج مصر.

وأوضح أن الشركة بصدد المشاركة فى معرض Nile Expo المقام بكل من جدة والرياض خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث أن 15% من عملاء ((IGI Developments)) غير مصريين وكذلك يتم دراسة المشاركة بمعارض خارجية أخرى مثل سيتى سكيب قطر وغيرها من معارض بسوق دولة الإمارات.

وأضاف المهندس شريف مصطفى:“الوحدات التى سنقوم بطرحها خلال سيتى سكيب مصر تتنوع بين ما هو تحت الإنشاء وما هو جاهز للاستلام”.

وأكد أن الشركة حريصة على وضع التسعير المناسب الذى يضمن كافة حقوق العملاء التعاقدية ويُمَكِن الشركة من الوفاء بالتزامها وتفادى أى معوقات قد تضر بعلاقة الشركة بعملائها فضلًا عن تقديم منتجات عقارية بجودة عالية تتوافر بها كل مقومات الاستثمار الناجح لهم.

أما عن أسعار الوحدات فهى تبدأ من 1.7 مليون جنيه، بتقسيط على 8 سنوات وهى أسعار تعتبر منافسة جدا.

وتابع المهندس شريف مصطفى:“نواصل تحقيق مبيعات جيدة ونجحنا بالفعل منذ بداية العام وحتى الآن فى تحقيق مبيعات وصلت إلى أكثر من 700 عملية بيعية، هذا ومن المتوقع ألا تقل مبيعات الشركة بنهاية هذا العام عن 1000 عملية بيعية”.

ويشمل مشروع ((أشجار هايتس)) مساحات متنوعة للفيلات، ومؤخرًا طرحت الشركة بمشروع ((أشجار هايتس)) شقق باسم Skyla، بوحدات تشمل غرفة واحدة وحتى 4 غرف نوم وتبدأ مساحتها من 65 متر وحتى 205 مترًا، وتقوم شركة“GDG” بأعمال تصميم البنية التحتية به وشركة Profilers تقوم بأعمال التصميمات المعمارية الخاصة بمشروع أشجار هايتس.

وقال إن شركة ((IGI Developments)) تستعد لتنفيذ مشروعات تجارية وإدارية بجانب مشروعاتها السكنية، ويتصدر تلك المشروعات مشروع City Central بمشروع أشجار سيتى وتم تلقى عدد كبير من استمارات إبداء الرغبة خاصة بالعيادات به والتى ستساهم بتقديم خدمات طبية لأكثر من 4000 أسرة بنهاية المشروع.

وأضاف أن الشركة لديها حافظة أراضى للمشروعات غير السكنية بحوالى 350 ألف متر مربع، فبالإضافة إلى City Central، بدأت ((IGI Developments)) فى إعداد التصميمات الخاصة بمشروع تجارى وإدارى على مساحة 11 ألف متر بمشروع“جاردينيا بارك II” على وصلة دهشور مباشرة والتى تعد من أكثر المواقع تميزاً بمدينة السادس من أكتوبر وتم التعاقد مع كبرى شركات الاستشارات التسويقية والهندسية لتنفيذه ومنها شركة“The Board Consulting” لوضع الاستراتيجية الخاصة به وكذلك شركة MOD للتصميمات الهندسية للمشروع.

أما عن التوسعات فى المشروعات السكنية، فضمن خطة ((IGI Developments)) مشروع على مساحة 540 فدانًا بمدينة سفنكس الجديدة.

وأوضح المهندس شريف مصطفى، أن الشركة حصلت على الموافقة المبدئية من الجهات المختصة وذلك لتغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى متكامل والموافقة تخص المرحلة الأولى حتى الآن ويتم إعداد التصور الخاص بالمشروع والذى ستحرص الشركة على مراعاة طرازه الخاص الذى يعتمد على المساحات الخضراء والطبيعة.

وقال إن الشركة ستضيف العديد من التقنيات المستدامة بالمشروع من بينها إنشاء محطات معالجة مياه وإنتاج طاقة شمسية واستخدام مواد البناء المستدامة وستراعى تصميمات الوحدات إتاحة التمتع بالإضاءة الطبيعية لأطول فترة ممكنة مع استخدام آليات لتقليل الحرارة بما يضمن بيئة صحية ومستدامة.

كما تم إنشاء شركة مستقلة ومنشقة من شركة ((IGI Developments)) باسم ((IGI Sports Management)) لتطوير وبناء الأندية من ضمن خطتها للتوسع.

وستقوم الشركة الجديدة بإدارة الأندية التى تقع بمشروعات الشركة حاليا، وعلى أن يتم توسيع نطاق أعمالها ببناء وإدارة نوادى أخرى، أما النوادى التى تديرها وتطورها حاليا فهما نادى حى الأشجار ليشمل مناطق خدمية مثل نادى اجتماعى ومنافذ تجارية وغيرها لخدمة مرتادى النادى، ونادى أشجار سيتى.

كما تم التعاقد مع شركة“Scope” لتطوير نادى حى الأشجار، وكذلك للعمل على تصميم نادى أشجار سيتى بشكل يضمن الاستمتاع الأمثل للخدمات المقدمة به.