IGI Developments تطلق أول مشروعاتها التجارية والإدارية City Central - جريدة البورصة

(MENAFN- Al-BoNews)
تشارك IGI Developments للتطوير العقارى بمعرض سيتى سكيب مصر 2023 بنسخته الثانية عشرة بمجموعة متنوعة من الوحدات السكنية والخدمية بمختلف مشروعاتها ومنها مشروع“أشجار سيتى” بمنطقة السادس من أكتوبر.
وتقدم الشركة العديد من العروض والتسهيلات للعملاء خلال معرض سيتى سكيب وذلك على مدار أيامه فى الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية.
وقال المهندس شريف مصطفى، العضو المنتدب لشركة ((IGI Developments)): مشاركتنا فى سيتى سكيب مصر ليست الأولى، حيث تواجدت ((IGI Developments)) بالمعرض العام الماضى وتمكنا بالفعل من تحقيق مبيعات ملفتة، من خلال مجموعة من العروض المتميزة والأسعار التنافسية التى أشاد بها الكثير من العملاء، وهذا العام كنا حريصين تمامًا على المشاركة بسيتى سكيب مصر كجزء من خطة تسويقية طرحتها الشركة خلال العام الجارى 2023 للترويج لمنتجاتها العقارية داخل وخارج مصر.
وأوضح أن الشركة بصدد المشاركة فى معرض Nile Expo المقام بكل من جدة والرياض خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث أن 15% من عملاء ((IGI Developments)) غير مصريين وكذلك يتم دراسة المشاركة بمعارض خارجية أخرى مثل سيتى سكيب قطر وغيرها من معارض بسوق دولة الإمارات.
وأضاف المهندس شريف مصطفى:“الوحدات التى سنقوم بطرحها خلال سيتى سكيب مصر تتنوع بين ما هو تحت الإنشاء وما هو جاهز للاستلام”.
وأكد أن الشركة حريصة على وضع التسعير المناسب الذى يضمن كافة حقوق العملاء التعاقدية ويُمَكِن الشركة من الوفاء بالتزامها وتفادى أى معوقات قد تضر بعلاقة الشركة بعملائها فضلًا عن تقديم منتجات عقارية بجودة عالية تتوافر بها كل مقومات الاستثمار الناجح لهم.
أما عن أسعار الوحدات فهى تبدأ من 1.7 مليون جنيه، بتقسيط على 8 سنوات وهى أسعار تعتبر منافسة جدا.
وتابع المهندس شريف مصطفى:“نواصل تحقيق مبيعات جيدة ونجحنا بالفعل منذ بداية العام وحتى الآن فى تحقيق مبيعات وصلت إلى أكثر من 700 عملية بيعية، هذا ومن المتوقع ألا تقل مبيعات الشركة بنهاية هذا العام عن 1000 عملية بيعية”.
ويشمل مشروع ((أشجار هايتس)) مساحات متنوعة للفيلات، ومؤخرًا طرحت الشركة بمشروع ((أشجار هايتس)) شقق باسم Skyla، بوحدات تشمل غرفة واحدة وحتى 4 غرف نوم وتبدأ مساحتها من 65 متر وحتى 205 مترًا، وتقوم شركة“GDG” بأعمال تصميم البنية التحتية به وشركة Profilers تقوم بأعمال التصميمات المعمارية الخاصة بمشروع أشجار هايتس.
وقال إن شركة ((IGI Developments)) تستعد لتنفيذ مشروعات تجارية وإدارية بجانب مشروعاتها السكنية، ويتصدر تلك المشروعات مشروع City Central بمشروع أشجار سيتى وتم تلقى عدد كبير من استمارات إبداء الرغبة خاصة بالعيادات به والتى ستساهم بتقديم خدمات طبية لأكثر من 4000 أسرة بنهاية المشروع.
وأضاف أن الشركة لديها حافظة أراضى للمشروعات غير السكنية بحوالى 350 ألف متر مربع، فبالإضافة إلى City Central، بدأت ((IGI Developments)) فى إعداد التصميمات الخاصة بمشروع تجارى وإدارى على مساحة 11 ألف متر بمشروع“جاردينيا بارك II” على وصلة دهشور مباشرة والتى تعد من أكثر المواقع تميزاً بمدينة السادس من أكتوبر وتم التعاقد مع كبرى شركات الاستشارات التسويقية والهندسية لتنفيذه ومنها شركة“The Board Consulting” لوضع الاستراتيجية الخاصة به وكذلك شركة MOD للتصميمات الهندسية للمشروع.
أما عن التوسعات فى المشروعات السكنية، فضمن خطة ((IGI Developments)) مشروع على مساحة 540 فدانًا بمدينة سفنكس الجديدة.
وأوضح المهندس شريف مصطفى، أن الشركة حصلت على الموافقة المبدئية من الجهات المختصة وذلك لتغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى متكامل والموافقة تخص المرحلة الأولى حتى الآن ويتم إعداد التصور الخاص بالمشروع والذى ستحرص الشركة على مراعاة طرازه الخاص الذى يعتمد على المساحات الخضراء والطبيعة.
وقال إن الشركة ستضيف العديد من التقنيات المستدامة بالمشروع من بينها إنشاء محطات معالجة مياه وإنتاج طاقة شمسية واستخدام مواد البناء المستدامة وستراعى تصميمات الوحدات إتاحة التمتع بالإضاءة الطبيعية لأطول فترة ممكنة مع استخدام آليات لتقليل الحرارة بما يضمن بيئة صحية ومستدامة.
كما تم إنشاء شركة مستقلة ومنشقة من شركة ((IGI Developments)) باسم ((IGI Sports Management)) لتطوير وبناء الأندية من ضمن خطتها للتوسع.
وستقوم الشركة الجديدة بإدارة الأندية التى تقع بمشروعات الشركة حاليا، وعلى أن يتم توسيع نطاق أعمالها ببناء وإدارة نوادى أخرى، أما النوادى التى تديرها وتطورها حاليا فهما نادى حى الأشجار ليشمل مناطق خدمية مثل نادى اجتماعى ومنافذ تجارية وغيرها لخدمة مرتادى النادى، ونادى أشجار سيتى.
كما تم التعاقد مع شركة“Scope” لتطوير نادى حى الأشجار، وكذلك للعمل على تصميم نادى أشجار سيتى بشكل يضمن الاستمتاع الأمثل للخدمات المقدمة به.