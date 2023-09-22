وفد ماريوت العالمية يشيد بالمرحلة النهائية من جى دبليو ماريوت ريزيدنس التابع لـالجازى - جريدة البورصة

وفد ماريوت العالمية يشيد بالمرحلة النهائية من جى دبليو ماريوت ريزيدنس التابع لـالجازى - جريدة البورصة
التاريخ
9/22/2023 10:21:13 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت شركة الخليجية للإنشاء والتعمير، إحدى الشركات التابعة لمجموعة سلدار مصر والمطور لمشروع الجازى، استقبالها وفدا من مجموعة ماريوت العالمية، وذلك لمتابعة تنفيذ المرحلة النهائية لمشروع“جى دبليو ماريوت ريزيدنس الجازى فيرست” بمدينة القاهرة الجديدة.
وكان فى استقبال الوفد طارق محمود السيد، رئيس مجلس إدارة سلدار مصر والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة الريان للاستثمار السياحى“آرتك”، وهى الشركة الأم التى تتبعها شركة سلدار مصر ومشروع الجازى للتطوير العقارى.
وأكدت ولاء العال، رئيس قطاع التسويق بالمجموعة، وممثل المالك للتسويق والعلاقات العامة، أن التنفيذ بأعلى معايير الجودة أحد الركائز الأساسية التى تعتمد عليها الشركة فى هذا المشروع، وذلك بما يتناسب مع هيكل ملكية وتبعية الجازى للتطوير العقارى، بالإضافة إلى تطبيق المعايير والاشتراطات الموحدة لماريوت العالمية فى مشروعاتها فى جميع أنحاء العالم.
وأضافت أن الجازى، أول مشروع يقدم الوحدات السكنية ذات العلامة التجارية العالمية فى السوق العقارى فى مصر، وهو منتج معروف عالميا ويحقق أعلى العوائد للعملاء، وقررت الشركة الاستفادة من خبراتها العالمية فى مجال الاستثمار الفندقى وتنفيذ مشروعات فى السوق العقارى المصرى، وخاصة مع أهمية المنتج السكنى ذات العلامة التجارية العالمية خلال الفترة الراهنة.
وأوضحت أن توجهات الدولة لتصدير العقار المصرى وتوفير عملة صعبة تتطلب توفير منتجات عقارية تناسب العميل الأجنبى المستهدف، وهو ما يتوافر فى منتج الوحدات السكنية ذات العلامة التجارية العالمية، لذا فإن مشروعات الشركة التى تقدمها ليست مطلوبة محليا فقط ولكنها مطلوبة عالميا أيضا، وهو ما يعزز جهود الشركة لتقديم منتج عقارى قادر على المنافسة.
وتابعت:“أشاد الوفد بحجم التقدم فى تنفيذ الأعمال، ومستوى الجودة الاستثنائى فى جميع تفاصيل المشروع، وبمستوى التشطيبات الفخمة والراقية والأنيقة، والتى تتناسب مع أسماء بحجم الجازى للتطوير العقارى والشركة المالكة لها“سلدار مصر” والشركة الأم“آرتك”، حيث تركز الشركة دائما فى مشروعاتها على تقديم منتج عقارى رائد ومميز فى كافة تفاصيله بداية من الموقع والتصميم والتنفيذ والإدارة، والتعاون مع شركاء نجاح أقوياء فى العمل بالمشروع.
ونوهت إلى أن الوفد ضم جون هيرنز، نائب الرئيس الأول للعمليات السكنية العالمية، وأليسيا كوينج، نائب الرئيس للعمليات السكنية، وأليكس وو، المدير الأول للتصميم وإدارة المشروعات فى شركة ماريوت الدولية، وناقش اللقاء تفاصيل الأعمال النهائية من المشروع والتأكيد على عنصر الجودة فى الأعمال التى يتم تسليمها.
وقالت إن المشروع يقع على مساحة 63 فدانا باستثمارات تبلغ 7 مليارات جنيه، وهو مشروع سكنى يضم وحدات سكنية ذات العلامة التجارية العالمية، بالإضافة لجزء إدارى وجزء تجارى، يتم تنفيذه بالتمويل الذاتى، ويتكون المشروع من عدة أقسام وهى جى دبليو ماريوت ريزدنسز، وتشس فيلد الجازى المنطقة التجارية والإدارية والجازى فيرست مول والذى تتجاوز مساحته 20000 متر مربع وريتز كارلتون ريزيدنس الذى سيتم إطلاقه للسوق قريبا، ويقع مشروع الجازى فى وسط مدينة القاهرة الجديدة على مساحة 63 فدانا ويتميز بسهولة الوصول إليه وقربه من المطار.
ويضم مشروع الجازى مصر أربعة مشاريع من ضمنها مشروعان تجاريان“الجازى فيرست مول” ومشروع“تشيس فيلد الجازى” للمكاتب الإدارية وفندق ومشروعين سكنيين يحملان علامات مختلفة من ماريوت إنترناشيونال وهما مشروع“الريتز كارلتون ريزدنس، الجازى جاردنز” ومشروع“جى دبليو ماريوت ريزدنس، الجازى فيرست والذى تم إطلاقه كمرحلة أولى من المشروع وقد تم بيعه بالكامل.
وتم تأسيس سلدار مصر عام 2007 وهى شركة استثمارية رائدة فى مصر متخصصة فى مجالى الضيافة والتطوير العقارى.
وترتكز استثمارات سلدار مصر فى المدن الرئيسية وهى القاهرة والإسكندرية والغردقة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع المرتبطة فى منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.
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