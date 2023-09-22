وفد ماريوت العالمية يشيد بالمرحلة النهائية من جى دبليو ماريوت ريزيدنس التابع لـالجازى - جريدة البورصة

وكان فى استقبال الوفد طارق محمود السيد، رئيس مجلس إدارة سلدار مصر والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة الريان للاستثمار السياحى“آرتك”، وهى الشركة الأم التى تتبعها شركة سلدار مصر ومشروع الجازى للتطوير العقارى.

وأكدت ولاء العال، رئيس قطاع التسويق بالمجموعة، وممثل المالك للتسويق والعلاقات العامة، أن التنفيذ بأعلى معايير الجودة أحد الركائز الأساسية التى تعتمد عليها الشركة فى هذا المشروع، وذلك بما يتناسب مع هيكل ملكية وتبعية الجازى للتطوير العقارى، بالإضافة إلى تطبيق المعايير والاشتراطات الموحدة لماريوت العالمية فى مشروعاتها فى جميع أنحاء العالم.

وأضافت أن الجازى، أول مشروع يقدم الوحدات السكنية ذات العلامة التجارية العالمية فى السوق العقارى فى مصر، وهو منتج معروف عالميا ويحقق أعلى العوائد للعملاء، وقررت الشركة الاستفادة من خبراتها العالمية فى مجال الاستثمار الفندقى وتنفيذ مشروعات فى السوق العقارى المصرى، وخاصة مع أهمية المنتج السكنى ذات العلامة التجارية العالمية خلال الفترة الراهنة.

وأوضحت أن توجهات الدولة لتصدير العقار المصرى وتوفير عملة صعبة تتطلب توفير منتجات عقارية تناسب العميل الأجنبى المستهدف، وهو ما يتوافر فى منتج الوحدات السكنية ذات العلامة التجارية العالمية، لذا فإن مشروعات الشركة التى تقدمها ليست مطلوبة محليا فقط ولكنها مطلوبة عالميا أيضا، وهو ما يعزز جهود الشركة لتقديم منتج عقارى قادر على المنافسة.

وتابعت:“أشاد الوفد بحجم التقدم فى تنفيذ الأعمال، ومستوى الجودة الاستثنائى فى جميع تفاصيل المشروع، وبمستوى التشطيبات الفخمة والراقية والأنيقة، والتى تتناسب مع أسماء بحجم الجازى للتطوير العقارى والشركة المالكة لها“سلدار مصر” والشركة الأم“آرتك”، حيث تركز الشركة دائما فى مشروعاتها على تقديم منتج عقارى رائد ومميز فى كافة تفاصيله بداية من الموقع والتصميم والتنفيذ والإدارة، والتعاون مع شركاء نجاح أقوياء فى العمل بالمشروع.

ونوهت إلى أن الوفد ضم جون هيرنز، نائب الرئيس الأول للعمليات السكنية العالمية، وأليسيا كوينج، نائب الرئيس للعمليات السكنية، وأليكس وو، المدير الأول للتصميم وإدارة المشروعات فى شركة ماريوت الدولية، وناقش اللقاء تفاصيل الأعمال النهائية من المشروع والتأكيد على عنصر الجودة فى الأعمال التى يتم تسليمها.

وقالت إن المشروع يقع على مساحة 63 فدانا باستثمارات تبلغ 7 مليارات جنيه، وهو مشروع سكنى يضم وحدات سكنية ذات العلامة التجارية العالمية، بالإضافة لجزء إدارى وجزء تجارى، يتم تنفيذه بالتمويل الذاتى، ويتكون المشروع من عدة أقسام وهى جى دبليو ماريوت ريزدنسز، وتشس فيلد الجازى المنطقة التجارية والإدارية والجازى فيرست مول والذى تتجاوز مساحته 20000 متر مربع وريتز كارلتون ريزيدنس الذى سيتم إطلاقه للسوق قريبا، ويقع مشروع الجازى فى وسط مدينة القاهرة الجديدة على مساحة 63 فدانا ويتميز بسهولة الوصول إليه وقربه من المطار.

ويضم مشروع الجازى مصر أربعة مشاريع من ضمنها مشروعان تجاريان“الجازى فيرست مول” ومشروع“تشيس فيلد الجازى” للمكاتب الإدارية وفندق ومشروعين سكنيين يحملان علامات مختلفة من ماريوت إنترناشيونال وهما مشروع“الريتز كارلتون ريزدنس، الجازى جاردنز” ومشروع“جى دبليو ماريوت ريزدنس، الجازى فيرست والذى تم إطلاقه كمرحلة أولى من المشروع وقد تم بيعه بالكامل.

وتم تأسيس سلدار مصر عام 2007 وهى شركة استثمارية رائدة فى مصر متخصصة فى مجالى الضيافة والتطوير العقارى.

وترتكز استثمارات سلدار مصر فى المدن الرئيسية وهى القاهرة والإسكندرية والغردقة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع المرتبطة فى منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.