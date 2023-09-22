أكام الراجحى تحقق 5 مليارات جنيه مبيعات بمشروع DOSE - جريدة البورصة

(MENAFN- Al-BoNews) 8 مليارات جنيه استثمارات“DOSE” بمساحة 125 فدانًا فى الساحل الشمالى الشركة تدرس التوسع بتنفيذ مشروعات جديدة فى مصر والسعودية
قال إدريس محمد، الرئيس التنفيذى لشركة أكام الراجحى للتطوير العقارى، إن الشركة تخطط للدخول إلى السوق السعودى قريبا خاصة وأن هناك دراسات جدية لعدد من المشروعات فى ظل النهضة العمرانية التى تشهدها المملكة.
وأضاف محمد لـ”البورصة”، أن الشركة لديها خطة طموحة للتوسع داخل السوق المصرى أيضا بطرح مشروعات عمرانية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الشركة تدرس عددا من الفرص الاستثمارية التى تتماشى مع خطتها لتنفيذ مشروعات عمرانية مستدامة من حيث الخدمات والتصميمات الهندسية.
وقال إن شركة“أكام الراجحى” منذ انطلاقها بالسوق المصرى وهى تعتمد على استراتيجية واضحة من حيث اختيار أماكن مشروعاتها بأفضل الأماكن الاستثمارية فى مصر بالإضافة إلى مراعاة التصميمات المعمارية والخدمات الترفيهية التى يقدمها المشروع لقاطنيه لتحقيق أعلى معدلات الرفاهية وهذا ما تم مراعاته فى مشروع“DOSE” فى الساحل الشمالى.
وأضاف أن مبيعات الشركة بمشروع“DOSE” بلغت نحو 5 مليارات جنيه منذ طرحه فى السوق المصرى.
وأوضح أن مشروع“DOSE” يقع فى منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى الجديد، بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات جنيه على مساحة 125 فدانًا بعدد من الخدمات الجديدة فى هذه المنطقة الحيوية على الساحل الشمالى.
وقال إن استراتيجية وخطط الشركة خلال الفترة المقبلة تعتمد على التوسع فى أفضل المناطق الحيوية فى مصر والتى تتماشى مع الخطط التنموية للدولة.
وأضاف أن ما تشهده مصر الآن من نهضة عمرانية أعطى دافعا قويا وكبيرا للشركات المصرية العاملة بالمجال العقارى والمستثمرين العرب والأجانب فى التوسع بالسوق المصرى واغتنام فرصة توسع الدولة فى إنشاء مدن ومشروعات عمرانية جديدة، خاصة فى مدن الجيل الرابع.
وأشار إلى اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى من خلال توحيد جهة الولاية وإعداد مخطط عالمى لتنمية المنطقة مما سيساهم بشكل مباشر فى وضع مصر على خريطة السياحة العالمية ويحقق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وأوضح محمد أن مشروع“DOSE” يقدم للسوق المصرى فكرا جديدا ومبتكرا لإنشاء منتجع ساحلى يضاهى المنتجعات العالمية، ويوفر الحلول العملية والجوهرية لمعظم التحديات التى كان يقابلها عملاء منطقة الساحل الشمالى. اقرأ أيضا:“أكام الراجحى” تتعاون مع مجموعة“IHG” لإدارة وتشغيل فندق“Voco”
وقال إنهم حرصوا على تنفيذ مشروع عالمى على شاطئ بواجهة بحر 450 وسط مسطحات مائية واسعة ومناطق مفتوحة تمثل 70% من مساحة المشروع، ومساحة 9 أفدنة من البحيرات الصناعية، بالإضافة إلى أن أكثر من 60% من الوحدات ترى البحر و30% برؤية وإطلالة كاملة للبحر و10% من الوحدات فقط على البحيرات وحمامات السباحة بالإضافة إلى وجود 30 كهفا سياحيا يحتوى على حمامات سباحة خاصة لضمان الخصوصية برؤية بانورامية للبحر والمشروع بالكامل.
كما يوفر المشروع مجموعة متنوعة وشاملة من الخدمات والمرافق بما فى ذلك وحدات فندقية مميزة وفندق عالمى فاخر 5 نجوم، ومول للتسوق، وشاطئ خاص، ومطبخ مركزى، وأماكن خاصة بأنشطة الأطفال المختلفة لتنمية المهارات، ومطاعم، ومقاه، وناد خاص للأعضاء على الشاطئ، وإنشاء 7 لاجون بطول المشروع وعدد من حمامات السباحة، وصالة ألعاب رياضية ترى البحر، ومركز طبى.
وتابع الرئيس التنفيذى للشركة: أحد أكبر التحديات التى واجهتنا قبل إطلاق المشروع هو تقديم مشروع مختلف من حيث الفكر الفلسفى للشركة والمتمثل فى“أنسنة العقار” وتحويل المشروعات الخاصة بنا إلى مجتمعات تنبض بالحياة والسعادة ومن هنا خرج المفهوم الخاص باسم المشروع وهو“DOSE” والذى يعنى الوصول داخل المشروع لأعلى مراحل السعادة من خلال تحليل لسيكولوجية الإنسان وطبيعته، بالإضافة إلى مراعاتنا جيدا للتصميم والتخطيط للمشروع ليكون أحد أكثر المشروعات تنافسية وجاذبية للعملاء وذلك نظرا للمنافسة الشديدة المتوقعة فى هذه المنطقة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف محمد، أن الشركة عكفت على الخروج للسوق المصرى بتصميمات مبتكرة ذات طابع معمارى ممزوج بالعمارة الحديثة ويهدف إلى تلبية احتياجات العميل وأماكن خدمات وترفيه عالمية بتنوع مختلف وجديد على طبيعة السوق المصرى.
وأوضح أن شركة“أكام الراجحى” وقعت بروتوكول تعاون مع مجموعة فنادق ومنتجعات“IHG” لإدارة الفندق الخاص بمشروع“DOSE” تحت العلامة التجارية“فوكو”.
وقال إن توقيع هذا الاتفاق يتماشى مع الرؤية والاستراتيجية الخاصة بالشركة فى تنفيذ مشروع مختلف بمنطقة الساحل الشمالى، مشيرا إلى أن مجموعة فنادق ومنتجعات“IHG” بشكل عام والعلامة التجارية“فوكو” بوجه خاص لهما مكانة عالمية.
وأشار إلى أن فندق ومنتجع“فوكو” يضم 300 غرفة فندقية وشاليهات وتوين هاوس على البحر مباشرة، ويوفر إطلالة بزاوية 360 درجة على الشاطئ ويقدم كافة الخدمات الترفيهية والسياحية للمشروع ومناظر طبيعية وبحيرات صناعية وحمامات سباحة ونادى صحى وممرات للجرى وركوب الدراجات ومركز تسوق ومنتزه مائى“Dose أكوا بارك”.
وحول خطط الشركة فى التوسع خلال الفترة المقبلة، قال محمد إن استراتيجية وخطط الشركة تعتمد على التوسع فى أفضل المناطق الحيوية فى مصر والتى تتماشى مع الخطط التنموية للدولة وخاصة فى المدن الساحلية والجديدة.