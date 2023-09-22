أكام الراجحى تحقق 5 مليارات جنيه مبيعات بمشروع DOSE - جريدة البورصة

قال إدريس محمد، الرئيس التنفيذى لشركة أكام الراجحى للتطوير العقارى، إن الشركة تخطط للدخول إلى السوق السعودى قريبا خاصة وأن هناك دراسات جدية لعدد من المشروعات فى ظل النهضة العمرانية التى تشهدها المملكة.

وأضاف محمد لـ”البورصة”، أن الشركة لديها خطة طموحة للتوسع داخل السوق المصرى أيضا بطرح مشروعات عمرانية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الشركة تدرس عددا من الفرص الاستثمارية التى تتماشى مع خطتها لتنفيذ مشروعات عمرانية مستدامة من حيث الخدمات والتصميمات الهندسية.

وقال إن شركة“أكام الراجحى” منذ انطلاقها بالسوق المصرى وهى تعتمد على استراتيجية واضحة من حيث اختيار أماكن مشروعاتها بأفضل الأماكن الاستثمارية فى مصر بالإضافة إلى مراعاة التصميمات المعمارية والخدمات الترفيهية التى يقدمها المشروع لقاطنيه لتحقيق أعلى معدلات الرفاهية وهذا ما تم مراعاته فى مشروع“DOSE” فى الساحل الشمالى.

وأضاف أن مبيعات الشركة بمشروع“DOSE” بلغت نحو 5 مليارات جنيه منذ طرحه فى السوق المصرى.

وأوضح أن مشروع“DOSE” يقع فى منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى الجديد، بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات جنيه على مساحة 125 فدانًا بعدد من الخدمات الجديدة فى هذه المنطقة الحيوية على الساحل الشمالى.

وقال إن استراتيجية وخطط الشركة خلال الفترة المقبلة تعتمد على التوسع فى أفضل المناطق الحيوية فى مصر والتى تتماشى مع الخطط التنموية للدولة.

وأضاف أن ما تشهده مصر الآن من نهضة عمرانية أعطى دافعا قويا وكبيرا للشركات المصرية العاملة بالمجال العقارى والمستثمرين العرب والأجانب فى التوسع بالسوق المصرى واغتنام فرصة توسع الدولة فى إنشاء مدن ومشروعات عمرانية جديدة، خاصة فى مدن الجيل الرابع.

وأشار إلى اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى من خلال توحيد جهة الولاية وإعداد مخطط عالمى لتنمية المنطقة مما سيساهم بشكل مباشر فى وضع مصر على خريطة السياحة العالمية ويحقق التنمية المستدامة بالمنطقة.

وأوضح محمد أن مشروع“DOSE” يقدم للسوق المصرى فكرا جديدا ومبتكرا لإنشاء منتجع ساحلى يضاهى المنتجعات العالمية، ويوفر الحلول العملية والجوهرية لمعظم التحديات التى كان يقابلها عملاء منطقة الساحل الشمالى.

وقال إنهم حرصوا على تنفيذ مشروع عالمى على شاطئ بواجهة بحر 450 وسط مسطحات مائية واسعة ومناطق مفتوحة تمثل 70% من مساحة المشروع، ومساحة 9 أفدنة من البحيرات الصناعية، بالإضافة إلى أن أكثر من 60% من الوحدات ترى البحر و30% برؤية وإطلالة كاملة للبحر و10% من الوحدات فقط على البحيرات وحمامات السباحة بالإضافة إلى وجود 30 كهفا سياحيا يحتوى على حمامات سباحة خاصة لضمان الخصوصية برؤية بانورامية للبحر والمشروع بالكامل.

كما يوفر المشروع مجموعة متنوعة وشاملة من الخدمات والمرافق بما فى ذلك وحدات فندقية مميزة وفندق عالمى فاخر 5 نجوم، ومول للتسوق، وشاطئ خاص، ومطبخ مركزى، وأماكن خاصة بأنشطة الأطفال المختلفة لتنمية المهارات، ومطاعم، ومقاه، وناد خاص للأعضاء على الشاطئ، وإنشاء 7 لاجون بطول المشروع وعدد من حمامات السباحة، وصالة ألعاب رياضية ترى البحر، ومركز طبى.

وتابع الرئيس التنفيذى للشركة: أحد أكبر التحديات التى واجهتنا قبل إطلاق المشروع هو تقديم مشروع مختلف من حيث الفكر الفلسفى للشركة والمتمثل فى“أنسنة العقار” وتحويل المشروعات الخاصة بنا إلى مجتمعات تنبض بالحياة والسعادة ومن هنا خرج المفهوم الخاص باسم المشروع وهو“DOSE” والذى يعنى الوصول داخل المشروع لأعلى مراحل السعادة من خلال تحليل لسيكولوجية الإنسان وطبيعته، بالإضافة إلى مراعاتنا جيدا للتصميم والتخطيط للمشروع ليكون أحد أكثر المشروعات تنافسية وجاذبية للعملاء وذلك نظرا للمنافسة الشديدة المتوقعة فى هذه المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف محمد، أن الشركة عكفت على الخروج للسوق المصرى بتصميمات مبتكرة ذات طابع معمارى ممزوج بالعمارة الحديثة ويهدف إلى تلبية احتياجات العميل وأماكن خدمات وترفيه عالمية بتنوع مختلف وجديد على طبيعة السوق المصرى.

وأوضح أن شركة“أكام الراجحى” وقعت بروتوكول تعاون مع مجموعة فنادق ومنتجعات“IHG” لإدارة الفندق الخاص بمشروع“DOSE” تحت العلامة التجارية“فوكو”.

وقال إن توقيع هذا الاتفاق يتماشى مع الرؤية والاستراتيجية الخاصة بالشركة فى تنفيذ مشروع مختلف بمنطقة الساحل الشمالى، مشيرا إلى أن مجموعة فنادق ومنتجعات“IHG” بشكل عام والعلامة التجارية“فوكو” بوجه خاص لهما مكانة عالمية.

وأشار إلى أن فندق ومنتجع“فوكو” يضم 300 غرفة فندقية وشاليهات وتوين هاوس على البحر مباشرة، ويوفر إطلالة بزاوية 360 درجة على الشاطئ ويقدم كافة الخدمات الترفيهية والسياحية للمشروع ومناظر طبيعية وبحيرات صناعية وحمامات سباحة ونادى صحى وممرات للجرى وركوب الدراجات ومركز تسوق ومنتزه مائى“Dose أكوا بارك”.

وحول خطط الشركة فى التوسع خلال الفترة المقبلة، قال محمد إن استراتيجية وخطط الشركة تعتمد على التوسع فى أفضل المناطق الحيوية فى مصر والتى تتماشى مع الخطط التنموية للدولة وخاصة فى المدن الساحلية والجديدة.