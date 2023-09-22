مدير المعرض: ((سيتى سكيب مصر 2023)) يضم أكثر من 70 عارضاً - جريدة البورصة

(MENAFN- Al-BoNews) المعرض يشهد إطلاق مشروعات جديدة للشركات العقارية الحكومة وفرت العديد من التسهيلات والإجراءات لدعم القطاع العقارى
قال روبير دانيال، مدير معرض ((سيتى سكيب)) العقارى، إنَّ معرض ((سيتى سكيب مصر 2023)) يهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من المشاريع العقارية والفرص الاستثمارية.
وأضاف دانيال لـ((البورصة))، أن ((سيتى سكيب مصر)) يتضمن مؤتمرات وندوات وجلسات نقاش تتناول الاتجاهات الحالية والتحديات والفرص فى صناعة التطوير العقارى.
وأوضح أنه تم تصميم المعرض على أكبر مساحة ممكنة لإتاحة الفرصة للعديد من الشركات العقارية لعرض نماذج مشروعاتها المختلفة خلال المعرض، وقد وصلت مساحة المعرض لأكثر من 35 ألف متر مربع مغطاة فى 4 صالات عرض، لطرح مئات المشروعات بمعظم المواقع الرئيسية فى مصر.
وقال ((دانيال))، إنَّ معرض ((سيتى سكيب مصر)) لهذا العام يضم أكثر من 70 عارضاً، وسيتم خلال المعرض الإعلان عن إطلاق مشروعات حصرية ونظم تقسيط متميزة، ونتوقع أن تشهد هذه النسخة من المعرض أكثر من 20 ألف زائر.
وأضاف أن القطاع العقارى شهد، خلال الفترة الماضية، العديد من التحديات؛ حيث تأثرت معظم دول العالم بشكل عام بموجات تضخمية أثرت على الوضع الاقتصادى العالمى ككل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل ملحوظ نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات البناء والتشييد.
وأوضح ((دانيال))، أن الحكومة المصرية وغرفة التطوير العقارى قامتا بتوفير العديد من التسهيلات والإجراءات لدعم القطاع العقارى ليظل فى ريادته كواحد من القطاعات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية.
وقال إن النسخة الـ12 من معرض سيتى سكيب هذا العام، تأتى تأكيداً على تماسك السوق المصرى؛ حيث يهدف المعرض إلى تنشيط السوق العقارى، وعملية البيع والشراء بين كبار الشركات والعملاء، الأمر الذى سيسهم فى تنشيط الاقتصاد وكوسيلة مهمة للادخار والحفاظ على الأموال.
وأشار إلى وجود العديد من المشروعات العقارية الكبرى التى سيتم عرضها خلال المعرض تستهدف تصدير العقار للعرب والمصريين العاملين خارج مصر، والأجانب الذين يتطلعون لشراء وحدات عقارية فى المدن الساحلية.
وأضاف أن شراء الوحدات العقارية فى مصر حالياً يعد فرصة مهمة قياساً على فروق العملة، وهى من ناحية تمثل وعاء استثماريا لمن لديهم فوائض أموال، وتمثل من ناحية أخرى وسيلة مهمة لجلب العملة الأجنبية وضخها فى الاقتصاد المصرى. اقرأ أيضا:“رويال للتطوير” تطرح مشروع“مونارك” خلال“سيتى سكيب مصر”
وأوضح ((دانيال))، أن العديد من المشروعات الكبرى استطاعت جذب آلاف المصريين والعرب؛ لأنه تم بناؤها وفقاً للمعايير العالمية فى التصميم والبناء، ومنها على سبيل المثال: العاصمة الإدارية، ودمياط الجديدة، والعلمين الجديدة، فضلاً عن المشروعات الهائلة المنتشرة على الساحل الشمالى ومحافظة البحر الأحمر والتى تلبى رغبات واحتياجات عملاء القطاع العقارى سواء للسكن أو العيش أو الاستثمار.
وقال إن مصر تمتلك جميع المقومات التى تجعلها جاذبة للتوسع فى القطاع العقارى، ومنها الموقع الجغرافى، وزيادة عدد السكان، وتطوير البنية التحتية.
وأضاف أن الحكومة المصرية حرصت على تطوير وتنظيم القطاع العقارى من خلال العديد من الإجراءات منها زيادة مدد المشروعات بنسبة 20% على المدة الأصلية بما لا يقل عن عام، وهو أمر مهم جداً حالياً، بالإضافة الى العديد من القرارات الأخرى فيما يخص أسعار الفائدة، وفترات السماح ومساحات البناء.
وأوضح أن معرض ((سيتى سكيب)) سوف يتضمن العديد من الحوارات التفاعلية وورش العمل المختلفة التى تناقش سبل تنشيط القطاع العقارى باعتباره محركاً للنمو وداعماً رئيسياً للاقتصاد، بالإضافة الى احتياجات القطاع من حوافز وإعفاءات مختلفة وكذلك احتياجات العملاء وغيرها.
وقال إن أهم ما يميز فعاليات النسخة الـ12، هى منصة Cityscape Talks والتى تتضمن عدداً من الجلسات بمشاركة كبار المطورين العقاريين والمستثمرين وممثلى الحكومة وصناع القرار الرئيسيين لمناقشة أهم تطورات القطاعين العام والخاص وفرص الاستثمار والتمويل والرهن العقارى والاستدامة فيما يخص القطاع العقارى.
وأضاف أن من ضمن فعاليات Cityscape Talks، سيتم عقد حلقة نقاشية تحت عنوان ((المرأة فى القطاع العقارى)) لمناقشة دور المرأة الحيوى فى نمو القطاع، وإطلاق مبادرة Cityscape Women in Real Estate (WIRE)، بالإضافة إلى ورشة عمل لفن الهندسة المعمارية بدعم من المعهد الملكى للمهندسين المعماريين البريطانيين ((RIBA))، إلى جانب مناقشة ((الاستدامة فى القطاع العقارى)).
وأشار إلى أن القطاع العقارى شهد، خلال الفترة الماضية، نقطة تحول حقيقية فى الاقتصاد المصرى، فعلى سبيل المثال التوجه نحو البنية التحتية ومدن الجيل الرابع يسهم بلا شك فى تغيير المفهوم عن العقار، وأنه من أجل السكن أو العيش فقط؛ حيث إنَّ التوجه الحالى يسير باتجاه الرفاهية وتوفير كل متطلبات الحياة الممكنة مع مراعاة البيئة والاستدامة فى بناء الوحدات السكنية وتوفير أكبر قدر من المساحات الواسعة والخضراء وغيرها.
وقال إن هذا التوجه العمرانى الجديد يؤكد أن الصورة الجديدة لمصر ستكون مختلفة بشكل كبير عما مضى؛ حيث شرعت الحكومة فى التوسع من خلال المشروعات الضخمة والتى يعتبر أهمها مشروع العاصمة الإدارية، والتى ستسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات ويشجع القطاع الخاص على التوسع وبناء المزيد من التجمعات السكنية المتنوعة والمتكاملة.
وأضاف ((دانيال))، أن الاستثمار فى القطاع العقارى يعد الملاذ الآمن للحفاظ على المدخرات والأموال من التآكل وتراجع قيمتها، وهذا ما يبرر اتجاه معظم من لديهم فوائض أموال أو من يستطيعون شراء وحدة سكنية بنظام التقسيط إلى شراء وحدة سكنية على الأقل لحفظ قيمة أموالهم.
وأوضح أن العقار يمكن بيعه والحصول على ثمنه فى أى وقت ولا تتراجع قيمته؛ بسبب عدم الاستغلال، وتتنوع فرص الاستثمار العقارى بين المشروعات السكنية والإدارية.
وقال إن وجود العديد من الشركات العقارية فى السوق المصرى، جعل هناك حالة من التنافس التى تهم فى النهاية عميل العقار والراغبين فى شراء وحدة سكنية، وجعل الشركات تتبارى فى تقديم المزيد من العروض والتسهيلات فى السداد التى تسهم فى جذب مزيد من العملاء إلى القطاع العقارى بما يعود على إنعاش السوق بشكل عام.