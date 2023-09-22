مدير المعرض: ((سيتى سكيب مصر 2023)) يضم أكثر من 70 عارضاً - جريدة البورصة

قال روبير دانيال، مدير معرض ((سيتى سكيب)) العقارى، إنَّ معرض ((سيتى سكيب مصر 2023)) يهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من المشاريع العقارية والفرص الاستثمارية.

وأضاف دانيال لـ((البورصة))، أن ((سيتى سكيب مصر)) يتضمن مؤتمرات وندوات وجلسات نقاش تتناول الاتجاهات الحالية والتحديات والفرص فى صناعة التطوير العقارى.

وأوضح أنه تم تصميم المعرض على أكبر مساحة ممكنة لإتاحة الفرصة للعديد من الشركات العقارية لعرض نماذج مشروعاتها المختلفة خلال المعرض، وقد وصلت مساحة المعرض لأكثر من 35 ألف متر مربع مغطاة فى 4 صالات عرض، لطرح مئات المشروعات بمعظم المواقع الرئيسية فى مصر.

وقال ((دانيال))، إنَّ معرض ((سيتى سكيب مصر)) لهذا العام يضم أكثر من 70 عارضاً، وسيتم خلال المعرض الإعلان عن إطلاق مشروعات حصرية ونظم تقسيط متميزة، ونتوقع أن تشهد هذه النسخة من المعرض أكثر من 20 ألف زائر.

وأضاف أن القطاع العقارى شهد، خلال الفترة الماضية، العديد من التحديات؛ حيث تأثرت معظم دول العالم بشكل عام بموجات تضخمية أثرت على الوضع الاقتصادى العالمى ككل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل ملحوظ نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات البناء والتشييد.

وأوضح ((دانيال))، أن الحكومة المصرية وغرفة التطوير العقارى قامتا بتوفير العديد من التسهيلات والإجراءات لدعم القطاع العقارى ليظل فى ريادته كواحد من القطاعات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية.

وقال إن النسخة الـ12 من معرض سيتى سكيب هذا العام، تأتى تأكيداً على تماسك السوق المصرى؛ حيث يهدف المعرض إلى تنشيط السوق العقارى، وعملية البيع والشراء بين كبار الشركات والعملاء، الأمر الذى سيسهم فى تنشيط الاقتصاد وكوسيلة مهمة للادخار والحفاظ على الأموال.

وأشار إلى وجود العديد من المشروعات العقارية الكبرى التى سيتم عرضها خلال المعرض تستهدف تصدير العقار للعرب والمصريين العاملين خارج مصر، والأجانب الذين يتطلعون لشراء وحدات عقارية فى المدن الساحلية.

وأضاف أن شراء الوحدات العقارية فى مصر حالياً يعد فرصة مهمة قياساً على فروق العملة، وهى من ناحية تمثل وعاء استثماريا لمن لديهم فوائض أموال، وتمثل من ناحية أخرى وسيلة مهمة لجلب العملة الأجنبية وضخها فى الاقتصاد المصرى.

وأوضح ((دانيال))، أن العديد من المشروعات الكبرى استطاعت جذب آلاف المصريين والعرب؛ لأنه تم بناؤها وفقاً للمعايير العالمية فى التصميم والبناء، ومنها على سبيل المثال: العاصمة الإدارية، ودمياط الجديدة، والعلمين الجديدة، فضلاً عن المشروعات الهائلة المنتشرة على الساحل الشمالى ومحافظة البحر الأحمر والتى تلبى رغبات واحتياجات عملاء القطاع العقارى سواء للسكن أو العيش أو الاستثمار.

وقال إن مصر تمتلك جميع المقومات التى تجعلها جاذبة للتوسع فى القطاع العقارى، ومنها الموقع الجغرافى، وزيادة عدد السكان، وتطوير البنية التحتية.

وأضاف أن الحكومة المصرية حرصت على تطوير وتنظيم القطاع العقارى من خلال العديد من الإجراءات منها زيادة مدد المشروعات بنسبة 20% على المدة الأصلية بما لا يقل عن عام، وهو أمر مهم جداً حالياً، بالإضافة الى العديد من القرارات الأخرى فيما يخص أسعار الفائدة، وفترات السماح ومساحات البناء.

وأوضح أن معرض ((سيتى سكيب)) سوف يتضمن العديد من الحوارات التفاعلية وورش العمل المختلفة التى تناقش سبل تنشيط القطاع العقارى باعتباره محركاً للنمو وداعماً رئيسياً للاقتصاد، بالإضافة الى احتياجات القطاع من حوافز وإعفاءات مختلفة وكذلك احتياجات العملاء وغيرها.

وقال إن أهم ما يميز فعاليات النسخة الـ12، هى منصة Cityscape Talks والتى تتضمن عدداً من الجلسات بمشاركة كبار المطورين العقاريين والمستثمرين وممثلى الحكومة وصناع القرار الرئيسيين لمناقشة أهم تطورات القطاعين العام والخاص وفرص الاستثمار والتمويل والرهن العقارى والاستدامة فيما يخص القطاع العقارى.

وأضاف أن من ضمن فعاليات Cityscape Talks، سيتم عقد حلقة نقاشية تحت عنوان ((المرأة فى القطاع العقارى)) لمناقشة دور المرأة الحيوى فى نمو القطاع، وإطلاق مبادرة Cityscape Women in Real Estate (WIRE)، بالإضافة إلى ورشة عمل لفن الهندسة المعمارية بدعم من المعهد الملكى للمهندسين المعماريين البريطانيين ((RIBA))، إلى جانب مناقشة ((الاستدامة فى القطاع العقارى)).

وأشار إلى أن القطاع العقارى شهد، خلال الفترة الماضية، نقطة تحول حقيقية فى الاقتصاد المصرى، فعلى سبيل المثال التوجه نحو البنية التحتية ومدن الجيل الرابع يسهم بلا شك فى تغيير المفهوم عن العقار، وأنه من أجل السكن أو العيش فقط؛ حيث إنَّ التوجه الحالى يسير باتجاه الرفاهية وتوفير كل متطلبات الحياة الممكنة مع مراعاة البيئة والاستدامة فى بناء الوحدات السكنية وتوفير أكبر قدر من المساحات الواسعة والخضراء وغيرها.

وقال إن هذا التوجه العمرانى الجديد يؤكد أن الصورة الجديدة لمصر ستكون مختلفة بشكل كبير عما مضى؛ حيث شرعت الحكومة فى التوسع من خلال المشروعات الضخمة والتى يعتبر أهمها مشروع العاصمة الإدارية، والتى ستسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات ويشجع القطاع الخاص على التوسع وبناء المزيد من التجمعات السكنية المتنوعة والمتكاملة.

وأضاف ((دانيال))، أن الاستثمار فى القطاع العقارى يعد الملاذ الآمن للحفاظ على المدخرات والأموال من التآكل وتراجع قيمتها، وهذا ما يبرر اتجاه معظم من لديهم فوائض أموال أو من يستطيعون شراء وحدة سكنية بنظام التقسيط إلى شراء وحدة سكنية على الأقل لحفظ قيمة أموالهم.

وأوضح أن العقار يمكن بيعه والحصول على ثمنه فى أى وقت ولا تتراجع قيمته؛ بسبب عدم الاستغلال، وتتنوع فرص الاستثمار العقارى بين المشروعات السكنية والإدارية.

وقال إن وجود العديد من الشركات العقارية فى السوق المصرى، جعل هناك حالة من التنافس التى تهم فى النهاية عميل العقار والراغبين فى شراء وحدة سكنية، وجعل الشركات تتبارى فى تقديم المزيد من العروض والتسهيلات فى السداد التى تسهم فى جذب مزيد من العملاء إلى القطاع العقارى بما يعود على إنعاش السوق بشكل عام.