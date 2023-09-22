حسام هيبة: مصر من أكبر وجهات الاستثمار المحلى والأجنبى فى القطاع العقارى - جريدة البورصة

حسام هيبة: مصر من أكبر وجهات الاستثمار المحلى والأجنبى فى القطاع العقارى - جريدة البورصة
التاريخ
9/22/2023 10:21:12 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إن مصر من أكبر وجهات الاستثمار المحلى والأجنبى فى القطاع العقارى نظرًا لموقعها الاستراتيجى وتنوع الثقافات الموجودة بها واستيعابها لمختلف الجنسيات مما يجعلها محل جذب لمستثمرين من جهات مختلفة.
وأضاف هيبة، خلال مؤتمر سيتى سكيب العقارى، أن القطاع العقارى من أكبر مخازن القيمة بالنسبة للمستثمرين، ويساهم فى دعم نمو الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن الحكومة وضعت استراتيجيات لزيادة جاذبية بيئة الاستثمار، ودعم نمو مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى، والتشجيع على تدشين مدن الجيل الرابع نظرًا للقيمة المضافة التى تقدمها تلك المدن للاقتصاد.
كتبت: أمل سعدواى
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