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حسام هيبة: مصر من أكبر وجهات الاستثمار المحلى والأجنبى فى القطاع العقارى - جريدة البورصة

9/22/2023 10:21:12 AM
(MENAFN- Al-BoNews) قال حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إن مصر من أكبر وجهات الاستثمار المحلى والأجنبى فى القطاع العقارى نظرًا لموقعها الاستراتيجى وتنوع الثقافات الموجودة بها واستيعابها لمختلف الجنسيات مما يجعلها محل جذب لمستثمرين من جهات مختلفة.

وأضاف هيبة، خلال مؤتمر سيتى سكيب العقارى، أن القطاع العقارى من أكبر مخازن القيمة بالنسبة للمستثمرين، ويساهم فى دعم نمو الاقتصاد المصرى.

وأوضح أن الحكومة وضعت استراتيجيات لزيادة جاذبية بيئة الاستثمار، ودعم نمو مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى، والتشجيع على تدشين مدن الجيل الرابع نظرًا للقيمة المضافة التى تقدمها تلك المدن للاقتصاد.

كتبت: أمل سعدواى

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