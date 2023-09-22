خالد عباس: 260 مليار جنيه أصول شركة العاصمة الإدارية - جريدة البورصة

وأضاف عباس، خلال مؤتمر سيتى سكيب العقارى، أنه جارى العمل على إجراءات ما قبل الطرح، متوقعا أن يتم الطرح منتصف العام المقبل 2024.

وأوضح عباس، أن شركة العاصمة الإدارية تمتلك أصولا تتجاوز قيمتها 260 مليار جنيه حتى الآن.

وقال إن شركة العاصمة الإدارية اقتربت من إنهاء تنفيذ 70% من المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، والتى تقدر مساحتها بنحو 40 ألف فدان.

وأضاف أن شركة العاصمة الإدارية منحت حوافز كثيرة لمساعدة المطورين العاملين فى العاصمة الإدارية، ومنها جدولة المديونيات وإلغاء الغرامات.

وأوضح أنه سيتم طرح أراضى للمستثمرين فى العاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة بدون فوائد على فترات سداد تصل 4 سنوات وأقساط ثابتة طوال مدة السداد.





كتبت – سحر نصر وأمل سعداوى