خالد عباس: 260 مليار جنيه أصول شركة العاصمة الإدارية - جريدة البورصة

خالد عباس: 260 مليار جنيه أصول شركة العاصمة الإدارية - جريدة البورصة
التاريخ
9/22/2023 10:21:11 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنه من المخطط طرح نسبة من 5% إلى 10% من الشركة فى البورصة المصرية.
وأضاف عباس، خلال مؤتمر سيتى سكيب العقارى، أنه جارى العمل على إجراءات ما قبل الطرح، متوقعا أن يتم الطرح منتصف العام المقبل 2024.
وأوضح عباس، أن شركة العاصمة الإدارية تمتلك أصولا تتجاوز قيمتها 260 مليار جنيه حتى الآن.
وقال إن شركة العاصمة الإدارية اقتربت من إنهاء تنفيذ 70% من المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، والتى تقدر مساحتها بنحو 40 ألف فدان.
وأضاف أن شركة العاصمة الإدارية منحت حوافز كثيرة لمساعدة المطورين العاملين فى العاصمة الإدارية، ومنها جدولة المديونيات وإلغاء الغرامات.
وأوضح أنه سيتم طرح أراضى للمستثمرين فى العاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة بدون فوائد على فترات سداد تصل 4 سنوات وأقساط ثابتة طوال مدة السداد.
كتبت – سحر نصر وأمل سعداوى
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