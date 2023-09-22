معاون وزير الإسكان يفتتح سيتى سكيب مصر 2023 فى نسخته الـ12 - جريدة البورصة

ويشارك فى معرض سيتى سكيب 2023، أكثر من 70 عارضاً، ويضم عدداً كبيراً من المشروعات العقارية ذات التصميمات المعمارية العالمية الحديثة، ويتيح المعرض فرصة لمناقشة مستجدات القطاع العقارى محلياً وعالمياً، والتواصل وتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات فى مجال العقارات بين المهتمين بذلك القطاع الاستراتيجى، بما يسهم فى رسم مستقبل خريطة العقارات فى مصر، ويعمل على تحفيز فرص الاستثمار محلياً وعالمياً.

وأكد معاون وزير الإسكان، أن القطاع العقارى يلعب دوراً مهماً فى الاقتصاد الوطنى، ويسهم بنسبة كبيرة فى الناتج المحلى الإجمالى، ويوفر فرص عمل للعديد من القطاعات الأخرى مثل البناء والتشييد والصناعة.

وأوضح أن الحكومة أصدرت العديد من القرارات والتسهيلات التى ساهمت فى تنشيط القطاع العقارى، ومَكنت المطورين العقاريين من توسيع وزيادة استثماراتهم، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030 التى تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وجعل مصر مركزًا إقليمياً وعالمياً للاستثمارات المختلفة فى جميع القطاعات.

وأضاف معاون وزير الإسكان: يساهم معرض سيتى سكيب فى تدفق الاستثمارات بالقطاع العقارى، ونمو الطلب على تملك العقارات بغرض السكن أو الاستثمار، ويتيح فرصة الاطلاع على تطورات القطاع خلال الفترة الحالية والمستقبلية، ويعد منصة مثالية لعرض المشروعات العقارية الجديدة، وتوفير مجال للتواصل المباشر بين المواطنين الراغبين فى شراء عقار والمطورين العقاريين، مما يسهل عملية التفاوض وعقد الصفقات المختلفة، كما يعد فرصة للاطلاع على التقنيات الحديثة التى تقود القطاع العقارى، بما فى ذلك أحدث اتجاهات التصميم والهندسة والبناء، والتكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعى وغيرها، والتى تسهم فى تحفيز فرص الاستثمار ورسم مستقبل قطاع العقارات بمصر.

كتبت: أمل سعداوى