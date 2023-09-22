معاون وزير الإسكان يفتتح سيتى سكيب مصر 2023 فى نسخته الـ12 - جريدة البورصة

معاون وزير الإسكان يفتتح سيتى سكيب مصر 2023 فى نسخته الـ12 - جريدة البورصة
التاريخ
9/22/2023 10:21:10 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
افتتح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، والمشرف على مكتبه – نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، النسخة الـ12 لمعرض سيتى سكيب مصر 2023، الذى تنظمه شركة إنفورما ماركتس، ويستمر حتى 23 سبتمبر، بمركز مصر الدولى للمعارض بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية وزارة الإسكان.
ويشارك فى معرض سيتى سكيب 2023، أكثر من 70 عارضاً، ويضم عدداً كبيراً من المشروعات العقارية ذات التصميمات المعمارية العالمية الحديثة، ويتيح المعرض فرصة لمناقشة مستجدات القطاع العقارى محلياً وعالمياً، والتواصل وتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات فى مجال العقارات بين المهتمين بذلك القطاع الاستراتيجى، بما يسهم فى رسم مستقبل خريطة العقارات فى مصر، ويعمل على تحفيز فرص الاستثمار محلياً وعالمياً.
وأكد معاون وزير الإسكان، أن القطاع العقارى يلعب دوراً مهماً فى الاقتصاد الوطنى، ويسهم بنسبة كبيرة فى الناتج المحلى الإجمالى، ويوفر فرص عمل للعديد من القطاعات الأخرى مثل البناء والتشييد والصناعة.
وأوضح أن الحكومة أصدرت العديد من القرارات والتسهيلات التى ساهمت فى تنشيط القطاع العقارى، ومَكنت المطورين العقاريين من توسيع وزيادة استثماراتهم، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030 التى تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وجعل مصر مركزًا إقليمياً وعالمياً للاستثمارات المختلفة فى جميع القطاعات.
وأضاف معاون وزير الإسكان: يساهم معرض سيتى سكيب فى تدفق الاستثمارات بالقطاع العقارى، ونمو الطلب على تملك العقارات بغرض السكن أو الاستثمار، ويتيح فرصة الاطلاع على تطورات القطاع خلال الفترة الحالية والمستقبلية، ويعد منصة مثالية لعرض المشروعات العقارية الجديدة، وتوفير مجال للتواصل المباشر بين المواطنين الراغبين فى شراء عقار والمطورين العقاريين، مما يسهل عملية التفاوض وعقد الصفقات المختلفة، كما يعد فرصة للاطلاع على التقنيات الحديثة التى تقود القطاع العقارى، بما فى ذلك أحدث اتجاهات التصميم والهندسة والبناء، والتكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعى وغيرها، والتى تسهم فى تحفيز فرص الاستثمار ورسم مستقبل قطاع العقارات بمصر.
كتبت: أمل سعداوى
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