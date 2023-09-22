مدير سوديك: إقبال كبير من الأجانب على المنتج العقارى المصرى - جريدة البورصة

وأشار عامر إلى ضرورة أن يدرس المطور العقارى السوق جيدا، ويضع سياسة تسعير تتناسب مع الزيادات فى أسعار المواد الخام.

وأضاف عامر، خلال مؤتمر سيتى سكيب مصر، أن شركة سوديك لديها خطة للتحوط من الزيادات المستمرة فى الأسعار تتمثل فى الحفاظ على وجود مخزون من مواد البناء يكفى لمدة عام تقريبا لاستكمال تنفيذ المشروعات القائمة.

وأوضح أن القوة الشرائية للمواطن مازالت قائمة وقوية، ويستطيع السوق العقارى استيعاب أى زيادات فى أسعار العقارات بجميع أنواعها.

وقال عامر، إن هناك إقبالا كبيرا من الأجانب على شراء المنتج العقارى المصرى، خاصة العملاء من السوق الخليجى.





كتبت: سحر نصر وأمل سعداوى