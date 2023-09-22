مدير سوديك: إقبال كبير من الأجانب على المنتج العقارى المصرى - جريدة البورصة

مدير سوديك: إقبال كبير من الأجانب على المنتج العقارى المصرى - جريدة البورصة
التاريخ
9/22/2023 10:21:10 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال المهندس أيمن عامر، المدير العام لشركة سوديك، إن السوق العقارى واجه عددا من التحديات خلال الفترة الماضية منها ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة الأسعار بشكل مستمر.
وأشار عامر إلى ضرورة أن يدرس المطور العقارى السوق جيدا، ويضع سياسة تسعير تتناسب مع الزيادات فى أسعار المواد الخام.
وأضاف عامر، خلال مؤتمر سيتى سكيب مصر، أن شركة سوديك لديها خطة للتحوط من الزيادات المستمرة فى الأسعار تتمثل فى الحفاظ على وجود مخزون من مواد البناء يكفى لمدة عام تقريبا لاستكمال تنفيذ المشروعات القائمة.
وأوضح أن القوة الشرائية للمواطن مازالت قائمة وقوية، ويستطيع السوق العقارى استيعاب أى زيادات فى أسعار العقارات بجميع أنواعها.
وقال عامر، إن هناك إقبالا كبيرا من الأجانب على شراء المنتج العقارى المصرى، خاصة العملاء من السوق الخليجى.
كتبت: سحر نصر وأمل سعداوى
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