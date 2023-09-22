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خالد عباس: مفاوضات مع شركة عالمية لوضع برنامج ترفيهى استعدادا لافتتاح العاصمة الإدارية - جريدة البورصة

9/22/2023 10:21:10 AM
(MENAFN- Al-BoNews) قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه جارى التفاوض مع شركة عالمية متخصصة فى مجال الترفيه لوضع برنامج ترفيهى استعدادا لافتتاح العاصمة الإدارية.

وأوضح عباس، خلال مؤتمر سيتى سكيب العقارى ، أنه جارى تجهيز العاصمة الإدارية للاحتفال بالافتتاح خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن مدة البرنامج الترفيهى 24 شهرا.

وأضاف عباس، أن موعد الافتتاح الرسمى لم يحدد بعد، ولكن جارى العمل على تأهيل العاصمة وكافة المؤسسات الحكومية للعمل من مقراتها بالعاصمة الإدارية.

وأشار إلى أنه تم تصميم العاصمة الإدارية الجديدة لتكون مدينة مستدامة تراعى كافة معايير الجودة، وتدار وفقا للأنظمة التكنولوجية الحديثة.

كتبت: أمل سعداوى

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