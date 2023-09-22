خالد عباس: مفاوضات مع شركة عالمية لوضع برنامج ترفيهى استعدادا لافتتاح العاصمة الإدارية - جريدة البورصة

خالد عباس: مفاوضات مع شركة عالمية لوضع برنامج ترفيهى استعدادا لافتتاح العاصمة الإدارية - جريدة البورصة
التاريخ
9/22/2023 10:21:10 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه جارى التفاوض مع شركة عالمية متخصصة فى مجال الترفيه لوضع برنامج ترفيهى استعدادا لافتتاح العاصمة الإدارية.
وأوضح عباس، خلال مؤتمر سيتى سكيب العقارى ، أنه جارى تجهيز العاصمة الإدارية للاحتفال بالافتتاح خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن مدة البرنامج الترفيهى 24 شهرا.
وأضاف عباس، أن موعد الافتتاح الرسمى لم يحدد بعد، ولكن جارى العمل على تأهيل العاصمة وكافة المؤسسات الحكومية للعمل من مقراتها بالعاصمة الإدارية.
وأشار إلى أنه تم تصميم العاصمة الإدارية الجديدة لتكون مدينة مستدامة تراعى كافة معايير الجودة، وتدار وفقا للأنظمة التكنولوجية الحديثة.
كتبت: أمل سعداوى
MENAFN22092023000202011048ID1107122415
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.