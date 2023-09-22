البورصة المصرية تستهدف إطلاق سوق تداول العقارات قريبًا - جريدة البورصة

وأوضح أن البورصة تعمل حاليًا على الآليات الخاصة بالاسترداد والاكتتاب فى الصناديق العقارية على وجه الخصوص.

وأضاف طنطاوى، خلال مؤتمر سيتى سكيب العقارى، أن البورصة تستعد لتدشين البورصة العقارية التى تعمل بآلية تحويل ملكية العقار إلى وحدات لإتاحة طرحها للتداول فى هذا السوق مما يتيح إمكانية شراء حصص عينية من العقارات المتاحة للتداول فى السوق العقارية بهدف توظيف مدخرات المستثمرين.

وقال طنطاوى، إن تلك الحصص لن تكون خاضعة لضريبة التصرفات العقارية فى المعاملة الضريبية وسيطبق عليها ضريبة توزيعات الأرباح.