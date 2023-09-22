Friday, 22 September 2023 06:02 GMT

البورصة المصرية تستهدف إطلاق سوق تداول العقارات قريبًا - جريدة البورصة

9/22/2023 10:21:09 AM
(MENAFN- Al-BoNews) قال محمد طنطاوى المشرف على إدارات المخاطر والبحوث بالبورصة المصرية، إنه جارى العمل على جذب الصناديق العقارية المغلقة للقيد فى البورصة المصرية.

وأوضح أن البورصة تعمل حاليًا على الآليات الخاصة بالاسترداد والاكتتاب فى الصناديق العقارية على وجه الخصوص.

وأضاف طنطاوى، خلال مؤتمر سيتى سكيب العقارى، أن البورصة تستعد لتدشين البورصة العقارية التى تعمل بآلية تحويل ملكية العقار إلى وحدات لإتاحة طرحها للتداول فى هذا السوق مما يتيح إمكانية شراء حصص عينية من العقارات المتاحة للتداول فى السوق العقارية بهدف توظيف مدخرات المستثمرين.

وقال طنطاوى، إن تلك الحصص لن تكون خاضعة لضريبة التصرفات العقارية فى المعاملة الضريبية وسيطبق عليها ضريبة توزيعات الأرباح.

MENAFN22092023000202011048ID1107122414

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث