البورصة المصرية تستهدف إطلاق سوق تداول العقارات قريبًا - جريدة البورصة

البورصة المصرية تستهدف إطلاق سوق تداول العقارات قريبًا - جريدة البورصة
التاريخ
9/22/2023 10:21:09 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال محمد طنطاوى المشرف على إدارات المخاطر والبحوث بالبورصة المصرية، إنه جارى العمل على جذب الصناديق العقارية المغلقة للقيد فى البورصة المصرية.
وأوضح أن البورصة تعمل حاليًا على الآليات الخاصة بالاسترداد والاكتتاب فى الصناديق العقارية على وجه الخصوص.
وأضاف طنطاوى، خلال مؤتمر سيتى سكيب العقارى، أن البورصة تستعد لتدشين البورصة العقارية التى تعمل بآلية تحويل ملكية العقار إلى وحدات لإتاحة طرحها للتداول فى هذا السوق مما يتيح إمكانية شراء حصص عينية من العقارات المتاحة للتداول فى السوق العقارية بهدف توظيف مدخرات المستثمرين.
وقال طنطاوى، إن تلك الحصص لن تكون خاضعة لضريبة التصرفات العقارية فى المعاملة الضريبية وسيطبق عليها ضريبة توزيعات الأرباح.
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