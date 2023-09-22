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إينى تسعى للحصول على تسهيلات ائتمانية بأكثر من 3 مليارات دولار

9/22/2023 10:21:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تتفاوض شركة“إيني” مع بنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة، الأمر الذي يمكن أن يمنح شركة النفط والغاز مزيدًا من المرونة المالية في إدارة احتياجاتها النقدية لتمويل العمليات، بحسب تقرير.

ووفقًا لما ذكرته“بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر، تسعى شركة الطاقة الإيطالية لاستخدام التسهيل الائتماني والبالغ 3 مليارات يورو (3.2 مليار دولار)، لتجديد تسهيلات الديون منتهية الصلاحية أو للحصول على مزيد من النقد كجزء من عملية إدارة السيولة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نجحت“إيني” في بيع سندات قابلة للتحويل بقيمة مليار يورو، وشهد طرح السندات طلباً قوياً في السوق، مما عزز ثقة المستثمرين في القوة المالية للشركة وكفاءتها التشغيلية.

وعلى الرغم من كونها ضمن أكبر خمس شركات مدرجة في بورصة ميلانو من حيث القيمة السوقية، فقد أعلنت“إيني”، مثل العديد من شركات الطاقة العالمية، انخفاض في أرباحها خلال الربع الثاني هذا العام، ومع ذلك، تمكنت من الوفاء بالتزاماتها تجاه المساهمين.

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