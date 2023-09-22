إينى تسعى للحصول على تسهيلات ائتمانية بأكثر من 3 مليارات دولار

إينى تسعى للحصول على تسهيلات ائتمانية بأكثر من 3 مليارات دولار
التاريخ
9/22/2023 10:21:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
تتفاوض شركة“إيني” مع بنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة، الأمر الذي يمكن أن يمنح شركة النفط والغاز مزيدًا من المرونة المالية في إدارة احتياجاتها النقدية لتمويل العمليات، بحسب تقرير.
ووفقًا لما ذكرته“بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر، تسعى شركة الطاقة الإيطالية لاستخدام التسهيل الائتماني والبالغ 3 مليارات يورو (3.2 مليار دولار)، لتجديد تسهيلات الديون منتهية الصلاحية أو للحصول على مزيد من النقد كجزء من عملية إدارة السيولة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، نجحت“إيني” في بيع سندات قابلة للتحويل بقيمة مليار يورو، وشهد طرح السندات طلباً قوياً في السوق، مما عزز ثقة المستثمرين في القوة المالية للشركة وكفاءتها التشغيلية.
وعلى الرغم من كونها ضمن أكبر خمس شركات مدرجة في بورصة ميلانو من حيث القيمة السوقية، فقد أعلنت“إيني”، مثل العديد من شركات الطاقة العالمية، انخفاض في أرباحها خلال الربع الثاني هذا العام، ومع ذلك، تمكنت من الوفاء بالتزاماتها تجاه المساهمين.
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