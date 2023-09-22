برنت يتراجع بشكل طفيف عند التسوية.. لكنه لا يزال أعلى 93 دولارًا

برنت يتراجع بشكل طفيف عند التسوية.. لكنه لا يزال أعلى 93 دولارًا
التاريخ
9/22/2023 10:21:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار خام برنت عند تسوية تعاملات الجمعة، مع تقييم الأسواق حظر صادرات الوقود الروسي في ظل حذو بنك إنجلترا حذو الاحتياطي الفيدرالي في تثبيت أسعار الفائدة والتلميح إلى احتمالات استمرار دورة التشديد النقدي.
وحظرت الحكومة الروسية اليوم، صادرات البنزين والديزل بشكل مؤقت إلى خارج دائرة الدول السوفيتية الأربع السابقة من أجل تحقيق الاستقرار في سوق الوقود المحلية.
وتراجعت مخزونات النفط في“كوشينج” -أكبر مركز تخزين في الولايات المتحدة- إلى 22.9 مليون برميل، لتواصل انخفاضها للأسبوع السادس على التوالي مسجلة أدنى مستوياتها الموسمية في خمس سنوات.
وحذر بنك“جيه بي مورجان” من احتمالية ارتفاع سعر خام برنت إلى 120 دولارًا للبرميل إذا واجهت إمدادات النفط المزيد من الضغوط في الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن الأسعار المرتفعة قد تؤدي إلى توقف النمو الاقتصادي.
في حين قلل بنك“مورجان ستانلي” من احتمالات ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، ورفع توقعاته لسعر خام“برنت” خلال الربع الرابع من العام الجاري إلى 95 دولارًا للبرميل من توقعه السابق البالغ 82.5 دولار.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر بنسبة 0.25% بما يعادل 23 سنتًا عند 93.30 دولار للبرميل، بينما استقر سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم نفس الشهر عند 89.63 دولار للبرميل.
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