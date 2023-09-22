برنت يتراجع بشكل طفيف عند التسوية.. لكنه لا يزال أعلى 93 دولارًا

وحظرت الحكومة الروسية اليوم، صادرات البنزين والديزل بشكل مؤقت إلى خارج دائرة الدول السوفيتية الأربع السابقة من أجل تحقيق الاستقرار في سوق الوقود المحلية.

وتراجعت مخزونات النفط في“كوشينج” -أكبر مركز تخزين في الولايات المتحدة- إلى 22.9 مليون برميل، لتواصل انخفاضها للأسبوع السادس على التوالي مسجلة أدنى مستوياتها الموسمية في خمس سنوات.

وحذر بنك“جيه بي مورجان” من احتمالية ارتفاع سعر خام برنت إلى 120 دولارًا للبرميل إذا واجهت إمدادات النفط المزيد من الضغوط في الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن الأسعار المرتفعة قد تؤدي إلى توقف النمو الاقتصادي.

في حين قلل بنك“مورجان ستانلي” من احتمالات ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، ورفع توقعاته لسعر خام“برنت” خلال الربع الرابع من العام الجاري إلى 95 دولارًا للبرميل من توقعه السابق البالغ 82.5 دولار.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر بنسبة 0.25% بما يعادل 23 سنتًا عند 93.30 دولار للبرميل، بينما استقر سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم نفس الشهر عند 89.63 دولار للبرميل.

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