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محللون يرجحون خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة قبل الدول المتقدمة

9/22/2023 10:21:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) رجح رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة“ستيت ستريت” لخدمات الاستثمار، أن يكون بنك إنجلترا من بين أوائل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة التي تخفض أسعار الفائدة.

وعلق“تيموثي جراف” على قرار تثبيت بنك إنجلترا لأسعار الفائدة:“إنه أمر مفهوم، وإن كان لا يزال يمثل مفاجأة بعض الشيء”، بحسب صحيفة“وول ستريت جورنال”.

وقال“جراف”:“إن النشاط الاقتصادي يتباطأ بشكل ملحوظ، كما أن سوق العمل يظهر حاليًا علامات تظهر عادة قبل فترات الركود”.

وأشار“جراف” إلى أن نمو الأجور لا يزال قوياً، محذرًا من احتمالات أن يؤدي إلى تزايد الضغوط التضخمية مرة أخرى.

وقرر بنك إنجلترا خلال اجتماعه اليوم، تثبيت الفائدة عند 5.25% للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021، حيث أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤ التضخم بأكثر من التوقعات.

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