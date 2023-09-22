محللون يرجحون خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة قبل الدول المتقدمة

وعلق“تيموثي جراف” على قرار تثبيت بنك إنجلترا لأسعار الفائدة:“إنه أمر مفهوم، وإن كان لا يزال يمثل مفاجأة بعض الشيء”، بحسب صحيفة“وول ستريت جورنال”.

وقال“جراف”:“إن النشاط الاقتصادي يتباطأ بشكل ملحوظ، كما أن سوق العمل يظهر حاليًا علامات تظهر عادة قبل فترات الركود”.

وأشار“جراف” إلى أن نمو الأجور لا يزال قوياً، محذرًا من احتمالات أن يؤدي إلى تزايد الضغوط التضخمية مرة أخرى.

وقرر بنك إنجلترا خلال اجتماعه اليوم، تثبيت الفائدة عند 5.25% للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021، حيث أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤ التضخم بأكثر من التوقعات.