محللون يرجحون خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة قبل الدول المتقدمة

محللون يرجحون خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة قبل الدول المتقدمة
التاريخ
9/22/2023 10:21:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
رجح رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة“ستيت ستريت” لخدمات الاستثمار، أن يكون بنك إنجلترا من بين أوائل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة التي تخفض أسعار الفائدة.
وعلق“تيموثي جراف” على قرار تثبيت بنك إنجلترا لأسعار الفائدة:“إنه أمر مفهوم، وإن كان لا يزال يمثل مفاجأة بعض الشيء”، بحسب صحيفة“وول ستريت جورنال”.
وقال“جراف”:“إن النشاط الاقتصادي يتباطأ بشكل ملحوظ، كما أن سوق العمل يظهر حاليًا علامات تظهر عادة قبل فترات الركود”.
وأشار“جراف” إلى أن نمو الأجور لا يزال قوياً، محذرًا من احتمالات أن يؤدي إلى تزايد الضغوط التضخمية مرة أخرى.
وقرر بنك إنجلترا خلال اجتماعه اليوم، تثبيت الفائدة عند 5.25% للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021، حيث أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤ التضخم بأكثر من التوقعات.
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