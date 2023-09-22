صناديق التحوط تراهن على ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار قريبًا

وكشفت بيانات البورصة والجهات التنظيمية في الولايات المتحدة، عن أن رهانات صناديق التحوط أدت إلى تسارع ارتفاع الأسعار بنسبة 30% تقريبًا منذ يونيو، مع تزايد عمليات الشراء في الأسبوعين الماضيين لعقود خامي“برنت و”نايمكس”.

وأظهرت البيانات أن صافي المراكز الشرائية للصناديق من خامي“برنت” و”نايمكس”، قفز بمقدار 137 ألف عقد أو 35% إلى أعلى مستوى في 18 شهرًا عند 527 ألف عقد في الأسبوعين المنتهيين في 12 سبتمبر، بحسب“فايننشال تايمز”.

وتعادل هذه العقود أكثر من 500 مليون برميل أو نحو خمسة أيام من الطلب العالمي، وهي مؤشر متبع على نطاق واسع لنشاط اللاعبين المضاربين في السوق مثل صناديق التحوط.

ارتفعت أسعار خام“برنت” فوق 95 دولارًا للبرميل، فيما تجاوز الخام الأمريكي 92 دولارًا، هذا الأسبوع، وسط قلق من تزايد الضغوط الهبوطية على جانب العرض.

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