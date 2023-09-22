صناديق التحوط تراهن على ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار قريبًا

صناديق التحوط تراهن على ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار قريبًا
التاريخ
9/22/2023 10:21:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
تراهن صناديق التحوط في سوق النفط على ارتفاع أسعار النفط فوق حاجز 100 دولار للبرميل قريبًا، بفضل الخفض الطوعي لإمدادات السعودية وروسيا.
وكشفت بيانات البورصة والجهات التنظيمية في الولايات المتحدة، عن أن رهانات صناديق التحوط أدت إلى تسارع ارتفاع الأسعار بنسبة 30% تقريبًا منذ يونيو، مع تزايد عمليات الشراء في الأسبوعين الماضيين لعقود خامي“برنت و”نايمكس”.
وأظهرت البيانات أن صافي المراكز الشرائية للصناديق من خامي“برنت” و”نايمكس”، قفز بمقدار 137 ألف عقد أو 35% إلى أعلى مستوى في 18 شهرًا عند 527 ألف عقد في الأسبوعين المنتهيين في 12 سبتمبر، بحسب“فايننشال تايمز”.
وتعادل هذه العقود أكثر من 500 مليون برميل أو نحو خمسة أيام من الطلب العالمي، وهي مؤشر متبع على نطاق واسع لنشاط اللاعبين المضاربين في السوق مثل صناديق التحوط.
ارتفعت أسعار خام“برنت” فوق 95 دولارًا للبرميل، فيما تجاوز الخام الأمريكي 92 دولارًا، هذا الأسبوع، وسط قلق من تزايد الضغوط الهبوطية على جانب العرض.
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