بوتين: انخفاض معدلات البطالة فى روسيا مؤشر على السياسة الاقتصادية الفعالة

بوتين: انخفاض معدلات البطالة فى روسيا مؤشر على السياسة الاقتصادية الفعالة
التاريخ
9/22/2023 10:21:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الانخفاض القياسي في معدلات البطالة في روسيا هو مؤشر على فعالية السياسة الاقتصادية.
وأضاف الرئيس الروسي خلال اجتماع لهيئة رئاسة مجلس الدولة الروسية“إن اجتماعنا ينعقد على خلفية انخفاض قياسي في معدلات البطالة. وهذا أحد أهم المؤشرات على فعالية سياستنا الاقتصادية برمتها وبعدها الاجتماعي”، بحسب ما أوردت وكالة“تاس”.
وأشار أيضا إلى أن“هذا مؤشر أيضا على أن النمو الاقتصادي قد يواجه نقصا في موارد العمل”.
وشدد بوتين على“أننا نعلم أننا نواجه هذه المشكلة بالفعل، وهي موجودة بالفعل. ويجب علينا أن نأخذ هذا العامل في الاعتبار ونستجيب للمنظور طويل المدى”.
ووفقا له، من المهم الآن أن يكون الحد من البطالة نظاميا، وهيكليا بطبيعته، ويكون نتيجة لجهود متواصلة في عدد من المجالات.
وقال الرئيس الروسي إن الاستثمارات في الاقتصاد الروسي واصلت ارتفاعها خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغ نموها 12.6%.
وأضاف:“يجب الحفاظ على مثل هذه الديناميكيات الإيجابية، ولهذا السبب، يجب أن تعمل جميع الأدوات التي تهدف إلى دعم الاستثمار بفعالية”.
أ. ش. أ
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