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بوتين: انخفاض معدلات البطالة فى روسيا مؤشر على السياسة الاقتصادية الفعالة

9/22/2023 10:21:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الانخفاض القياسي في معدلات البطالة في روسيا هو مؤشر على فعالية السياسة الاقتصادية.

وأضاف الرئيس الروسي خلال اجتماع لهيئة رئاسة مجلس الدولة الروسية“إن اجتماعنا ينعقد على خلفية انخفاض قياسي في معدلات البطالة. وهذا أحد أهم المؤشرات على فعالية سياستنا الاقتصادية برمتها وبعدها الاجتماعي”، بحسب ما أوردت وكالة“تاس”.

وأشار أيضا إلى أن“هذا مؤشر أيضا على أن النمو الاقتصادي قد يواجه نقصا في موارد العمل”.

وشدد بوتين على“أننا نعلم أننا نواجه هذه المشكلة بالفعل، وهي موجودة بالفعل. ويجب علينا أن نأخذ هذا العامل في الاعتبار ونستجيب للمنظور طويل المدى”.

ووفقا له، من المهم الآن أن يكون الحد من البطالة نظاميا، وهيكليا بطبيعته، ويكون نتيجة لجهود متواصلة في عدد من المجالات.

وقال الرئيس الروسي إن الاستثمارات في الاقتصاد الروسي واصلت ارتفاعها خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغ نموها 12.6%.

وأضاف:“يجب الحفاظ على مثل هذه الديناميكيات الإيجابية، ولهذا السبب، يجب أن تعمل جميع الأدوات التي تهدف إلى دعم الاستثمار بفعالية”.

أ. ش. أ

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